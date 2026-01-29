29 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
Streaming

Estas fueron las mejores series de netflix de enero 2026

Netflix cerró enero con una fuerte apuesta por el suspenso, el drama y las historias románticas. Este es el ranking de las series que dominaron la plataforma.

Estas fueron las mejores series de netflix de enero 2026

Estas fueron las mejores series de netflix de enero 2026

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

Como cada mes, Netflix volvió a generar conversación entre los millones de usuarios que ingresan a diario a la plataforma, impulsada por los estrenos de enero de 2026. Aunque hubo propuestas para todos los gustos, desde relatos simples hasta producciones más elaboradas, varias series se destacaron entre las más vistas y elegidas por el público.

Enero 2026: cuáles fueron las mejores series de Netflix

Entre cierres históricos, thrillers intensos, romances clásicos y apuestas populares, enero dejó un abanico de propuestas que confirmaron el peso de la plataforma roja en la conversación audiovisual. Estas son las 12 series que marcaron el mes, combinando impacto, recepción del público y atractivo narrativo.

Lee además
Se terminó la espera: Netflix estrenó una de las series más esperadas del año video
streaming

Netflix estrenó 'Bridgerton': una de las series más esperadas del año
El romance prohibido sobre el hielo: HBO Max anuncia el estreno de Más que rivales video
streaming

El romance prohibido sobre el hielo: HBO Max anuncia el estreno de "Más que rivales"

1. Stranger Things – temporada 5

La serie cierra su historia con The Rightside Up, un episodio final de duración récord que concentra toda la épica acumulada. Once y Will lideran la batalla definitiva contra Vecna, decidido a fusionar el Abismo con el mundo real. Un cierre de alto impacto emocional y cultural para una de las producciones más influyentes de Netflix.

2. La tierra del pecado (Thriller)

La investigación por la muerte de una adolescente deja al descubierto una red de silencios familiares, patriarcado y heridas del pasado en una comunidad pequeña donde nadie parece del todo inocente.

Netflix - Miniserie
Se estrenó a principios de enero y marcó el terreno en Netflix.

Se estrenó a principios de enero y marcó el terreno en Netflix.

3. Agatha Christie: Las Siete Esferas – Temporada 1 (Misterio)

Ambientada en la Inglaterra de 1925, la serie combina elegancia, intriga y giros inteligentes a partir de un crimen surgido de una broma social, con Lady Eileen “Bundle” Brent al frente de la investigación.

4. En fuga (Thriller)

La desesperada búsqueda de un padre por su hija desaparecida lo empuja a un submundo criminal que revela secretos capaces de destruir su vida familiar. Ideal para maratonear.

5. Él y ella (Thriller)

Un asesinato sacude un pueblo tranquilo y coloca bajo sospecha a todos, incluida una periodista y el detective a cargo del caso, unidos por una relación personal que complica la investigación.

Embed - Él y ella | Tráiler oficial | Netflix

6. Amar, perder (Romance)

Una historia de amor imposible entre dos personas marcadas por intereses económicos y deudas heredadas, con un equilibrio eficaz entre melodrama y crítica social.

7. La reina del Flow – temporada 3 (Drama)

Charly y Yeimy, ahora en la cima del éxito, deben enfrentar el regreso de un enemigo decidido a destruir todo su legado. Nuevos personajes y viejas heridas ponen en jaque el trono de la Reina.

8. Machos alfa – temporada 4 (Comedia)

La convivencia masculina como refugio ante divorcios, crisis personales y deconstrucciones forzadas genera situaciones tan incómodas como reconocibles.

9. Bailando sobre hielo (Romance)

Un falso romance entre patinadores se convierte en algo más profundo mientras la protagonista intenta reconciliarse con su pasado y volver a competir al más alto nivel.

Netflix - serie
Tiene 8 episodios y fue lo más visto desde el 22 de enero.

Tiene 8 episodios y fue lo más visto desde el 22 de enero.

10. Sandokan (Aventura)

Piratas, luchas contra el imperio británico y un amor imposible sostienen una historia entretenida, aunque menos innovadora que otras apuestas del mes.

11. El tiempo de las moscas (Drama)

En una producción de seis episodios, dos ex presidiarias aceptan un encargo que resulta ser una trampa y se ven obligadas a convertirse en detectives de su propio destino. Basada en novelas de Claudia Piñeiro.

12. Cómo se traduce este amor (Romance)

Un intérprete y una actriz famosa recorren distintos países mientras discuten, se distancian y se acercan, construyendo una conexión inesperada. Amable, sensible, aunque menos memorable.

Temas
Seguí leyendo

Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan

Tras 'Stranger Things', los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

Agenda Netflix: los estrenos del 26 al 30 de enero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 24 de enero

La serie sobre Aníbal Gordon continúa en Netflix pese a un intento judicial de frenarla

Netflix anunció el regreso de una de sus series de acción más vistas y confirmó cuándo se estrena

Duró una sola temporada: Netflix canceló una de las series más vistas de 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Se terminó la espera: Netflix estrenó una de las series más esperadas del año video
streaming

Netflix estrenó 'Bridgerton': una de las series más esperadas del año

Las Más Leídas

Fueron imputados por el delito de homicidio agravado
Avanza la investigación

Homicidio en Luján de Cuyo: cayó una mujer conocida como "Maruca" y ya son 4 los imputados

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Precipitaciones, el pronóstico del tiempo para este jueves 29 de enero en Mendoza

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Mirá todo sobre el sorteo del Quini 6 de este miércoles 28 de enero: los resultados, ganadores, controlá tu cartón y todo lo que tenés que saber.
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy miércoles 28 de enero: números ganadores del sorteo 3343

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales