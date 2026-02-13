13 de febrero de 2026
Sitio Andino
Novedades del cine

¿Brad Pitt regresa a la 'F1'? Confirman la segunda parte de la película

La película, actualmente nominada a cuatro premios Oscar, tendrá continuidad con una segunda entrega, según confirmó un importante miembro de la producción.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

La película 'F1', protagonizada por Brad Pitt, tendrá secuela. Así lo confirmó su productor, Jerry Bruckheimer, quien aseguró que el proyecto ya está en marcha tras el éxito internacional del filme ambientado en el mundo de la Fórmula 1. “Estamos trabajando en una secuela ”, afirmó.

'F1' tendrá una segunda película: detalles y confirmaciones

La noticia fue revelada por Bruckheimer durante el almuerzo anual de los Premios Oscar en Los Ángeles, en declaraciones a la BBC. Hasta ahora, las versiones sobre una continuación circulaban como rumores, incluso durante el reciente día de prensa de Apple TV, pero no habían sido confirmadas oficialmente.

Película - F1
Aún no hay confirmación si Brad Pitt volverá o no a la secuela.

Estrenada el verano pasado, 'F1' recaudó 630 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en el mayor éxito cinematográfico de Apple Original Films. Coproducida por el siete veces campeón mundial Lewis Hamilton, la película siguió a Sonny Hayes, el piloto veterano interpretado por Pitt, en su regreso a la parrilla con el equipo ficticio APXGP. El rodaje incluyó grabaciones en fines de semana reales de la Fórmula 1 durante las temporadas 2023 y 2024, con escenas filmadas en circuitos como Silverstone.

Por el momento, no está confirmado si Brad Pitt retomará su papel en la secuela. Bruckheimer evitó dar detalles sobre el calendario o el elenco, aunque dejó entrever que el actor participará en las decisiones creativas. “Nunca había trabajado con Brad Pitt y es realmente emocionante trabajar con él ”, señaló el productor, quien también se mostró sorprendido por las nominaciones al Oscar que recibió la película, incluida la de mejor película.

En paralelo, otras figuras vinculadas al proyecto alimentaron las expectativas. Durante el evento de Apple TV, el CEO de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, pidió a los fanáticos que “estén atentos ”, anticipando novedades a futuro. Mientras tanto, Bruckheimer confirmó que mantiene en desarrollo otros grandes proyectos, como nuevas entregas de Top Gun, Piratas del Caribe y Days of Thunder, en un contexto de cambios en Hollywood marcados por fusiones de estudios y el avance de la inteligencia artificial.

