La emotiva película argentina que llega a Netflix: amistad, memoria y risas en "Parque Lezama"

Luis Brandoni y Eduardo Blanco se reúnen en una película que lleva al streaming la exitosa obra teatral, en donde promete mostrar risas y emoción por igual.

Qué es Parque Lezama, la nueva película de Juan José Campanella que estrena Netflix

Qué es "Parque Lezama", la nueva película de Juan José Campanella que estrena Netflix

Foto: Archivo
 Por Luis Calizaya

La película de "Parque Lezama" llega a Netflix como una de las apuestas más destacadas del cine nacional reciente. Escrita y dirigida por Juan José Campanella, la historia reúne a dos grandes figuras del cine local, Luis Brandoni y Eduardo Blanco, en una adaptación cinematográfica de la exitosa obra teatral que combina humor, emoción y reflexiones sobre la vida.

Parque Lezama - Netflix 2026
La película argentina dura 115 minutos y ofrece muchas emociones.

Netflix: de qué trata "Parque Lezama"

La trama sigue la inesperada amistad entre Antonio Cardozo y León Schwartz, dos hombres muy distintos que se encuentran a diario en un banco del histórico Parque Lezama. Uno es un antiguo militante del Partido Comunista; el otro, un defensor del clásico “no te metas”. Entre discusiones, bromas y confidencias, ambos construyen un vínculo entrañable mientras lidian con conflictos familiares y con los personajes que habitan el parque.

¿En qué obra está basada la historia?

La película es una adaptación de la exitosa obra teatral argentina Parque Lezama, inspirada a su vez en la pieza I'm Not Rappaport, del dramaturgo Herb Gardner. La producción está a cargo de 100 Bares Producciones y completa su elenco con Verónica Pelaccini, Agustín “Rada” Aristarán, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón.

Por qué mirar la película: las razones

Más allá de su origen teatral, la película apuesta por una historia íntima y universal sobre la amistad, el paso del tiempo y las diferencias ideológicas. Con diálogos agudos y momentos cargados de ternura, el filme argentino propone una experiencia emotiva que conecta con el público a través de personajes tan entrañables como reales.

Quienes disfrutan de historias humanas, diálogos inteligentes y grandes actuaciones encontrarán una película que vale la pena descubrir. Con la mirada sensible de Campanella y el carisma de Luis Brandoni y Eduardo Blanco, la producción combina humor, nostalgia y emoción en una historia tan sencilla como profundamente conmovedora.

Parque Lezama - Netflix 2026 (1)
Es una producción nacional con grandes nombres del cine argetino.

Quién es quién en la película

  • Luis Brandoni: Antonio Cardozo
  • Eduardo Blanco: León Schwartz
  • Verónica Pelaccini: Clarita Schwartz
  • Agustín Aristarán: Gonzalo Menéndez Roberts
  • Manuela Menéndez: Laura
  • Alan Fernández: Rodrigo
  • Matías Alarcón

Más películas y series con Luis Brandoni

  • Series:

1. Nada (2023)

La historia sigue a Manuel, un crítico gastronómico sofisticado que vive en Buenos Aires y cuya rutina cambia cuando muere su ama de llaves, quien durante décadas se ocupó de su casa. Mientras intenta adaptarse a una nueva realidad doméstica, entabla una inesperada amistad con un escritor estadounidense que llega a la ciudad en busca de nuevas experiencias.

2. Un gallo para Esculapio (2017)

La trama sigue a Nelson, un joven del interior que llega al conurbano bonaerense buscando a su hermano desaparecido. En ese camino se involucra en un mundo clandestino de peleas de gallos, apuestas y negocios turbios, donde deberá aprender a sobrevivir entre traiciones, violencia y códigos propios del ambiente.

3. Mi cuñado (1993)

Esta comedia gira en torno a la convivencia y las situaciones cotidianas entre dos cuñados con personalidades opuestas. A través de conflictos familiares, enredos y discusiones constantes, la serie retrata con humor las dinámicas de la vida doméstica y las diferencias de carácter dentro de una familia argentina.

  • Películas:

1. Esperando la carroza (1985)

Considerada una de las grandes comedias del cine argentino, la historia muestra el caos familiar que se desata cuando una anciana desaparece y todos creen que ha muerto. Entre discusiones, reproches y secretos familiares, los parientes se enfrentan a sus propias miserias en una sátira feroz sobre la hipocresía familiar.

2. La Patagonia rebelde (1974)

Basada en hechos reales, la película retrata las huelgas obreras que sacudieron la Patagonia argentina a comienzos del siglo XX. Los trabajadores rurales se organizan para reclamar mejores condiciones laborales, lo que desencadena un conflicto social que terminará con una violenta represión militar.

3. Made in Argentina (1987)

La historia sigue a una pareja que emigró a Estados Unidos durante la dictadura y regresa a Buenos Aires después de varios años. El reencuentro con familiares y amigos revela tensiones, diferencias culturales y debates sobre el exilio, la identidad y las decisiones tomadas en tiempos difíciles.

Tráiler de "Parque Lezama"

Embed - Parque Lezama | Tráiler oficial | Netflix

