Agenda Netflix: los estrenos del 2 al 6 de febrero

Netflix renueva su programación a mitad de mes con una nueva tanda de estrenos. Entre el 2 y el 6 de febrero la plataforma sumará series, películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.
Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche(Romance)
Una chica despierta cada mañana sin recuerdos del día anterior. Cuando acepta tener una cita con un tímido compañero de clase, ¿podrá surgir el amor con cada nuevo comienzo?
Embed - Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche | TRÁILER OFICIAL | Netflix
4 de febrero:
La investigación sobre Lucy Letby(Documental)
Material inédito y testimonios clave reconstruyen uno de los casos más estremecedores del Reino Unido con Lucy Letby, una enfermera que fue condenada por múltiples crímenes en una sala de neonatología.
5 de febrero:
El abogado del Lincoln(Drama)
Mickey Haller, un carismático abogado de Los Ángeles, retoma su carrera tras un largo parate aceptando un complejo caso de asesinato. Su particular método: ejercer desde el asiento trasero de su Lincoln.
Las Leonas(Acción)
Cinco mujeres comunes se ven envueltas en una peligrosa huida tras atracar un banco disfrazadas de hombres. Lo que comienza como un golpe improvisado deriva en una persecución sin tregua.
Unfamiliar(Thriller)
Dos exespías se reencuentran cuando su pasado regresa con fuerza. Más allá de la acción, el verdadero conflicto será enfrentar las verdades que nunca se animaron a decir.
6 de febrero:
Salvador(Drama)
Un padre descubre que su hija integra un grupo neonazi y decide infiltrarse en ese mundo para intentar rescatarla. Una historia cruda sobre vínculos familiares, violencia y límites morales.
La reina del ajedrez(Documental)
Judit Polgár desafió a los grandes maestros del ajedrez y rompió barreras de género en un universo dominado por hombres, dejando una huella imborrable en la historia del juego.
Embed - Queen of Chess | Official Trailer | Netflix
¡Uf! ¿Solo amigos? (Comedia romántica)
Thando cree tener su vida bajo control hasta que su mejor amigo regresa comprometido. Entre celos y sentimientos ocultos, deberá redefinir qué lugar ocupa en su corazón.