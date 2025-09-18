Los Premios Oscar esperan por Argentina: "Homo Argentum" está entre las preseleccionadas

Por Luis Calizaya







Como cada año, la industria cinematográfica premia a nivel internacional a las mejores producciones en Hollywood, la cuna del cine en Estados Unidos, dando origen a los famosos Premios Oscar. Para conocer a los candidatos, se realiza un proceso de preselección en cada país, incluido Argentina, que ya eligió las cuatro películas que competirán por representar al país.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) Películas argentinas preseleccionadas para los Premios Oscar El próximo 24 de septiembre, en un evento muy esperado por la industria nacional del cine, se conocerá el filme que representará al país en los Premios Oscar, junto con los nominados a los Premios Goya en España. Cuatro películas compiten por ese lugar, entre ellas la controvertida "Homo Argentum", protagonizada por Guillermo Francella.

Embed - HOMO ARGENTUM | Guillermo Francella Completan la lista "Algo Nuevo, Algo Viejo, Algo Prestado", "La Mujer de la Fila" y "Belén", de las cuales solo una tendrá el privilegio de disputar la categoría de Mejor Película Internacional.

Belén - Película "Belén", dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi, se perfila para ser la seleccionada. Foto: web En cuanto a los Premios Goya, la preselección también incluye a "Homo Argentum", junto a "Belén", "La Mujer de la Fila" y "Gatillero", todas en competencia por la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

Fechas de los Premios Oscar y Goya: ¿cuándo y dónde se harán? La 98° edición de los Premios Oscar se realizará el 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre de Hollywood, Los Ángeles, California. Por su parte, la 40° edición de los Premios Goya tendrá lugar el 28 de febrero de 2026 en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de Barcelona.