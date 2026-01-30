The Beatles en el cine: primeras fotos oficiales y todo sobre las cuatro películas Foto: web

Por Luis Calizaya







Las películas biográficas de The Beatles comenzaron a mostrar sus primeras cartas con la difusión de imágenes oficiales del proyecto cinematográfico que retratará la historia de la banda más influyente del siglo XX. Las fotos, que funcionan como el puntapié inicial de la campaña de promoción, revelan a los actores caracterizados como los Fab Four.

The Beatles se encamina a los cines: qué se sabe hasta ahora Las imágenes forman parte de la estrategia de marketing de “The Beatles – A Four-Film Cinematic Event”, el ambicioso proyecto dirigido por Sam Mendes, que contará la historia del grupo a través de cuatro películas independientes, cada una narrada desde la perspectiva de un integrante distinto. El primer vistazo se presentó mediante postales distribuidas en el Liverpool Institute for Performing Arts, institución cofundada por Paul McCartney, y luego se viralizó en redes sociales.

Beatles - pelicula 2028 Paul Mescal como Paul McCartney (izquierda) y Harris Dickinson como John Lennon (derecha). Foto: web En las fotos se puede ver a Harris Dickinson como John Lennon, Paul Mescal en el rol de Paul McCartney, Joseph Quinn como George Harrison y Barry Keoghan interpretando a Ringo Starr. El reparto se completa con Saoirse Ronan como Linda McCartney, Anna Sawai como Yoko Ono, James Norton como Brian Epstein, Aimee Lou Wood como Pattie Boyd y Harry Lloyd en el papel del productor George Martin, entre otros nombres destacados.

El detrás de escena revela un enfoque cuidado y ambicioso, con una reconstrucción minuciosa de época y una apuesta narrativa inédita, en el que habrán cuatro miradas complementarias para contar una misma historia, bajo la dirección unificada de Mendes, ganador del Oscar y responsable de títulos como '1917' y 'Skyfall'.

Beatles - película 2028 Barry Keoghan será Ringo Starr (izquierda) y Joseph Quinn interpreta a George Harrison (derecha). Foto: web El estreno mundial de las cuatro películas está previsto para el 7 de abril de 2028, con un lanzamiento simultáneo que buscará convertir el proyecto en un evento cinematográfico global. Será la primera vez que la historia de los Beatles se cuente en el cine con este formato y con el aval directo de los herederos y Apple Corps.