Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 6 de febrero

Si estabas buscando una excusa para prender Netflix , el 6 de febrero trae varias. La plataforma suma nuevas series y películas que amplían el catálogo al inicio de 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos . Estos son los estrenos destacados para ver este día .

Con regresos, nuevas apuestas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix renueva su catálogo con títulos ideales para maratonear . En esta oportunidad, solo se incorporan dos películas y una serie . A continuación, los estrenos más destacados de la jornada .

Novedades Habrá serie de 'La masacre de Texas': A24 avanza con una nueva adaptación

streaming Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de febrero

Un padre descubre que su hija integra un grupo neonazi y decide infiltrarse en ese mundo para intentar rescatarla. Una historia cruda sobre vínculos familiares, violencia y límites morales.

Embed - Salvador | Tráiler oficial | Netflix España

Las películas que se estrenan el 6 de febrero

1. La reina del ajedrez (Documental)

Judit Polgár desafió a los grandes maestros del ajedrez y rompió barreras de género en un universo dominado por hombres, dejando una huella imborrable en la historia del juego.

2. ¡Uf! ¿Solo amigos? (Comedia romántica)

Thando cree tener su vida bajo control hasta que su mejor amigo regresa comprometido. Entre celos y sentimientos ocultos, deberá redefinir qué lugar ocupa en su corazón.