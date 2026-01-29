Netflix pone la mira en "Gundam": planea una película live action

El universo de 'Gundam' podría tener, por fin, su revancha en imagen real. Netflix avanza para distribuir una película live action basada en la icónica franquicia mecha, con un nuevo equipo creativo y el desafío de dejar atrás un pasado poco afortunado fuera del anime.

'Gundam' cerca de Netflix: qué novedades hay sobre la película Según trascendió en medios especializados, la N roja está cerca de cerrar un acuerdo para distribuir la adaptación cinematográfica de acción real de Gundam, producida por Legendary en conjunto con Bandai Namco Filmworks, propietaria de la franquicia. El film estaría protagonizado por Sydney Sweeney y Noah Centineo, y dirigido por Jim Mickle, creador de Sweet Tooth, quien además firma el guion.

Gudam - Anime Aunque la película todavía no tiene fecha de estreno, hay gran expectativa de los fans. Foto: web Mickle también produce la película junto a Linda Moran a través de su compañía Nightshade, mientras que Centineo participa como productor junto a Enzo Marc. Por el momento, los detalles de la trama se mantienen bajo estricta reserva, aunque el proyecto apunta a ser el primer largometraje live action de gran escala ambientado en el universo Gundam.

La primera, y fallida, adaptación de 'Gundam' en live action La franquicia tuvo un antecedente en imagen real con G-Saviour, una película para televisión canadiense estrenada en 1999 por el 20° aniversario de la saga. Ambientada en el año UC 0223 del Siglo Universal, fue duramente criticada por sus efectos visuales, actuaciones y una historia considerada genérica, al punto de quedar prácticamente excluida de la cronología oficial.

Creada por Yoshiyuki Tomino, 'Gundam' debutó en 1979 con Mobile Suit Gundam y se convirtió en pionera del subgénero mecha. La historia se sitúa en un futuro donde la humanidad coloniza el espacio y libra guerras mediante robots gigantes llamados mobile suits. Desde entonces, la franquicia suma más de 80 series y películas animadas y un negocio de merchandising multimillonario. Gudam - pelicula 1999 La portada de la película olvidada de 'G-Saviour'. Foto: web Aunque no se trata de una adaptación formal, Gundam tuvo una celebrada aparición en Ready Player One (2018), cuando el icónico RX-78-2 protagonizó una de las batallas finales del film. Ese guiño reforzó el deseo de los fans de ver a los legendarios mechas en una producción live action con estándares actuales.