24 de diciembre de 2025
'Agatha Christie: Las siete esferas' en Netflix: cuándo se podrá ver en Argentina

La plataforma prepara una ambiciosa producción inspirada en una de las novelas de misterio más reconocidas a nivel mundial. Conocé cuándo llega a Netflix y cuántos capítulos tendrá.

Netflix suma Agatha Christie: Las siete esferas: cuándo se podrá ver en Argentina

Netflix suma 'Agatha Christie: Las siete esferas': cuándo se podrá ver en Argentina

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix se prepara para un nuevo estreno con el que buscará volver a conquistar al público, esta vez con la adaptación de uno de los libros más reconocidos de la escritora británica Agatha Christie. Se trata de una serie que promete una puesta en escena ambiciosa y una historia cargada de misterio. Las siete esferas llegará pronto a la plataforma con un elenco destacado y una cuidada ambientación de época.

Agatha Christie Las siete esferas (1)
Se estrenará en formato de miniserie para 2026.

Se estrenará en formato de miniserie para 2026.

“Agatha Christie: Las siete esferas” en Netflix: fecha de estreno, sinopsis y más

Según se conoció en los primeros adelantos, la producción recrea una Inglaterra aristocrática de 1925 y apunta a captar tanto a los fanáticos de las novelas de Christie como a los amantes del cine y las series de crímenes complejos y enigmas difíciles de resolver.

Netflix sorprende con una serie oscura e intensa de solo 8 episodios
Netflix sorprende con una serie oscura e intensa de solo 8 episodios
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de diciembre
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 24 de diciembre

Con un reparto encabezado por Martin Freeman (Fargo, Pantera Negra), Helena Bonham Carter (Harry Potter, El gran pez) y la ascendente Mia McKenna-Bruce, la serie confirmó su estreno mundial -y en Argentina- para el 15 de enero de 2026.

De acuerdo a la información oficial, se tratará de una miniserie de tres episodios ambientada en 1925. Tras una lujosa fiesta en una casa de campo, una broma termina de forma trágica con una muerte misteriosa. La investigación queda en manos de Lady Eileen “Bundle” Brent, una detective poco convencional que se enfrenta a uno de los casos más importantes de su carrera, mientras descubre los secretos más oscuros de la alta sociedad inglesa y pone su propia vida en riesgo.

Quién es quién en la nueva miniserie

  • Mia McKenna-Bruce: Lady Eileen "Bundle" Brent
  • Martin Freeman: Battle
  • Helena Bonham Carter: Lady Caterham
  • Edward Bluemel: Jimmy Thesiger
  • Corey Mylchreest: Gerry Wade
  • Nabhaan Rizwan: Ronnie Devereux
  • Nyasha Hatendi: Dr. Cyril Matip
  • Guy Siner: Tredwell

Más películas y series con Mia McKenna-Bruce

  • Películas:

1. How to Have Sex (2023)

Tres amigas viajan a un resort turístico en Grecia para celebrar el final del colegio. Lo que comienza como unas vacaciones de fiesta y libertad se transforma en una experiencia incómoda y reveladora, donde el consentimiento, la presión social y el despertar emocional quedan en el centro del relato. Un drama crudo y muy comentado por su mirada generacional.

2. Persuasion (2022)

Basada en la novela de Jane Austen, la historia sigue a una joven que años atrás rechazó al amor de su vida por presión social. Cuando él reaparece convertido en un hombre exitoso, viejos sentimientos resurgen y la protagonista deberá decidir entre lo que dicta su corazón y las expectativas de su entorno.

  • Series:

1. Vampire Academy (2022)

En un mundo oculto donde conviven vampiros de distintas castas, dos jóvenes amigas enfrentan amenazas internas y externas mientras entrenan para proteger a su sociedad. La serie mezcla fantasía, política, romance y conspiraciones dentro de una academia marcada por secretos y tensiones de poder.

2. Get Even (2020)

Cuatro estudiantes de una escuela privada forman una sociedad secreta para desenmascarar abusos e injusticias cometidas por otros alumnos. Lo que comienza como una misión moral se vuelve peligrosa cuando un misterioso asesinato las coloca en el centro de una investigación.

3. The Witchfinder (2022)

Ambientada en la Inglaterra del siglo XVII, la serie sigue el viaje forzado de una joven acusada de brujería junto a un cazador encargado de llevarla a juicio. En el camino, la relación entre ambos evoluciona entre el miedo, el humor negro y la crítica social a la persecución religiosa.

Tráiler de 'Agatha Christie: Las siete esferas'

Embed - Agatha Christie: Las Siete Esferas | Avance oficial | Netflix

