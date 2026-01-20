20 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

Cuándo estrena Bridgerton 4 en Netflix

La cuarta temporada de la serie más exitosa de Netflix suma nuevos episodios y apuesta a un romance con guiños al cuento de Cenicienta. Conocé las fechas y los horarios de estreno.

Cuándo estrena Bridgerton 4 en Netflix

Cuándo estrena Bridgerton 4 en Netflix

 Por Luis Calizaya

La cuarta temporada de Bridgerton llega a Netflix en enero de 2026, centrada en la historia romántica de Benedict Bridgerton y una misteriosa dama enmascarada. La nueva entrega apuesta por el tono de cuento de hadas, con giros sociales y tensiones “arriba y abajo”, y se estrenará en dos partes para prolongar la conversación entre los fans.

Cuándo y cómo será el estreno (horario en Argentina)

Netflix estrenará la temporada 4 en dos tandas: Parte 1 el 29 de enero de 2026 y Parte 2 el 26 de febrero de 2026, con un total de ocho episodios.

Lee además
Tras los Globos de Oro: qué películas y series podrían ganar en los Premios Oscar, según la IA
Predicción

Tras los Globos de Oro: qué películas y series podrían ganar en los Premios Oscar, según la IA
Llegó el día: HBO Max estrenó la épica precuela de Juego de Tronos video
streaming

Llegó el día: HBO Max estrenó la épica precuela de 'Juego de Tronos'

Como es habitual en los lanzamientos globales de Netflix, que salen a medianoche, hora del Pacífico, los episodios estarán disponibles en Argentina alrededor de las 5 de la madrugada del día indicado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/bridgerton/status/2013687978724295104&partner=&hide_thread=false

Los primeros adelantos: de qué trata la nueva historia

Los avances confirman que esta temporada adapta elementos de An Offer from a Gentleman (la novela de Julia Quinn) y presenta un romance al estilo “Cenicienta”: Benedict (Luke Thompson) se siente atraído por una enigmática Dama de Plata durante el baile de máscaras de la familia, que resulta ser Sophie Baek (Yerin Ha), una joven con secretos y un pasado humilde. Los primeros adelantos insinúan tensión entre la alta sociedad y la “gente de abajo”, además de momentos íntimos y escenas de gran carga romántica.

Quiénes integran el nuevo elenco

La temporada mantiene a buena parte del elenco habitual y suma caras nuevas:

  • Luke Thompson: Benedict
  • Yerin Ha: Sophie Baek
  • Jonathan Bailey: Anthony
  • Nicola Coughlan: Penelope
  • Simone Ashley: Kate
  • Luke Newton: Colin
  • Golda Rosheuvel: Queen Charlotte

Nuevas incorporaciones anunciadas incluyen a Victor Alli, Michelle Mao e Isabella Wei. La producción está a cargo de la showrunner Jess Brownell, con Shonda Rhimes y el equipo ejecutivo habitual.

Tráiler de oficial de Bridgerton: Temporada 4

Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 18 de enero

Tras 'Refugio Atómico', Joaquín Furriel regresa a Netflix con una película impactante

¿Mejor que 'El botín' de Netflix? Así es la película criminal que está oculta en Disney+

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 17 de enero

¿Qué pasó con El Eternauta? Lo último que se sabe sobre la temporada 2 en Netflix

"El Encargado", temporada 4: anunció su llegada a Disney+ y reveló los primeros adelantos

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 16 de enero

La Virgen de la Tosquera: el terror sobrenatural filmado en Mendoza que llega a los cines

Las Más Leídas

El control es cada vez más estricto, lo que refuerza la importancia de mantener la RTO vigente
Menos filas, más controles

Cómo es el movimiento por la RTO en Mendoza tras el pico de demanda

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene
Boletín Oficial

La DGE actualizó el plan de estudio de la carrera Administración de Empresas: lo que se viene

﻿Una mujer murió tras un grave accidente vial con un colectivo en Godoy Cruz.
Accidente fatal

Tragedia en plena calle: una mujer murió al ser embestida por un colectivo en Godoy Cruz

Todos los detalles del sorteo 3341 del Quini 6 de este miércoles 21 de enero.
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el espectacular pozo para el sorteo de este miércoles 21 de enero

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia y campeón de la Copa Argentina 2025, está muy cerca de quedarse en Mendoza.
dudas

Qué pasó con el pase de Sebastian Villa a River Plate