El romance prohibido sobre el hielo: HBO Max anuncia el estreno de "Más que rivales"

Como uno de los próximos estrenos del año, HBO Max prepara el desembarco de la que promete ser su serie romántica más audaz y comentada de 2025 . Se trata de ' Más que rivales ', una historia de amor ambientada en el mundo del deporte extremo , atravesada por la masculinidad tóxica y la diversidad sexual .

A lo largo de seis episodios , la trama sigue a los jugadores rivales de hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie), dos de las grandes figuras de la Major League Hockey . Unidos por la ambición y una fuerte rivalidad deportiva, ambos se ven envueltos en una atracción intensa que ninguno logra comprender del todo.

'Más que rivales', una serie de seis episodios con un romance intenso.

Lo que comienza como un vínculo pasajero pronto se transforma en un romance secreto que se desarrolla a lo largo de varios años, marcado por el amor , la negación y el autodescubrimiento. Mientras intentan entender quiénes son y qué sienten, esa conexión expone su fragilidad frente a la búsqueda de la gloria y a la presión de un entorno altamente competitivo .

Con una segunda temporada ya confirmada, la serie llegará a Latinoamérica este viernes 6 de febrero , con estreno en México, Argentina, Chile, Colombia, Perú y el Caribe , entre otros países. En Brasil , en tanto, estará disponible a partir del 13 de febrero .

Además, se confirmó que los episodios se lanzarán de manera semanal, cada viernes, hasta completar la primera temporada el 13 de marzo.

'Más que rivales' está basada en la saga literaria Game Changers, de la escritora Rachel Reid, y fue adaptada y dirigida por Jacob Tierney.

Reparto de la serie

Hudson Williams: Shane Hollander.

Shane Hollander. Connor Storrie: Ilya Rozanov.

Ilya Rozanov. François Arnaud: Scott Hunter.

Scott Hunter. Christina Chang: Yuna Hollander.

Yuna Hollander. Dylan Walsh: David Hollander.

David Hollander. Ksenia Daniela Kharlamova: Svetlana Vetrova.

Svetlana Vetrova. Sophie Nélisse: Rose Landry.

Rose Landry. Callan Potter: Hayden Pike.

Hayden Pike. Franco Lo Presti: Cliff Marleau.

Más series y películas con Connor Storrie

Series:

1. Tiny Beautiful Things (2023)

En esta serie dramática, basada en el libro de Cheryl Strayed, se exploran historias humanas profundas sobre amor, pérdida y autoaceptación a través de diversos personajes entrelazados. Connor Storrie aparece en un papel secundario, ayudando a construir este mosaico de relatos emotivos.

2. Stuck (2019)

Esta serie (o mini-serie) sigue momentos de la vida de varios personajes atrapados en situaciones cotidianas que ponen a prueba sus decisiones y relaciones. Storrie aparece en algunos episodios mientras los protagonistas enfrentan dilemas personales y giros inesperados.

Películas:

1. Riley (2023)

Este drama sigue a un joven atleta que enfrenta conflictos internos sobre su identidad y su lugar en el mundo mientras navega las presiones de la adolescencia, el deporte y las expectativas familiares. Storrie interpreta a Liam Hauser, un personaje cercano al protagonista y clave para explorar esos temas emocionales.

2. Joker: Folie à Deux (2024)

Secuela del icónico filme de DC, esta película combina thriller y musical psicológico para seguir al Payaso del Crimen (Arthur Fleck). Connor Storrie tiene un breve pero sorprendente papel como un joven interno de Arkham que juega un rol inesperado en el clímax de la historia, aportando tensión al desenlace.

3. April X (2025)

En este thriller de ciencia ficción/acción, Storrie interpreta a Baxter, uno de los personajes claves de una trama futurista en la que tecnología, identidad y conspiraciones moldean un mundo donde nada es lo que parece. La película mezcla acción con dilemas sobre el control y la libertad personal.

Tráiler de 'Más que rivales'