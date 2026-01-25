Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 25 de enero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Hay historias para todos los gustos: romances, thrillers atrapantes, dramas intensos y algo de comedia , perfectas para un buen plan de sofá y manta .

La vida de María da un giro abrupto cuando un embarazo adolescente pone en pausa su sueño de convertirse en maestra. Lejos de resignarse, su carácter firme la impulsa a defender los derechos de las mujeres y a luchar por un futuro más justo, incluso cuando todo parece jugar en su contra.

Embed - María La Caprichosa | Trailer

2. Amar, perder (Romance)

Dos mundos enfrentados chocan cuando una mujer que intenta salvar el restaurante familiar se enamora del heredero de un cobrador de deudas. Entre tensiones familiares y sentimientos prohibidos, el amor se convierte en un riesgo que ninguno puede controlar.

3. El desorden que dejas (Thriller)

Raquel acepta un trabajo como profesora en el pueblo natal de su marido con la esperanza de recomponer su matrimonio. Pero su llegada al instituto está marcada por una amenaza inquietante: una nota que anuncia su muerte. A medida que investiga la historia de Viruca, la docente a la que reemplaza, descubre una red de secretos que nadie quiere revelar.

4. Machos Alfa – Temporada 4 (Comedia)

Cuatro amigos atraviesan la crisis de los 40 bajo un mismo techo, convencidos de que la convivencia será la solución a divorcios, paternidades complejas y procesos de deconstrucción personal. Talleres insólitos, conflictos diarios y nuevas formas de masculinidad pondrán a prueba su amistad.

Netflix - Comedia La serie española fue confirmada para una quinta temporada en Netflix. Foto: web

5. Borgen (Drama político)

La serie retrata el ascenso de Birgitte Nyborg como primera ministra de Dinamarca y las tensiones entre poder, ética y vida personal. Ambientada en el corazón político del país, Borgen expone los costos reales de gobernar y las decisiones que definen una carrera… y una vida.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. El cautivo (Drama)

En 1575, Miguel de Cervantes es capturado por corsarios y llevado a Argel como rehén. Mientras aguarda un rescate incierto, encuentra en la narración de historias una forma de resistencia y esperanza. Su talento despierta el interés del temido Bajá de Argel y lo impulsa a planear una fuga tan audaz como peligrosa.

2. Héroe por encargo (Acción)

Mason Pettits, exagente de fuerzas especiales, acepta a regañadientes proteger a una periodista durante una entrevista clave a un dictador latinoamericano. Un golpe de Estado transforma la misión en una carrera por la supervivencia, entre selva, persecuciones y alianzas inesperadas.

Embed - HÉROE POR ENCARGO Tráiler Español Latino (2024)

3. El falsario (Thriller)

En la Roma de los años setenta, Toni llega con sueños de grandeza artística, pero termina convirtiéndose en uno de los mayores falsificadores de la ciudad. Su talento lo introduce en el mundo del crimen organizado, en una historia inspirada en hechos reales donde el arte y el delito se confunden.

4. Melanie McGuire: La asesina de la maleta (Crimen)

Basada en un caso real, la película reconstruye el juicio de Melanie McGuire, una enfermera acusada de asesinar y descuartizar a su esposo. Mientras ella proclama su inocencia, las pruebas y los macabros hallazgos revelan una trama inquietante.

Netflix - Pelicula La película dura menos de 100 minutos y tiene un relato impactante. Foto: web

5. Amor intenso (Romance)

Años después de separarse, Shankar, piloto de combate, y Mukti, psicóloga, se reencuentran con sus vidas aparentemente resueltas. Sin embargo, los sentimientos no resueltos y las heridas del pasado resurgen, obligándolos a enfrentar aquello que nunca lograron dejar atrás.