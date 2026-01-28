28 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

Tras 'Stranger Things', los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

Después de dirigir la quinta y última temporada de Stranger Things, Matt y Ross Duffer buscarán revitalizar el género con una historia familiar tan inquietante como incómoda.

Tras Stranger Things, los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

Tras 'Stranger Things', los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

 Por Luis Calizaya

Tras el fenómeno global de 'Stranger Things', los hermanos Duffer regresan a Netflix con un nuevo proyecto de terror que promete incomodar al espectador. Se trata de 'Something Very Bad Is Going to Happen' (Algo mal va a pasar), una inquietante historia ambientada en los días previos a una boda, que ya tiene fecha de estreno y primeras imágenes oficiales.

Terror - Netflix
Las primeras im&aacute;genes de la serie de terror.

Las primeras imágenes de la serie de terror.

Los Duffer regresan a Netflix: de qué trata y cuándo se estrena la película

La serie llegará a Netflix el 26 de marzo y se desarrolla durante la semana previa a una boda destinada al desastre. A medida que se acerca el gran día, secretos, tensiones y presagios oscuros salen a la luz, transformando la celebración en una experiencia cada vez más perturbadora.

Lee además
Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan video
Streaming

Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan
Agenda Netflix: los estrenos del 26 al 30 de enero video
streaming

Agenda Netflix: los estrenos del 26 al 30 de enero

La ficción está protagonizada por Camila Morrone (Daisy Jones & The Six) y Adam DiMarco (The White Lotus), acompañados por un elenco sólido que incluye a Jeff Wilbusch, Karla Crome, Gus Birney, Jennifer Jason Leigh, Ted Levine y Sawyer Fraser.

Terror - Netflix (1)
Creada por Haley Z. Boston, la serie es producida por los hermanos Duffer.

Creada por Haley Z. Boston, la serie es producida por los hermanos Duffer.

Creada por Haley Z. Boston, la serie cuenta con la producción ejecutiva de Matt y Ross Duffer a través de Upside Down Productions. La dirección y producción ejecutiva están a cargo de Weronika Tofilska (Baby Reindeer), junto a Axelle Carolyn y Lisa Brühlmann. El proyecto forma parte de la nueva etapa creativa de los Duffer fuera del universo 'Stranger Things', que se despidió en el último día de 2025.

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 24 de enero

La serie sobre Aníbal Gordon continúa en Netflix pese a un intento judicial de frenarla

Netflix anunció el regreso de una de sus series de acción más vistas y confirmó cuándo se estrena

Duró una sola temporada: Netflix canceló una de las series más vistas de 2025

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 22 de enero

Netflix adapta una obra teatral con la participación de un mendocino: quién es

Secuestrada a los 14 años: el terrible documental de Netflix que reconstruye un caso real

LO QUE SE LEE AHORA
Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan video
Streaming

Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan

Las Más Leídas

Vehículos antiguos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO.
Seguridad vial

Circulación de vehículos viejos en Mendoza: en qué casos se aplican sanciones y el rol de la RTO

El niño ingresó con diagnóstico de asfixia por inmersión y quedó internado en estado crítico
Estaba internado en el hospital Notti

Falleció el adolescente que cayó a una acequia en Godoy Cruz

¿Se van las lluvias en Mendoza? El detalle del tiempo día por día.
Calor, humedad y tormentas

¿Hasta cuándo seguirán las lluvias en Mendoza?

Qué dijo el Procurador General de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza
Fue detenido el fin de semana

Alejandro Gullé habló sobre el caso del joven acusado de tener más de 100 detenciones: "No existen"

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena
Licitación

Una de las productoras más importantes del país se hará cargo del Aconcagua Arena