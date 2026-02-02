2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
streaming

Agenda Netflix: los estrenos del 2 al 6 de febrero

Netflix renovará su catálogo en la primera semana de febrero con una nueva tanda de estrenos que incluye series, películas y producciones originales para disfrutar en los próximos días.

Agenda Netflix: los estrenos del 2 al 6 de febrero

Agenda Netflix: los estrenos del 2 al 6 de febrero

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Netflix renueva su programación a mitad de mes con una nueva tanda de estrenos. Entre el 2 y el 6 de febrero la plataforma sumará series, películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Uno por uno: estrenos de Netflix de la semana

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes. Entre historias atrapantes, dramas y documentales, así llegan los estrenos del 2 al 6 de febrero:

Lee además
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 1 de febrero video
streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 1 de febrero
Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 31 de enero video
Streaming

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 31 de enero
  • 3 de febrero:

Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (Romance)

Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?

Embed - Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche | TRÁILER OFICIAL | Netflix
  • 4 de febrero:

La investigación sobre Lucy Letby (Documental)

Material inédito y testimonios clave reconstruyen uno de los casos más estremecedores del Reino Unido con Lucy Letby, una enfermera que fue condenada por múltiples crímenes en una sala de neonatología.

  • 5 de febrero:

El abogado del Lincoln (Drama)

Mickey Haller, un carismático abogado de Los Ángeles, retoma su carrera tras un largo parate aceptando un complejo caso de asesinato. Su particular método: ejercer desde el asiento trasero de su Lincoln.

Las Leonas (Acción)

Cinco mujeres comunes se ven envueltas en una peligrosa huida tras atracar un banco disfrazadas de hombres. Lo que comienza como un golpe improvisado deriva en una persecución sin tregua.

Netflix - Serie 2026
Las Leonas: la próxima serie de Netflix que promete hacer reír y llorar a la vez.

Las Leonas: la próxima serie de Netflix que promete hacer reír y llorar a la vez.

Unfamiliar (Thriller)

Dos exespías se reencuentran cuando su pasado regresa con fuerza. Más allá de la acción, el verdadero conflicto será enfrentar las verdades que nunca se animaron a decir.

  • 6 de febrero:

Salvador (Drama)

Un padre descubre que su hija integra un grupo neonazi y decide infiltrarse en ese mundo para intentar rescatarla. Una historia cruda sobre vínculos familiares, violencia y límites morales.

La reina del ajedrez (Documental)

Judit Polgár desafió a los grandes maestros del ajedrez y rompió barreras de género en un universo dominado por hombres, dejando una huella imborrable en la historia del juego.

Embed - Queen of Chess | Official Trailer | Netflix

¡Uf! ¿Solo amigos? (Comedia romántica)

Thando cree tener su vida bajo control hasta que su mejor amigo regresa comprometido. Entre celos y sentimientos ocultos, deberá redefinir qué lugar ocupa en su corazón.

Temas
Seguí leyendo

Netflix estrenó 'Bridgerton': una de las series más esperadas del año

Estas fueron las mejores series de netflix de enero 2026

Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Netflix pone la mira en "Gundam": planea una película live action

Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan

Tras 'Stranger Things', los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

Agenda Netflix: los estrenos del 26 al 30 de enero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2413 y números ganadores del domingo 1 de febrero

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Dramático rescate en Villa 25 de Mayo, San Rafael: una creciente volcó una camioneta.
Están a salvo

Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta