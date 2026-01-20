Cuándo estrena Bridgerton 4 en Netflix

La cuarta temporada de Bridgerton llega a Netflix en enero de 2026, centrada en la historia romántica de Benedict Bridgerton y una misteriosa dama enmascarada. La nueva entrega apuesta por el tono de cuento de hadas, con giros sociales y tensiones “arriba y abajo”, y se estrenará en dos partes para prolongar la conversación entre los fans.
Cuándo y cómo será el estreno (horario en Argentina)
Netflix estrenará la temporada 4 en dos tandas: Parte 1 el 29 de enero de 2026 y Parte 2 el 26 de febrero de 2026, con un total de ocho episodios.
Los primeros adelantos: de qué trata la nueva historia
Los avances confirman que esta temporada adapta elementos de An Offer from a Gentleman (la novela de Julia Quinn) y presenta un romance al estilo “Cenicienta”: Benedict (Luke Thompson) se siente atraído por una enigmática Dama de Plata durante el baile de máscaras de la familia, que resulta ser Sophie Baek (Yerin Ha), una joven con secretos y un pasado humilde. Los primeros adelantos insinúan tensión entre la alta sociedad y la “gente de abajo”, además de momentos íntimos y escenas de gran carga romántica.
Quiénes integran el nuevo elenco
La temporada mantiene a buena parte del elenco habitual y suma caras nuevas:
Luke Thompson: Benedict
Yerin Ha: Sophie Baek
Jonathan Bailey: Anthony
Nicola Coughlan: Penelope
Simone Ashley: Kate
Luke Newton: Colin
Golda Rosheuvel: Queen Charlotte
Nuevas incorporaciones anunciadas incluyen a Victor Alli, Michelle Mao e Isabella Wei. La producción está a cargo de la showrunner Jess Brownell, con Shonda Rhimes y el equipo ejecutivo habitual.
Tráiler de oficial de Bridgerton: Temporada 4
Embed - Bridgerton: Temporada 4 | Tráiler oficial | Netflix