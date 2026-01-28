Tras 'Stranger Things', los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

Por Luis Calizaya







Tras el fenómeno global de 'Stranger Things', los hermanos Duffer regresan a Netflix con un nuevo proyecto de terror que promete incomodar al espectador. Se trata de 'Something Very Bad Is Going to Happen' (Algo mal va a pasar), una inquietante historia ambientada en los días previos a una boda, que ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes oficiales.

Terror - Netflix Las primeras imágenes de la serie de terror. Foto: Netflix Los Duffer regresan a Netflix: de qué trata y cuándo se estrena la película La serie llegará a Netflix el 26 de marzo y se desarrolla durante la semana previa a una boda destinada al desastre. A medida que se acerca el gran día, secretos, tensiones y presagios oscuros salen a la luz, transformando la celebración en una experiencia cada vez más perturbadora.

La ficción está protagonizada por Camila Morrone (Daisy Jones & The Six) y Adam DiMarco (The White Lotus), acompañados por un elenco sólido que incluye a Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine y Sawyer Fraser.

Terror - Netflix (1) Creada por Haley Z. Boston, la serie es producida por los hermanos Duffer. Foto: Netflix Creada por Haley Z. Boston, la serie cuenta con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer a través de Upside Down Productions. La dirección y producción ejecutiva están a cargo de Weronika Tofilska (Baby Reindeer), junto a Axelle Carolyn y Lisa Brühlmann. El proyecto forma parte de la nueva etapa creativa de los Duffer fuera del universo 'Stranger Things', que se despidió en el último día de 2025.

