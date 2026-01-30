30 de enero de 2026
{}
Sitio Andino
¿Se parecen?

The Beatles en el cine: primeras fotos oficiales y todo sobre las cuatro películas

La icónica banda de Liverpool será retratada en cuatro películas, cada una dedicada a un integrante. Las primeras imágenes causaron revuelo.

The Beatles en el cine: primeras fotos oficiales y todo sobre las cuatro películas

  • The Beatles en el cine: primeras fotos oficiales y todo sobre las cuatro películas

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Las películas biográficas de The Beatles comenzaron a mostrar sus primeras cartas con la difusión de imágenes oficiales del proyecto cinematográfico que retratará la historia de la banda más influyente del siglo XX. Las fotos, que funcionan como el puntapié inicial de la campaña de promoción, revelan a los actores caracterizados como los Fab Four.

The Beatles se encamina a los cines: qué se sabe hasta ahora

Las imágenes forman parte de la estrategia de marketing de “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, el ambicioso proyecto dirigido por Sam Mendes, que contará la historia del grupo a través de cuatro películas independientes, cada una narrada desde la perspectiva de un integrante distinto. El primer vistazo se presentó mediante postales distribuidas en el Liverpool Institute for Performing Arts, institución cofundada por Paul McCartney, y luego se viralizó en redes sociales.

Lee además
HBO Max en febrero: las series y películas imperdibles del mes video
Streaming

HBO Max en febrero: las series y películas imperdibles del mes
Se terminó la espera: Netflix estrenó una de las series más esperadas del año video
streaming

Netflix estrenó 'Bridgerton': una de las series más esperadas del año
Beatles - pelicula 2028
Paul Mescal como&nbsp;Paul McCartney (izquierda) y Harris Dickinson como John Lennon (derecha).

Paul Mescal como Paul McCartney (izquierda) y Harris Dickinson como John Lennon (derecha).

En las fotos se puede ver a Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal en el rol de Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan interpretando a Ringo Starr. El reparto se completa con Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, James Norton como Brian Epstein, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd y Harry Lloyd en el papel del productor George Martin, entre otros nombres destacados.

El detrás de escena revela un enfoque cuidado y ambicioso, con una reconstrucción minuciosa de época y una apuesta narrativa inédita, en el que habrán cuatro miradas complementarias para contar una misma historia, bajo la dirección unificada de Mendes, ganador del Oscar y responsable de títulos como '1917' y 'Skyfall'.

Beatles - película 2028
Barry Keoghan ser&aacute; Ringo Starr (izquierda) y Joseph Quinn interpreta a George Harrison (derecha).&nbsp;

Barry Keoghan será Ringo Starr (izquierda) y Joseph Quinn interpreta a George Harrison (derecha).

El estreno mundial de las cuatro películas está previsto para el 7 de abril de 2028, con un lanzamiento simultáneo que buscará convertir el proyecto en un evento cinematográfico global. Será la primera vez que la historia de los Beatles se cuente en el cine con este formato y con el aval directo de los herederos y Apple Corps.

Temas
Seguí leyendo

Estas fueron las mejores series de netflix de enero 2026

Se va de Netflix: la película de acción y desastres naturales que dura menos de 100 minutos

Netflix pone la mira en "Gundam": planea una película live action

El romance prohibido sobre el hielo: HBO Max anuncia el estreno de "Más que rivales"

Agenda Netflix febrero 2026: qué series y películas se estrenan

Tras 'Stranger Things', los hermanos Duffer vuelven a Netflix con una serie de terror: cuándo se estrena

Agenda Netflix: los estrenos del 26 al 30 de enero

Qué ver en Netflix hoy: series y películas destacadas del 25 de enero

LO QUE SE LEE AHORA
HBO Max en febrero: las series y películas imperdibles del mes video
Streaming

HBO Max en febrero: las series y películas imperdibles del mes

Las Más Leídas

Alerta meteorológica: desde el mediodía del viernes se espera mal tiempo en alta montaña.
Paso a Chile

Alerta amarilla en Mendoza: tormentas y mal tiempo complicarán la alta montaña

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo.
Ciclo lectivo 2026

Inicio de clases en Mendoza: qué alumnos arrancan en febrero y quiénes en marzo

Parte de lo secuestrado en uno de los allanamientos en Maipú.
creen que hay una organización criminal

Maipú: lo buscaban por varios asaltos y le hallaron un acopio de autopartes

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales.
Salarios

El Gobierno de Mendoza confirmó cuándo cobran los sueldos de enero los estatales

Violento robo a una mujer en el barrio 8 de abril de Las Heras. 
el ladrón escapó corriendo

Violento robo a una mujer en Las Heras: la víctima terminó internada