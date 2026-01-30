HBO Max en febrero: las series y películas imperdibles del mes

Febrero , como segundo mes de 2026 , marca el inicio del año fuerte de estrenos y la llegada de nuevas series y películas a las plataformas de streaming. Aunque Netflix suele liderar en cantidad de lanzamientos, HBO Max también redobla la apuesta con un catálogo renovado que promete captar la atención del público.

Con altas expectativas, Max suma películas atractivas, documentales impactantes y producciones animadas que acompañarán a los espectadores durante todo el mes. Estos son los títulos confirmados y sus fechas de estreno .

Inspirada en la figura histórica de Ana Jacinta de São José, esta nueva serie revisita el mito de Madam Beja desde una mirada contemporánea. Ambientada en el Brasil colonial, narra la historia de una mujer que desafía las normas sociales, atravesada por el deseo, el poder y la venganza, en una producción de gran despliegue visual.

El maravillosamente extraño Mundo de Gumball (Animación)

La icónica serie animada regresa con 20 episodios llenos de humor absurdo, música original y situaciones delirantes. Gumball, Darwin y el resto de Elmore enfrentan nuevos conflictos familiares y escolares, con historias que refuerzan el espíritu creativo y caótico que define a la serie.

12 de febrero:

Red Eye - temporada 2 (Thriller)

El thriller político vuelve con una nueva conspiración en el corazón del espionaje británico. Madeline Delaney, directora del MI5, y la periodista Jess Li se enfrentan a una red de secretos, traiciones y presiones en una temporada marcada por la tensión constante.

15 de febrero:

Como agua para chocolate – temporada 2 (Romance)

La historia de Tita entra en su tramo final con un conflicto emocional más intenso que nunca. Entre amores prohibidos, pérdidas y secretos, la serie combina romance, drama histórico y realismo mágico en un México atravesado por el cambio social.

20 de febrero:

Portobello (Drama)

Basada en hechos reales, esta serie original de HBO reconstruye el caso de Enzo Tortora, una de las figuras más populares de la televisión italiana de los años 80, acusado injustamente por la Camorra. Un drama judicial que retrata la caída pública y personal de un ícono mediático.

Banksters (Thriller)

Ambientada en el Berlín de los años 2000, esta ficción sigue a Yusuf, un joven aprendiz de banquero convertido en ladrón de bancos. Inspirada libremente en hechos reales, la serie explora la amistad, la traición y el poder del dinero.

La serie revela uno de los robos más impactantes de Alemania.

Los documentales de febrero

14 de febrero:

Vecinos

Una serie documental que se adentra en disputas vecinales reales llevadas al extremo. Conflictos absurdos, tensiones cotidianas y retratos íntimos de la vida en comunidad en Estados Unidos, producida por HBO y A24.

20 de febrero:

Sobrevivir al paraíso: más allá de los Testigos de Jehová

A través de testimonios de exmiembros y especialistas, esta docuserie expone las prácticas internas de la organización religiosa y las consecuencias personales de quienes lograron salir, incluyendo su batalla judicial reciente.

Murder in Glitterball City

Dividido en dos partes, el documental reconstruye un asesinato ocurrido en Louisville, Kentucky, explorando una relación tóxica, testimonios contradictorios y una investigación marcada por zonas grises.

Las películas de febrero

1 de febrero:

Somos los Miller (Comedia)

Un traficante de drogas arma una familia ficticia para cruzar un cargamento desde México a Estados Unidos, sin embargo esto desata situaciones absurdas que escalan sin freno.

Tienes un e-mail (Romance)

En un romance clásico, cuenta la historia de dos rivales comerciales que se odian en la vida real, pero se enamoran sin saberlo a través de correos electrónicos.

Tener y no tener (Documental)

Dirigido por Alba Morín, reflexiona sobre la maternidad, la paternidad y la creación artística, a partir de testimonios personales y miradas diversas.

El agente de C.I.P.O.L. (Acción)

En una historia de combina acción y espionaje en plena Guerra Fría, un agente de la CIA y otro del KGB deben unir fuerzas para frenar una amenaza global.

5 de febrero:

Loco y estúpido amor (Comedia romántica)

Retrata, con humor y sensibilidad, la crisis de un hombre de mediana edad tras un divorcio inesperado y su redescubrimiento del amor.

El diario de Noa (Romance)

La plataforma revive una de las historias románticas más emblemáticas del cine, un amor marcado por las diferencias sociales y el paso del tiempo.

Una historia de amor protagonizada por Ryan Gosling y Rachel McAdams.

Cuando menos te lo esperas (Romance)

En una mezcla comedia y romance, un encuentro inesperado se produce entre un soltero empedernido y una escritora divorciada que desafía sus certezas.

7 de febrero:

Batman: La LEGO película (Animación)

La película ofrece una versión irreverente y autoconsciente del superhéroe, obligándolo a aprender a trabajar en equipo para salvar Gotham.

Lego Ninjago: La película (Animación)

Jóvenes ninjas deben unirse una vez más para enfrentar al señor de la guerra y así proteger su mundo.