Estas fueron las mejores series de netflix de enero 2026

Como cada mes, Netflix volvió a generar conversación entre los millones de usuarios que ingresan a diario a la plataforma, impulsada por los estrenos de enero de 2026 . Aunque hubo propuestas para todos los gustos, desde relatos simples hasta producciones más elaboradas , varias series se destacaron entre las más vistas y elegidas por el público .

Entre cierres históricos , thrillers intensos , romances clásicos y apuestas populares , enero dejó un abanico de propuestas que confirmaron el peso de la plataforma roja en la conversación audiovisual. Estas son las 12 series que marcaron el mes , combinando impacto, recepción del público y atractivo narrativo.

La serie cierra su historia con The Rightside Up, un episodio final de duración récord que concentra toda la épica acumulada. Once y Will lideran la batalla definitiva contra Vecna, decidido a fusionar el Abismo con el mundo real. Un cierre de alto impacto emocional y cultural para una de las producciones más influyentes de Netflix.

2. La tierra del pecado (Thriller)

La investigación por la muerte de una adolescente deja al descubierto una red de silencios familiares, patriarcado y heridas del pasado en una comunidad pequeña donde nadie parece del todo inocente.

Netflix - Miniserie Se estrenó a principios de enero y marcó el terreno en Netflix. Foto: web

3. Agatha Christie: Las Siete Esferas – Temporada 1 (Misterio)

Ambientada en la Inglaterra de 1925, la serie combina elegancia, intriga y giros inteligentes a partir de un crimen surgido de una broma social, con Lady Eileen “Bundle” Brent al frente de la investigación.

4. En fuga (Thriller)

La desesperada búsqueda de un padre por su hija desaparecida lo empuja a un submundo criminal que revela secretos capaces de destruir su vida familiar. Ideal para maratonear.

5. Él y ella (Thriller)

Un asesinato sacude un pueblo tranquilo y coloca bajo sospecha a todos, incluida una periodista y el detective a cargo del caso, unidos por una relación personal que complica la investigación.

6. Amar, perder (Romance)

Una historia de amor imposible entre dos personas marcadas por intereses económicos y deudas heredadas, con un equilibrio eficaz entre melodrama y crítica social.

7. La reina del Flow – temporada 3 (Drama)

Charly y Yeimy, ahora en la cima del éxito, deben enfrentar el regreso de un enemigo decidido a destruir todo su legado. Nuevos personajes y viejas heridas ponen en jaque el trono de la Reina.

8. Machos alfa – temporada 4 (Comedia)

La convivencia masculina como refugio ante divorcios, crisis personales y deconstrucciones forzadas genera situaciones tan incómodas como reconocibles.

9. Bailando sobre hielo (Romance)

Un falso romance entre patinadores se convierte en algo más profundo mientras la protagonista intenta reconciliarse con su pasado y volver a competir al más alto nivel.

Netflix - serie Tiene 8 episodios y fue lo más visto desde el 22 de enero. Foto: web

10. Sandokan (Aventura)

Piratas, luchas contra el imperio británico y un amor imposible sostienen una historia entretenida, aunque menos innovadora que otras apuestas del mes.

11. El tiempo de las moscas (Drama)

En una producción de seis episodios, dos ex presidiarias aceptan un encargo que resulta ser una trampa y se ven obligadas a convertirse en detectives de su propio destino. Basada en novelas de Claudia Piñeiro.

12. Cómo se traduce este amor (Romance)

Un intérprete y una actriz famosa recorren distintos países mientras discuten, se distancian y se acercan, construyendo una conexión inesperada. Amable, sensible, aunque menos memorable.