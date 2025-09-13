La impactante película de Disney+: cuatro niños sobrevivieron en la selva tras un accidente aéreo

Streaming

Disney+ presenta un relato real de 2023 en el que cuatro hermanos sobrevivieron en la selva amazónica hasta ser rescatados.

 Por Luis Calizaya

Entre las plataformas de gran impacto, Disney+ destaca por combinar producciones de calidad, pese a no contar con un catálogo muy amplio. Aunque su fuerte son la animación y los documentales, este 13 de septiembre se estrena una impactante película de National Geographic titulada "Perdidos en la Jungla".

El documental contar&aacute; con video y fotos reales de archivo.

El documental contará con video y fotos reales de archivo.

Disney+: de qué trata el documental "Perdidos en la Jungla"

Tras la caída de un avión en lo profundo de la selva amazónica, cuatro hermanos pequeños logran sobrevivir al accidente, pero deben mantenerse con vida durante 40 días mientras esperan un rescate. En este relato dramático, militares y rastreadores indígenas participan en las tareas de búsqueda a contrarreloj.

La historia real detrás de los niños perdidos en el Amazonas

El 1 de mayo de 2023, los cuatro niños viajaban a bordo de una avioneta junto con su madre y otros adultos, todos de origen indígena, desde la zona selvática de Araracuara hasta el municipio de San José del Guaviare, en Colombia. Una falla en el motor provocó la caída del avión en medio de la selva amazónica, cerca del río Apaporis.

Aunque las autoridades localizaron rápidamente el avión y a las víctimas adultas, todos muertos, pero no hallaron rastro de los menores. Se especuló que habían desaparecido en la selva, con la esperanza de encontrarlos con vida. Los niños eran Lesly Jacobo Bonbaire (13 años), Solecni Ranoque Mucutuy (9 años), Tien Noriel Ronoque Mucutuy (4 años) y Cristian Neryman Ranoque Mucutuy (11 meses).

Comenzó entonces la verdadera misión de los rescatistas, quienes desplegaron un operativo exhaustivo. Tras más de 40 días, los menores fueron encontrados a unos cinco kilómetros del lugar del accidente, sanos y a salvo. Lograron sobrevivir identificando las plantas útiles de la selva, un conocimiento común en sus comunidades indígenas.

Además, un perro los acompañó durante su travesía, brindándoles compañía y apoyo para mantenerse física y mentalmente fuertes en medio del Amazonas. Wilson, como se llamaba el animal, desapareció una vez que los niños fueron puestos a salvo.

Documental (1)
"Perdidos en la Jungla": un caso que revela un milagro de la vida.

"Perdidos en la Jungla": un caso que revela un milagro de la vida.

Quiénes crearon el documental

  • Directores: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Juan Camilo Cruz

Cinco documentales imperdibles para ver en Disney+

1. Fire of Love

Nominado al Oscar, este documental de National Geographic narra la historia de Katia y Maurice Krafft, una pareja de vulcanólogos franceses que compartieron su pasión por estudiar y explorar volcanes, llevando su amor al límite al recorrer el mundo para comprender este fenómeno natural.

2. Bienvenidos a la Tierra

En esta serie de seis episodios, el actor Will Smith se adentra en los paisajes más asombrosos del mundo, acompañado por científicos, para explorar y descubrir las maravillas naturales que nuestro planeta tiene para ofrecer.

3. Perdedores y salvajes

Narrado por Ryan Reynolds, este innovador documental de National Geographic presenta a los "underdogs" del reino animal: criaturas torpes, olvidadas o poco glamorosas, como cucarachas zombificadas por avispas y perezosos sucios, todo con un enfoque humorístico y fresco.

4. La Magia de Animal Kingdom

Este documental ofrece una mirada exclusiva al trabajo detrás de escena en el parque temático Disney's Animal Kingdom, mostrando el cuidado y la dedicación que se pone en la conservación de los animales y la creación de experiencias únicas para los visitantes.

5. The Beatles: Get Back

Dirigido por Peter Jackson, este documental ofrece una visión íntima de la banda The Beatles durante la grabación de su último álbum, mostrando momentos inéditos y la dinámica entre los miembros del grupo en su última etapa juntos.

Tráiler de "Perdidos en la Jungla"

Embed - Lost in the Jungle | Official Trailer | National Geographic Documentary Films

