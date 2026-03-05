"El juego del calamar" regresa a Netflix, pero de la forma menos pensada: los detalles

Embed Se viene EL JUEGO DEL CALAMAR - FAMOSOS.

El reality basado en la serie vuelve con una nueva edición pero esa vez incluirá a famosos en sus filas, entre ellos al hermano de Zac Efron, que viene de participar en la temporada anterior de The Traitors.pic.twitter.com/LqvcSuGfkl — emi (@eeemiliano) March 3, 2026 El juego del Calamar vuelve a Netflix como un reality show: quiénes son los participantes El programa retoma la esencia del desafío original con pruebas de habilidad, estrategia e ingenio en un entorno de alta presión. Sin embargo, a diferencia de las ediciones anteriores, centradas en participantes anónimos, esta versión eleva la apuesta con un elenco de famosos acostumbrados a la exposición pública, pero no necesariamente a este tipo de retos extremos.

Aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, Netflix adelantó que esta temporada incluirá juegos renovados y dinámicas especialmente diseñadas para sus nuevos competidores. La competencia reunirá a ocho celebridades provenientes del deporte, la televisión y la música, en una carrera por demostrar quién logra imponerse en cada prueba.

Entre los nombres confirmados aparecen:

Dylan Efron: conocido por su participación en realities y por ser hermano del actor Zac Efron .

figura surgida de Kim Zolciak: protagonista histórica de The Real Housewives of Atlanta .

creadora digital. Mel B: exintegrante de Spice Girls.

agente inmobiliario y personalidad televisiva conocido por ; Tristan Thompson: el exjugador de la NBA

el exjugador de la NBA Viper: participante destacado en ediciones previas del formato.