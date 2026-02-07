7 de febrero de 2026
Así es 'Salvador', la serie española de Netflix que combina crimen y venganza

Estrenada con ocho episodios, la serie logró ubicarse entre lo más visto de febrero, sostenida por un relato cargado de tensión que pone en el centro la compleja relación familiar.

Así es Salvador, la serie española de Netflix que combina crimen y venganza
Así es 'Salvador', la serie española de Netflix que combina crimen y venganza Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

‘Salvador’, la nueva serie española que acaba de llegar a Netflix, propone un thriller intenso y oscuro protagonizado por Luis Tosar. Con una historia atravesada por la violencia, la culpa y los vínculos familiares rotos, la ficción se posiciona entre los estrenos más comentados de la plataforma en las primeras semanas de febrero.

La serie está disponible en Netflix desde el 6 de febrero.

Creada por Aitor Gabilondo, el thriller cuenta con ocho episodios y un elenco destacado que incluye a Claudia Salas, Leonor Watling y Patricia Vico, acompañando a Tosar en una historia que no evita los temas incómodos.

Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 6 de febrero video
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 6 de febrero
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de febrero video
Qué series y películas se estrenan hoy en Netflix, 5 de febrero

Netflix: de qué trata 'Salvador'

La trama sigue a Salvador Aguirre, un técnico de ambulancias en Madrid que arrastra un pasado marcado por las adicciones y una relación distante con su hija, Milena. Todo cambia cuando, durante una guardia nocturna, descubre que la joven está vinculada a un violento grupo de extrema derecha que opera en la ciudad.

A partir de ese hallazgo, Salvador inicia un descenso personal y moral en busca de respuestas. Movido por la culpa y la necesidad de redención, decide investigar por su cuenta el entorno que atrapó a su hija, enfrentándose a un mundo dominado por el extremismo, la violencia urbana y la impunidad. La serie combina drama familiar con thriller criminal, en un relato áspero y tenso ambientado en las calles de Madrid.

¿La serie tendrá una segunda temporada?

Por ahora, Netflix no confirmó una segunda temporada. La serie tampoco fue presentada como miniserie, por lo que su continuidad dependerá del rendimiento de esta primera entrega. Si la respuesta del público acompaña, una nueva temporada podría llegar recién entre 2027 y 2028, considerando la agenda cargada de sus protagonistas y los tiempos habituales de producción.

'Salvador' tiene oportunidad para una segunda temporada.

El reparto protagónico

  • Luis Tosar: Salvador Aguirre
  • Claudia Salas: Julia
  • Leonor Watling: Carla
  • Patricia Vico: Sonia Martín
  • Richard Holmes: Mateo
  • Fariba Sheikhan: Marjane
  • Candela Arestegui: Milena

Más de Luis Tosar: sus series y películas

  • Series:

1. Antidisturbios

Un operativo policial que sale mal desata una cadena de consecuencias judiciales, políticas y personales. La serie muestra el cruce entre violencia institucional, presión mediática y luchas internas dentro de las fuerzas de seguridad, con una mirada cruda y realista sobre el uso del poder.

2. El caso Asunta

Basada en un hecho real que conmocionó a España, la serie reconstruye la investigación por la muerte de una niña adoptada. A medida que avanza la causa, salen a la luz secretos familiares, contradicciones y una exposición mediática que vuelve todo más turbio e inquietante.

3. Los Farad

Ambientada en la Marbella de los años 80, la historia sigue el ascenso de una familia vinculada al tráfico de armas y a negocios oscuros, en un contexto de lujo, corrupción y ambición desmedida. Un relato sobre poder, dinero y las consecuencias de vivir al margen de la ley.

  • Peliculas:

1. Celda 211

Un motín carcelario convierte la prisión en una zona sin reglas. En medio del caos, se desdibujan los límites entre víctimas y victimarios, mientras la supervivencia depende de decisiones extremas. La película plantea un tenso juego psicológico dentro de un sistema violento y opresivo.

2. Mientras duermes

Un edificio tranquilo esconde una perturbadora intimidad. La historia se adentra en la vida cotidiana convertida en amenaza silenciosa, donde la manipulación y el control psicológico avanzan sin levantar sospechas, construyendo un thriller inquietante y claustrofóbico.

3. Te doy mis ojos

Un drama profundo sobre la violencia de género y la dependencia emocional. La película explora la complejidad de una relación marcada por el abuso, el miedo y la culpa, poniendo el foco en los ciclos difíciles de romper y en el impacto psicológico de la violencia doméstica.

