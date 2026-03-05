5 de marzo de 2026
Sitio Andino
"El juego del calamar" regresa a Netflix, pero de la forma menos pensada: los detalles

La serie coreana tendrá una nueva adaptación a la vida real, esta vez con participantes reconocidos. Cuántos serán y quiénes son en la nota.

 Por Luis Calizaya

Después de romper récords con su serie más vista, Netflix redobla la apuesta con una versión de "El juego del calamar" pensada para famosos. Ocho figuras mediáticas aceptarán el desafío de enfrentarse a juegos físicos y mentales bajo la presión de las cámaras.

El juego del Calamar vuelve a Netflix como un reality show: quiénes son los participantes

El programa retoma la esencia del desafío original con pruebas de habilidad, estrategia e ingenio en un entorno de alta presión. Sin embargo, a diferencia de las ediciones anteriores, centradas en participantes anónimos, esta versión eleva la apuesta con un elenco de famosos acostumbrados a la exposición pública, pero no necesariamente a este tipo de retos extremos.

Aunque todavía no tiene fecha de estreno confirmada, Netflix adelantó que esta temporada incluirá juegos renovados y dinámicas especialmente diseñadas para sus nuevos competidores. La competencia reunirá a ocho celebridades provenientes del deporte, la televisión y la música, en una carrera por demostrar quién logra imponerse en cada prueba.

Entre los nombres confirmados aparecen:

  • Dylan Efron: conocido por su participación en realities y por ser hermano del actor Zac Efron.
  • Hannah Godwin: figura surgida de The Bachelor.
  • Kim Zolciak: protagonista histórica de The Real Housewives of Atlanta.
  • Kristy Sarah: creadora digital.
  • Mel B: exintegrante de Spice Girls.
  • Ryan Serhant: agente inmobiliario y personalidad televisiva conocido por Owning Manhattan;
  • Tristan Thompson: el exjugador de la NBA
  • Viper: participante destacado en ediciones previas del formato.
