Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 31 de enero

Netflix renovó su catálogo con series, películas y estrenos pensados para maratonear este sábado 31 de enero.

 Por Luis Calizaya

Si necesitás una excusa para prender Netflix, este sábado 31 de enero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy.

Qué ver este 31 de enero en Netflix

Con regresos muy esperados, estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar, Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana. Hay historias para todos los gustos: romances, documentales atrapantes, dramas intensos y un poco de acción, perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Qué series ver hoy en Netflix

1. El problema final (Drama)

Trece personas quedan aisladas por un temporal en un pequeño islote cercano a Mallorca. Lo que parecía una estadía tranquila en un hotel se transforma en pesadilla cuando una turista inglesa aparece muerta. Aunque todo indica un suicidio, las pistas conducen a algo mucho más oscuro. Basil, un actor retirado que alguna vez interpretó a Sherlock Holmes, asume el rol de detective improvisado para desentrañar un crimen tan inquietante como inesperado.

2. Take That (Documental)

Con material de archivo inédito y testimonios de sus protagonistas, este documental reconstruye la historia de Take That, una de las boy bands más influyentes del Reino Unido. El relato recorre su ascenso meteórico, la presión de la fama, la separación y un reencuentro que marcó a toda una generación. Un retrato íntimo sobre el éxito, las caídas y las segundas oportunidades.

Embed - Take That | Official Trailer | Netflix

3. Taskaree: La red del contrabando (Suspenso)

Un agente de aduanas lidera una operación para desbaratar una poderosa red de contrabando, pero una serie de imprevistos amenaza con hacer fracasar toda la misión. La serie combina acción, tensión constante y el retrato de un enemigo que siempre parece ir un paso adelante.

4. Los Bridgerton - temporada 4 (Romance)

Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia, huye del compromiso hasta que una noche lo cambia todo. En un baile de máscaras queda fascinado por la misteriosa Dama de Plata, que resulta ser Sophie Baek, una joven con un pasado humilde y secretos que desafían las normas de la alta sociedad. Romance, tensiones sociales y emociones contenidas marcan esta nueva temporada inspirada en An Offer from a Gentleman, de Julia Quinn.

5. Valle Salvaje (Drama)

Adriana Salcedo de la Cruz deja Madrid junto a sus hermanos para cumplir un matrimonio arreglado con un hombre que no conoce. En el norte de España, instalada en la casa de su tía, su vida da un giro radical. Amor, traiciones y secretos familiares salen a la luz cuando Adriana decide investigar la misteriosa muerte de su padre, aun a riesgo de su propia vida.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. Los siete magníficos (Acción)

Los habitantes de Rose Creek, sometidos por el despiadado industrial Bartholomew Bogue, contratan a siete forajidos para recuperar su libertad. Liderados por Sam Chisolm (Denzel Washington), este grupo descubre que la pelea va más allá del dinero. Un western moderno que reversiona el clásico de John Sturges, inspirado a su vez en Los siete samuráis de Akira Kurosawa.

2. Una carta a mi juventud (Drama)

En un orfanato, un adolescente rebelde y un educador reservado construyen un vínculo inesperado mientras enfrentan las heridas de su pasado. Un drama íntimo y sensible que apuesta por la empatía, la contención y la posibilidad de una segunda oportunidad.

3. 007: Spectre (Acción)

James Bond recibe un misterioso mensaje del pasado que lo conduce a México y Roma, donde descubre la existencia de la organización criminal SPECTRE. Mientras en Londres cuestionan su rol y el futuro del MI6, Bond avanza en una investigación personal que lo conecta directamente con su enemigo. Acción, espionaje y una amenaza que parece conocer cada uno de sus pasos.

Embed - 007 SPECTRE | Trailer final subtitulado (HD)

4. Secuestros: Elizabeth Smart (Documental)

Este documental reconstruye el caso de Elizabeth Smart, secuestrada a los 14 años de su habitación en Salt Lake City en 2002. Durante nueve meses permaneció cautiva hasta su rescate en 2003. Un relato crudo y respetuoso que expone una historia real que conmocionó a Estados Unidos.

5. El falsario (Drama)

En la Roma de los años setenta, Toni llega con sueños de gloria artística, pero termina convirtiéndose en uno de los falsificadores más importantes de la ciudad. Inspirada en hechos reales, la película explora la delgada línea entre el talento, la ambición y el delito, en un mundo donde el arte y el crimen se confunden.

