Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 6 de febrero

Netflix actualiza su catálogo este 6 de febrero con una tanda de estrenos que incluye series, películas y nuevas producciones para disfrutar hoy.

 Por Luis Calizaya

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix, el 6 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.

Las series que se estrenan el 6 de febrero

1. Salvador (Drama)

Un padre descubre que su hija integra un grupo neonazi y decide infiltrarse en ese mundo para intentar rescatarla. Una historia cruda sobre vínculos familiares, violencia y límites morales.

Embed - Salvador | Tráiler oficial | Netflix España

Las películas que se estrenan el 6 de febrero

1. La reina del ajedrez (Documental)

Judit Polgár desafió a los grandes maestros del ajedrez y rompió barreras de género en un universo dominado por hombres, dejando una huella imborrable en la historia del juego.

2. ¡Uf! ¿Solo amigos? (Comedia romántica)

Thando cree tener su vida bajo control hasta que su mejor amigo regresa comprometido. Entre celos y sentimientos ocultos, deberá redefinir qué lugar ocupa en su corazón.

La película es de Sudáfrica y dura menos de 100 minutos.

