'Agatha Christie: Las siete esferas' en Netflix: cuándo se podrá ver en Argentina

Netflix se prepara para un nuevo estreno con el que buscará volver a conquistar al público , esta vez con la adaptación de uno de los libros más reconocidos de la escritora británica Agatha Christie . Se trata de una serie que promete una puesta en escena ambiciosa y una historia cargada de misterio . Las siete esferas llegará pronto a la plataforma con un elenco destacado y una cuidada ambientación de época .

Según se conoció en los primeros adelantos, la producción recrea una Inglaterra aristocrática de 1925 y apunta a captar tanto a los fanáticos de las novelas de Christie como a los amantes del cine y las series de crímenes complejos y enigmas difíciles de resolver .

Con un reparto encabezado por Martin Freeman (Fargo, Pantera Negra), Helena Bonham Carter (Harry Potter, El gran pez) y la ascendente Mia McKenna-Bruce , la serie confirmó su estreno mundial -y en Argentina - para el 15 de enero de 2026 .

De acuerdo a la información oficial, se tratará de una miniserie de tres episodios ambientada en 1925. Tras una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma termina de forma trágica con una muerte misteriosa. La investigación queda en manos de Lady Eileen “Bundle” Brent , una detective poco convencional que se enfrenta a uno de los casos más importantes de su carrera , mientras descubre los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa y pone su propia vida en riesgo.

La reina del crimen llega a Netflix Se viene la serie 'Agatha Christie: Las siete esferas', con un elencazo encabezado por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter, Martin Freeman y Corey Mylchreest.

Estrena el 15 de enero.

Quién es quién en la nueva miniserie

Mia McKenna-Bruce: Lady Eileen "Bundle" Brent

Martin Freeman: Battle

Helena Bonham Carter: Lady Caterham

Edward Bluemel: Jimmy Thesiger

Corey Mylchreest: Gerry Wade

Nabhaan Rizwan: Ronnie Devereux

Nyasha Hatendi: Dr. Cyril Matip

Guy Siner: Tredwell

Más películas y series con Mia McKenna-Bruce

Películas:

1. How to Have Sex (2023)

Tres amigas viajan a un resort turístico en Grecia para celebrar el final del colegio. Lo que comienza como unas vacaciones de fiesta y libertad se transforma en una experiencia incómoda y reveladora, donde el consentimiento, la presión social y el despertar emocional quedan en el centro del relato. Un drama crudo y muy comentado por su mirada generacional.

2. Persuasion (2022)

Basada en la novela de Jane Austen, la historia sigue a una joven que años atrás rechazó al amor de su vida por presión social. Cuando él reaparece convertido en un hombre exitoso, viejos sentimientos resurgen y la protagonista deberá decidir entre lo que dicta su corazón y las expectativas de su entorno.

Series:

1. Vampire Academy (2022)

En un mundo oculto donde conviven vampiros de distintas castas, dos jóvenes amigas enfrentan amenazas internas y externas mientras entrenan para proteger a su sociedad. La serie mezcla fantasía, política, romance y conspiraciones dentro de una academia marcada por secretos y tensiones de poder.

2. Get Even (2020)

Cuatro estudiantes de una escuela privada forman una sociedad secreta para desenmascarar abusos e injusticias cometidas por otros alumnos. Lo que comienza como una misión moral se vuelve peligrosa cuando un misterioso asesinato las coloca en el centro de una investigación.

3. The Witchfinder (2022)

Ambientada en la Inglaterra del siglo XVII, la serie sigue el viaje forzado de una joven acusada de brujería junto a un cazador encargado de llevarla a juicio. En el camino, la relación entre ambos evoluciona entre el miedo, el humor negro y la crítica social a la persecución religiosa.

Tráiler de 'Agatha Christie: Las siete esferas'