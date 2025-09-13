La impactante película de Disney+: cuatro niños sobrevivieron en la selva tras un accidente aéreo

Entre las plataformas de gran impacto, Disney+ destaca por combinar producciones de calidad, pese a no contar con un catálogo muy amplio. Aunque su fuerte son la animación y los documentales, este 13 de septiembre se estrena una impactante película de National Geographic titulada " Perdidos en la Jungla ".

Tras la caída de un avión en lo profundo de la selva amazónica, cuatro hermanos pequeños logran sobrevivir al accidente , pero deben mantenerse con vida durante 40 días mientras esperan un rescate. En este relato dramático, militares y rastreadores indígenas participan en las tareas de búsqueda a contrarreloj .

El 1 de mayo de 2023 , los cuatro niños viajaban a bordo de una avioneta junto con su madre y otros adultos, todos de origen indígena, desde la zona selvática de Araracuara hasta el municipio de San José del Guaviare , en Colombia . Una falla en el motor provocó la caída del avión en medio de la selva amazónica , cerca del río Apaporis .

Aunque las autoridades localizaron rápidamente el avión y a las víctimas adultas , todos muertos, pero no hallaron rastro de los menores . Se especuló que habían desaparecido en la selva, con la esperanza de encontrarlos con vida. Los niños eran Lesly Jacobo Bonbaire (13 años), Solecni Ranoque Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años) y Cristian Neryman Ranoque Mucutuy (11 meses).

Comenzó entonces la verdadera misión de los rescatistas, quienes desplegaron un operativo exhaustivo. Tras más de 40 días, los menores fueron encontrados a unos cinco kilómetros del lugar del accidente, sanos y a salvo. Lograron sobrevivir identificando las plantas útiles de la selva, un conocimiento común en sus comunidades indígenas.

Además, un perro los acompañó durante su travesía, brindándoles compañía y apoyo para mantenerse física y mentalmente fuertes en medio del Amazonas. Wilson, como se llamaba el animal, desapareció una vez que los niños fueron puestos a salvo.

Documental (1) "Perdidos en la Jungla": un caso que revela un milagro de la vida. Foto: Disney+

Quiénes crearon el documental

Directores: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Juan Camilo Cruz

