Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 8 de febrero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este domingo 8 de febrero tiene varias. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los gustos. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos muy esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo con propuestas ideales para el fin de semana . Con historias para todos los gustos, desde misterio hasta acción y un poco de romance , son perfectas para un buen plan de sofá y manta.

Salvador Aguirre es técnico de ambulancias en Madrid y carga con un pasado atravesado por las adicciones y una relación distante con su hija Milena. Durante una guardia nocturna, su rutina se quiebra al descubrir que la joven estaría vinculada a un violento grupo de extrema derecha. La revelación lo obliga a enfrentar sus propios errores mientras se adentra en una trama oscura y peligrosa.

2. Viajeros (Ciencia ficción)

Un agente federal investiga una serie de casos desconcertantes. Cuatro personas que, de un día para otro, cambian radicalmente de personalidad. Lo que comienza como una pesquisa policial deriva en un hallazgo inquietante que podría alterar el destino de la humanidad.

3. El abogado de Lincoln (Drama)

Mickey Haller es un carismático abogado de Los Ángeles que decide relanzar su carrera tras un largo parate profesional. Su oficina no está en un estudio jurídico tradicional, sino en el asiento trasero de su Lincoln. Desde allí acepta un complejo caso de asesinato que lo llevará al límite.

4. Pecados inconfesables (Thriller)

Helena vive atrapada en un matrimonio abusivo y planea escapar con la ayuda de su amante, Iván. El plan consiste en grabar a su esposo Claudio en una situación comprometedora, pero cuando él desaparece, Helena se convierte en la principal sospechosa. A partir de ese momento, se desencadena una red de traiciones, mentiras y secretos.

5. Las Leonas (Comedia - acción)

Cinco mujeres comunes terminan involucradas en una huida sin retorno tras asaltar un banco disfrazadas de hombres. Lo que comienza como un golpe improvisado se transforma en una persecución frenética, cargada de acción, humor y giros inesperados.

Qué películas ver hoy en Netflix

1. La trampa (Misterio)

Un hombre y su hija adolescente asisten a un concierto de música pop que parece completamente normal. Sin embargo, el padre comienza a percibir que algo extraño ocurre a su alrededor y que el evento esconde una situación inquietante que escapa a su control.

2. Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (Romance)

Una estudiante de secundaria despierta cada día sin recordar lo ocurrido el día anterior. Cuando inicia una relación con un compañero tímido, ambos deciden reconstruir su historia de amor desde cero cada mañana, desafiando el olvido constante.

Skin Trade: Tráfico humano (Thriller)

Nick, detective de la policía de Nueva York, ve su vida destrozada cuando un gánster serbio asesina a su familia. En busca de justicia, viaja al sudeste asiático para unirse a un detective tailandés y desmantelar una red internacional de tráfico humano.

La ciudad de los sueños (Drama)

Un adolescente mexicano sueña con convertirse en estrella del fútbol, pero la muerte de su madre cambia su destino. Cruza la frontera de manera ilegal con la promesa de una vida mejor y termina siendo explotado en un taller clandestino en el centro de Los Ángeles.

La investigación sobre Lucy Letby (Documental)

Grabaciones inéditas y testimonios en primera persona reconstruyen el estremecedor caso de Lucy Letby, una enfermera neonatal condenada por múltiples infanticidios. El documental expone las fallas del sistema y las preguntas que aún rodean uno de los casos más polémicos de los últimos años.