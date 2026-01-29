Netflix estrenó 'Bridgerton': una de las series más esperadas del año

Un baile de máscaras, una identidad oculta y un amor imposible marcan el regreso de 'Los Bridgerton' a Netflix. La cuarta temporada de la popular serie romántica llega con una historia cargada de fantasía, contrastes de clase y emociones intensas, decidida a convertirse en uno de los grandes estrenos del 2026.
Netflix: de qué trata 'Bridgerton' - Temporada 4
La cuarta temporada pone el foco en Benedict Bridgerton, el bohemio segundo hijo de la familia, quien evita el compromiso hasta que una noche lo cambia todo. Durante un baile de máscaras, queda fascinado por una enigmática Dama de Plata, que más tarde se revela como Sophie Baek, una joven con un pasado humilde y secretos que desafían las rígidas normas de la alta sociedad. La historia combina romance, tensiones sociales y momentos íntimos, en una adaptación inspirada en An Offer from a Gentleman, la novela de Julia Quinn.
Como es habitual en los estrenos globales de la plataforma, los capítulos están disponibles en Argentina desde alrededor de las 5 de la madrugada del día de lanzamiento.
El futuro de Bridgerton: temporadas 5 y 6 confirmadas
Más allá del estreno de la cuarta temporada, Netflix ya aseguró el futuro de la franquicia. La plataforma renovó oficialmente Bridgerton para una quinta y una sexta temporada, garantizando nuevas historias de amor dentro de la familia.
Aunque aún no hay fechas confirmadas ni protagonistas anunciados, todo indica que Eloise y Francesca Bridgerton serán las próximas en ocupar el centro de la escena, respetando el orden alfabético que caracteriza a la saga. Por ahora, la producción mantiene los detalles bajo reserva, pero el universo Bridgerton seguirá expandiéndose en los próximos años.
Quién es quién en la serie
Luke Thompson: Benedict
Yerin Ha: Sophie Baek
Jonathan Bailey: Anthony
Nicola Coughlan: Penelope
Simone Ashley: Kate
Luke Newton: Colin
Golda Rosheuvel: Queen Charlotte
Victor Alli
Michelle Mao
Isabella Wei
Tráiler de 'Bridgerton' - Temporada 4
Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix