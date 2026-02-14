Qué ver para San Valentín en Netflix: series y películas destacadas del 14 de febrero

Si necesitás una excusa para prender Netflix , este sábado 14 de febrero tiene varias por San Valentín. La plataforma tiene nuevas series y películas que amplían el catálogo de este 2026 y ofrecen opciones para todos los amantes del romance y la comedia. Acá te recomendamos lo que vale la pena ver hoy .

Con regresos esperados , estrenos que buscan sorprender y títulos pensados para dar que hablar , Netflix renueva su catálogo justo a tiempo para el 14 de febrero . En el Día de San Valentín , la plataforma ofrece historias para todos los gustos: romances clásicos, comedias ligeras, dramas intensos y ficciones que exploran el amor desde miradas menos convencionales.

David vive obsesionado con las grandes historias románticas. Tanto, que creó una agencia de viajes inspirada en comedias de amor. Pero cuando su relación de 15 años con Quique entra en una meseta emocional, decide apostar todo a un viaje por la mítica Ruta 66 con destino final en Las Vegas.

Netflix - Romance Se trata de una película española que se sumó este 2026 a Netflix. Foto: web

2. No me olvides (2002)

Melanie es una exitosa diseñadora de moda en Nueva York con una carrera en ascenso y comprometida con Andrew, uno de los solteros más codiciados de la ciudad. Sin embargo, su pasado en Alabama vuelve para recordarle que aún está casada con Jake, su amor juvenil, quien se niega a firmar el divorcio.

3. Aunque nuestro amor se desvanezca esta noche (2025)

Cada mañana, una joven despierta sin recordar lo que ocurrió el día anterior. Su memoria se reinicia, pero sus emociones no siempre siguen la misma lógica. Cuando acepta salir con un compañero de clase tímido y perseverante, ambos deberán reconstruir el vínculo desde cero una y otra vez.

4. Nosotros en la noche (2017)

Dos vecinos viudos en un pequeño pueblo de Colorado que, cansados de la soledad, deciden acompañarse por las noches de manera completamente platónica. Lo que comienza como un acuerdo práctico para mitigar el silencio se transforma en una conexión profunda y honesta.

Embed - Nosotros en la noche | Avance | Netflix España

5. A todos los chicos de los que me he enamorado (2018)

La historia de Lara Jean Covey comienza cuando sus cartas de amor secretas son enviadas sin su consentimiento a todos sus antiguos enamorados. Para evitar el caos, acuerda una relación falsa con Peter Kavinsky, el chico popular del colegio. Lo que empieza como una estrategia para mantener las apariencias pronto se convierte en un vínculo genuino.

Qué series ver hoy en Netflix

1. El museo de la inocencia (2026)

Ambientada en la Estambul de los años 70, la serie narra la historia de un amor imposible que se convierte en obsesión. A través de los recuerdos y objetos que un hombre atesora durante décadas, la trama explora la memoria, la melancolía y la manera en que una pasión no correspondida puede marcar una vida entera.

2. Bridgerton (2020)

Inspirada en las novelas de Julia Quinn, esta producción ambientada en la alta sociedad londinense de la Regencia sigue las historias sentimentales de los ocho hermanos Bridgerton. Con una puesta en escena deslumbrante, romances apasionados y escándalos revelados por la enigmática Lady Whistledown, la serie combina drama, sensualidad y una mirada contemporánea sobre el amor y el matrimonio.

Bridgerton 4 - Netflix (1) Hasta el momento tiene 4 temporadas y una quinta confirmada. Foto: Archivo

3. Bailando sobre hielo (2026)

Adriana Russo, heredera de una familia marcada por la tradición del patinaje artístico, regresa a la competencia tras años lejos del hielo. Para asegurar el patrocinio que la lleve al campeonato mundial, acepta fingir un romance con su nuevo compañero de pista. Mientras la química entre ambos crece dentro y fuera del rink, Adriana deberá enfrentar heridas del pasado y decidir si está lista para arriesgar el corazón otra vez.

4. Mi año en Oxford (2025)

Anna De La Vega llega a la Universidad de Oxford decidida a construir un futuro brillante. Sin embargo, su plan se desordena cuando conoce a Jamie Davenport, un profesor adjunto apasionado por la poesía y rodeado de misterio. Lo que comienza como una admiración intelectual se convierte en una relación intensa que desafía límites personales y profesionales, y obliga a Anna a elegir entre sus ambiciones y sus sentimientos.

Embed - Mi año en Oxford | Tráiler oficial | Netflix

5. Un cuento perfecto (2023)

Margot, heredera de un imperio hotelero, parece tener una vida resuelta, aunque en realidad se siente atrapada por las expectativas familiares. David, en cambio, trabaja en varios empleos mientras persigue un sueño propio. Sus caminos se cruzan en el momento menos pensado y, a partir de allí, ambos cuestionan sus certezas sobre el éxito, el amor y el destino.