Cine en casa: las 10 mejores películas para disfrutar con amigos

Con historias divertidas y emotivas, descubrí el listado de películas ideales para disfrutar y compartir momentos especiales entre amigos.

Foto: Shutterstock
 Por Luis Calizaya

Mirar una película no solo es una forma práctica de pasar el tiempo, sino también una oportunidad para compartir momentos especiales con quienes más queremos. Además de los planes nocturnos fuera de casa, organizar una reunión con amigos en el hogar permite disfrutar de cine sin gastar dinero y en un ambiente más íntimo.

Las 10 mejores películas para ver en casa con amigos

Con propuestas que van desde la comedia hasta la animación, las plataformas de streaming ofrecen filmes que, pese al paso de los años, siguen siendo auténticas joyas cinematográficas. Aquí, una selección de 10 títulos imperdibles:

1. Palm Springs (2020)

Dirigida por Max Barbakow y disponible en Disney+, es una divertida comedia romántica protagonizada por Andy Samberg y Cristin Milioti. La historia transcurre en una boda donde, tras un hecho inesperado, los protagonistas quedan atrapados en un bucle temporal que los lleva a redescubrirse.

Embed - Palm Springs - Tráiler español

2. Susurros del corazón (1995)

Una de las películas menos conocidas del Studio Ghibli. Narra la historia de una adolescente amante de la lectura que descubre un misterioso vínculo con un joven aprendiz de luthier. Disponible en Netflix.

Embed - Whisper of the Heart | Multi-Audio Clip: Shizuku's Adventures with Baron | Netflix

3. Jojo Rabbit (2019)

Nominada al Oscar a Mejor Guion Adaptado, se ambienta en la Segunda Guerra Mundial. Con un tono satírico y emotivo, relata la historia de un niño alemán que comienza a cuestionar al régimen nazi a través de su amigo imaginario: una versión caricaturesca de Hitler. Disponible en Disney+.

Embed - Jojo Rabbit | Segundo Trailer subtitulado | Próximamente - Solo en cines

4. Aftersun (2022)

Dirigida por Charlotte Wells, aborda la depresión desde una perspectiva íntima y melancólica. Narra los recuerdos vacacionales de Sophie en su niñez junto a su padre, con quien intenta conectar tras la separación de sus padres. Disponible en Netflix.

Embed - AFTERSUN | Official Trailer | Now Streaming on MUBI

5. Forrest Gump (1994)

Un clásico protagonizado por Tom Hanks, que interpreta a un hombre que, contra toda adversidad, participa en momentos históricos y se convierte en inspiración para otros. Disponible en Netflix.

Embed - Forrest Gump - Trailer

6. Independence Day (1996)

Protagonizada por Will Smith, relata la llegada de gigantescas naves extraterrestres el 4 de julio a Estados Unidos. Con la humanidad al borde del colapso, un grupo de sobrevivientes lidera la resistencia. Disponible en Disney+.

Embed - Independence Day | Official Trailer #1 |1996

7. Scott Pilgrim vs. los ex de la chica de sus sueños (2010)

Michael Cera interpreta a un joven que deberá enfrentarse a los siete malvados ex de Ramona V. Flowers para conquistar su amor. Con referencias a la cultura pop y los videojuegos, combina humor, romance y acción. Disponible en Disney+.

Embed - SCOTT PILGRIM CONTRA EL MUNDO - Trailer

8. El club de los poetas muertos (1989)

Robin Williams interpreta al profesor John Keating, quien rompe con la rigidez académica inspirando a sus alumnos a pensar por sí mismos. Un relato emotivo que marcó generaciones. Disponible en Disney+.

Una de las películas del cine más emocionantes que dejó Williams.

Una de las películas del cine más emocionantes que dejó Williams.

9. Wall-E (2008)

En el año 2800, la Tierra está cubierta de basura y los humanos viven en el espacio. El único robot en funcionamiento, WALL•E, descubrirá algo que puede cambiar el destino de la humanidad. Disponible en Disney+.

Embed - WALL·E (2008) Traíler Oficial Doblado Latino - Clasicos de Pixar

10. Boyhood: Momentos de una vida (2014)

La película tardó 12 años en filmarse y narra la vida de Mason (Ellar Coltrane) desde los seis hasta los dieciocho años. Entre mudanzas, la separación de sus padres y momentos de felicidad, ofrece un retrato íntimo sobre el paso del tiempo y el valor de la familia. Disponible únicamente en Mubi y Apple TV+.

Embed - BOYHOOD (MOMENTOS DE UNA VIDA) - Trailer HD

