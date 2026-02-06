Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 6 de febrero

Por Luis Calizaya 6 de febrero de 2026 - 09:10
Si estabas buscando una excusa para prender
, el Netflix 6 de trae varias. La plataforma febrero suma nuevas series y que amplían el catálogo al películas inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Estos son los estrenos destacados para ver este día.
Qué ver este 6 de febrero en Netflix
Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación,
. En esta oportunidad, solo se incorporan Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear dos películas y una . A continuación, los serie estrenos más destacados de la jornada.
Un padre descubre que su hija integra un grupo neonazi y decide infiltrarse en ese mundo para intentar rescatarla. Una historia cruda sobre vínculos familiares, violencia y límites morales.
Las películas que se estrenan el 6 de febrero
1. La reina del ajedrez (Documental)
Judit Polgár desafió a los grandes maestros del ajedrez y rompió barreras de género en un universo dominado por hombres, dejando una huella imborrable en la historia del juego.
2. ¡Uf! ¿Solo amigos? (Comedia romántica)
Thando cree tener su vida bajo control hasta que su mejor amigo regresa comprometido. Entre celos y sentimientos ocultos, deberá redefinir qué lugar ocupa en su corazón.
La película es de Sudáfrica y dura menos de 100 minutos.
