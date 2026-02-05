Habrá serie de 'La masacre de Texas': A24 avanza con una nueva adaptación

Por Luis Calizaya







El estudio A24 avanza con una nueva y ambiciosa expansión de 'La masacre de Texas'. El prestigioso estudio independiente obtuvo los derechos de la icónica franquicia de terror y prepara una serie como primer gran proyecto, con la intención de explorar el universo creado en 1974 desde una mirada contemporánea y autoral, fiel al espíritu original.

Qué se sabe sobre la serie de 'La masacre de Texas' Confirmado por varios medios especializados, la serie será desarrollada por JT Mollner, guionista y director de Strange Darling, y contará con Glen Powell como productor ejecutivo. El proyecto reúne a un equipo compuesto por Roy Lee y Steven Schneider (Spooky Pictures), Dan Cohen y Powell (Barnstorm), Stuart Manashil, Ben Ross (ImageNation) y Kim Henkel, coguionista del film original. Ian Henkel y Pat Cassidy también forman parte de la producción.

En paralelo, se encuentra en una etapa inicial el desarrollo de una película ambientada en el mismo universo, con el mismo equipo de productores e ImageNation, aunque Mollner no estará vinculado a ese largometraje.

Embed - Texas Chainsaw Massacre (1974) original theatrical RED BAND trailer [FTD-0209] Hasta el momento, no hay una plataforma confirmada. Si bien trascendió la posibilidad de que llegue a Netflix, no existe un acuerdo cerrado. La franquicia despertó un fuerte interés durante la subasta de derechos, en la que participaron figuras y estudios de primer nivel, lo que abre el juego a distintos destinos para su estreno.

Desde el equipo creativo destacaron que el objetivo no es rehacer la película original, considerada una obra fundamental del terror, sino ampliar su mitología. Mollner aseguró que la serie será una forma de honrar el folclore de La masacre de Texas desde una exploración más profunda de su mundo. La apuesta genera expectativas altas, respaldadas por el historial de A24 en el género, con títulos como Hereditary, Midsommar y la trilogía X. El estudio también trabaja en Crystal Lake, la precuela televisiva de Viernes 13, consolidando su lugar como uno de los grandes referentes del terror contemporáneo.

