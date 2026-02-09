9 de febrero de 2026
Agenda Netflix: los estrenos del 9 al 13 de febrero

Netflix renovará su catálogo en la segunda semana de febrero con una nueva tanda de estrenos que incluye series, películas y producciones originales para disfrutar en los próximos días.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix renueva su programación en un nuevo mes con una otra tanda de estrenos. Entre el 9 y el 13 de febrero la plataforma sumará series, películas y otras producciones que amplían su catálogo y ofrecen alternativas para distintos públicos y géneros.

Uno por uno: estrenos de Netflix de la semana

Con regresos, apuestas nuevas y producciones pensadas para generar conversación, Netflix amplía su oferta con títulos ideales para maratonear durante el mes. Entre historias atrapantes, dramas y documentales, así llegan los estrenos del 9 al 13 de febrero:

  • 9 de febrero:

Cuestión de tiempo (Documental)

Una serie de conciertos en solitario de Eddie Vedder en Seattle en 2023 son el telón de fondo del documental, que narra los esfuerzos por encontrar una cura para la epidermólisis bullosa (EB), una rara enfermedad genética que puede ser letal.

  • 10 de febrero:

Ahí estoy yo (Drama)

La historia real de Kenji, un joven japonés que lucha por su identidad y su sueño artístico, y del médico que lo acompaña en su transición, en un relato íntimo sobre valentía y aceptación.

Netflix - serie
Se trata de una película japonesa sobre la sexualidad y la crítica social

Motorvalley (Drama)

Tres almas marcadas por la pérdida se unen por su pasión por la velocidad. En el competitivo mundo del automovilismo GT, correr se vuelve una cuestión de redención y supervivencia.

  • 11 de febrero:

Aviso general: Hermandad (Acción)

La violencia escala en São Paulo cuando una facción criminal responde con ataques coordinados tras el secuestro de una joven por policías corruptos. Una historia de poder, herencias y dilemas éticos.

Niños de plomo (Drama – Miniserie)

Una médica descubre un caso de envenenamiento masivo por plomo y decide enfrentarse a un poderoso sistema para proteger a los niños afectados, aun a costa de su propia vida.

¿Quién quiere casarse con un astronauta? (Comedia - romance)

David es un fanático de las historias de amor, tanto que montó una agencia de viajes inspirada en comedias románticas. Cuando su relación de 15 años con Quique entra en una meseta, decide apostar todo a un un viaje por la mítica Ruta 66, con escala final en Las Vegas, con la esperanza de reavivar el amor y cambiar el rumbo de su historia juntos.

Embed - ¿Quién quiere casarse con un astronauta? - Trailer

Niebla de invierno (Drama)

La muerte de un hombre que vivía en el extranjero, ocurrida días antes de su boda, desata una investigación policial cargada de tensión. Mientras intentan esclarecer el crimen, dos policías se enfrentan no solo a las sombras del caso, sino también a conflictos personales que amenazan con desbordarlos, en un clima marcado por el misterio y la introspección.

  • 12 de febrero:

Cómo llegar al cielo desde Belfast (Comedia)

Tres amigas se lanzan a una aventura tan absurda como peligrosa para esclarecer la muerte de una cuarta, mientras intentan ocultar un secreto que podría destruirlas.

El investigador con millones de seguidores (Thriller)

Una serie de asesinatos vinculados a influencers y una profeta virtual desata una investigación que mezcla crimen, redes sociales y una conspiración viral sin precedentes.

  • 13 de febrero:

En el barro - Temporada 2 (Drama)

Cinco presas forjan un vínculo único tras un accidente mortal, pero la corrupción y las luchas de poder dentro la cárcel amenazan con separarlas, ahora con más problemas y nuevos antagonistas.

Embed - En el barro: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

El museo de la inocencia (Drama)

En la Estambul de los años 70, un amor imposible se transforma en obsesión, memoria y melancolía, marcando la vida de un hombre para siempre.

El tour universitario con Joe (Comedia)

Joe decide enseñar “la vida real” a su nieto antes de que entre a la universidad, en un viaje tan caótico como revelador.

El arte de Sarah (Thriller)

Una mujer que construyó su vida sobre mentiras queda en la mira de un detective cuando un crimen sacude la élite de Seúl.

Netflix - serie (1)
Una serie que mezcla drama e intriga.

Menudas piezas (Comedia)

Candela, una docente que lo pierde todo tras un divorcio inesperado, se ve obligada a regresar a su barrio y empezar de cero. Su nueva oportunidad llega al dar clases en su antiguo instituto, donde trabaja con estudiantes marginados y descubre que el verdadero éxito no depende del estatus, sino de quién eres y de las segundas oportunidades que te animás a construir.

La celda de los milagros (Drama)

Un padre es condenado injustamente y separado de su hija. Mientras lucha por probar su inocencia, ella deberá aprender a sobrevivir sola.

