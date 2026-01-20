Cuándo estrena Bridgerton 4 en Netflix

La cuarta temporada de Bridgerton llega a Netflix en enero de 2026, centrada en la historia romántica de Benedict Bridgerton y una misteriosa dama enmascarada. La nueva entrega apuesta por el tono de cuento de hadas, con giros sociales y tensiones “arriba y abajo”, y se estrenará en dos partes para prolongar la conversación entre los fans.

Cuándo y cómo será el estreno (horario en Argentina) Netflix estrenará la temporada 4 en dos tandas: Parte 1 el 29 de enero de 2026 y Parte 2 el 26 de febrero de 2026, con un total de ocho episodios.

Como es habitual en los lanzamientos globales de Netflix, que salen a medianoche, hora del Pacífico, los episodios estarán disponibles en Argentina alrededor de las 5 de la madrugada del día indicado.

Miss Sophie Baek knows better than to disobey the lady of the house. No matter how greatly she wishes to do so.

BRIDGERTON S4 Part 1 debuts 29 January.



BRIDGERTON S4 Part 1 debuts 29 January. pic.twitter.com/ZlsQsNXtI7 — Bridgerton (@bridgerton) January 20, 2026 Los primeros adelantos: de qué trata la nueva historia Los avances confirman que esta temporada adapta elementos de An Offer from a Gentleman (la novela de Julia Quinn) y presenta un romance al estilo “Cenicienta”: Benedict (Luke Thompson) se siente atraído por una enigmática Dama de Plata durante el baile de máscaras de la familia, que resulta ser Sophie Baek (Yerin Ha), una joven con secretos y un pasado humilde. Los primeros adelantos insinúan tensión entre la alta sociedad y la “gente de abajo”, además de momentos íntimos y escenas de gran carga romántica.

Quiénes integran el nuevo elenco La temporada mantiene a buena parte del elenco habitual y suma caras nuevas: Luke Thompson: Benedict

Benedict Yerin Ha: Sophie Baek

Sophie Baek Jonathan Bailey: Anthony

Anthony Nicola Coughlan: Penelope

Penelope Simone Ashley: Kate

Kate Luke Newton: Colin

Colin Golda Rosheuvel: Queen Charlotte Nuevas incorporaciones anunciadas incluyen a Victor Alli, Michelle Mao e Isabella Wei. La producción está a cargo de la showrunner Jess Brownell, con Shonda Rhimes y el equipo ejecutivo habitual. Tráiler de oficial de Bridgerton: Temporada 4 Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix

