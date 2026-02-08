8 de febrero de 2026

Netflix reveló un adelanto inquietante de una de sus series más vistas: de qué se trata

Junto a 'K-Pop Demon Hunters', la serie acumuló millones de visualizaciones, lo que aseguró su regreso a Netflix, que ahora reveló un dato clave sobre la temporada 2.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Tras un debut arrollador en el Top 10 de Netflix en 2025, 'Indomable' confirmó su regreso con una novedad clave, en donde la segunda temporada abandonará Yosemite y trasladará su historia a Hawái. El cambio de parque no solo renueva el misterio, sino que también pondrá a su protagonista en un territorio tan hostil como emocionalmente desafiante.

De qué trata "Indomable": lo que dejó la temporada 1 en Netflix

La serie sigue a Kyle Turner, un agente de la División de Servicios de Investigación del Servicio de Parques Nacionales, interpretado por Eric Bana. Turner es un investigador experimentado, marcado por pérdidas personales, que recorre distintos parques nacionales resolviendo muertes y desapariciones en entornos naturales extremos, donde el paisaje es tan importante como el crimen.

La primera temporada tomó por sorpresa a los millones de espectadores en Netflix.

La primera temporada cerró con un punto de quiebre para Turner. Tras resolver uno de los casos más devastadores de su carrera en el Parque Nacional de Yosemite, el agente decide marcharse. Su salida no solo marca el cierre de una investigación, sino también un acto de liberación personal para dejar un lugar cargado de dolor y comenzar un nuevo camino.

Hawái, el nuevo escenario y el gran cambio narrativo

La segunda temporada trasladará la acción al Parque Nacional de los Volcanes de Hawái, un entorno radicalmente distinto a Yosemite. Allí, Turner deberá investigar una misteriosa muerte en medio de tensiones locales, una geografía volcánica impredecible y una identidad cultural muy marcada. El cambio de escenario no es casual, dado que el personaje ya no se moverá con comodidad, sino que quedará fuera de su zona de control, reflejando su estado emocional.

Para los creadores Mark L. Smith y Elle Smith, el parque vuelve a ser un personaje central. Hawái no solo redefine el caso, sino que influye directamente en la psicología de Turner, que enfrentará el misterio desde un lugar de vulnerabilidad, en plena reconstrucción personal.

Sin fecha de estreno confirmada, lo único que se sabe es que la temporada 2 de 'Indomable' ya se encuentra en producción en Hawái y promete renovar la serie sin perder su esencia, basada en el crimen, la naturaleza y un protagonista obligado a enfrentarse, una vez más, a sus propios fantasmas.

Posible reparto de la temporada 2

  • Eric Bana: Kyle Turner
  • Lily Santiago: Naya Vasquez
  • Sam Neill: Paul Souter
  • Rosemarie DeWitt: Jill Bodwin

