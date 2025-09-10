Qué ver en Netflix Argentina: las 10 series y películas más vistas esta semana

Netflix reveló el ranking de películas y series más vistas en Argentina durante la primera semana de septiembre . El listado sorprende con estrenos recientes, producciones internacionales y propuestas locales que atrapan a todas las generaciones. Con géneros que van del drama a la acción , la plataforma renueva su catálogo y se consolida como líder del entretenimiento en streaming.

Fuera de los escenarios, las superestrellas del k-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus superpoderes secretos para proteger a sus fans de amenazas sobrenaturales.

Mensajes agresivos invaden los teléfonos de una adolescente y su novio. ¿Quién los envía y por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante verdad.

Un grupo de jubilados aficionados a resolver misterios se ve envuelto en un verdadero homicidio en esta divertida aventura criminal basada en una novela.

4. La mujer rey

En la década de 1820, una líder militar entrena a una nueva generación de guerreras para defender a su reino de un poderoso enemigo. Inspirada en hechos reales.

5. Caerás

Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero la aparición de un atractivo desconocido la arrastra a un juego de deseo y tensión peligrosa.

6. Un hombre abandonado

Tras cumplir una condena por un crimen cometido por su hermano, un hombre se reencuentra con su familia y encuentra sanación gracias al vínculo con su sobrina.

7. El hombre del norte

Un príncipe vikingo emprende una sangrienta venganza contra su tío, quien asesinó a su padre, secuestró a su madre y usurpó su trono.

8. Los desenredos del amor

Una adolescente intenta conquistar al galán de la escuela cambiando su aspecto, pero la llegada de un estudiante de Seúl transforma todo.

9. Rápido y furioso

Un policía de Los Ángeles se infiltra en un grupo de corredores callejeros sospechados de organizar robos a gran velocidad. Su lealtad se pondrá a prueba.

10. Mente indomable

Un conserje del MIT resulta ser un genio de las matemáticas. Un profesor y un terapeuta lo ayudan a descubrir su verdadero potencial.

NETFLIX.jpeg Top 10: todas las producciones imperdibles de la semana en Netflix. Foto: web

Las 10 series más vistas en Argentina

1. Dos tumbas (Miniserie)

La desaparición de dos adolescentes sacude a un pueblo costero. Una abuela desconsolada arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza.

2. Merlina (Temporada 2)

Los poderes psíquicos de Merlina fallan, y ella hará lo imposible por recuperarlos para salvar la vida de Enid.

3. En el barro (Temporada 1)

En una cárcel despiadada, cinco mujeres forman un lazo tras una experiencia cercana a la muerte, pero la corrupción amenaza con destruirlo. Su segunda temporada está en camino a estrenarse en verano del 2026.

4. Mi vida con los chicos Walter (Temporada 2)

En Silver Falls, Jackie busca un nuevo comienzo, pero descubre que las segundas oportunidades dependen de enfrentar su verdadero sentir.

5. Rehén (Miniserie)

El secuestro del esposo de la primera ministra británica y las amenazas a la presidenta francesa ponen a ambas líderes frente a una decisión imposible.

6. Los ríos del destino (Miniserie)

Un pirata de río y una madre aguerrida emprenden la búsqueda de una adolescente secuestrada por una red de trata, hasta que sus caminos se cruzan.

7. Bon appétit, majestad (Miniserie)

Una chef viaja en el tiempo a la dinastía Joseon y conquista el paladar de un rey tirano. Sobrevivir exigirá más que talento en la cocina.

8. Mi vida con los chicos Walter (Temporada 1)

Tras una tragedia, una adolescente se muda con una familia numerosa en un pueblo pequeño y aprende lecciones de amor, amistad y esperanza.

9. Merlina (Temporada 1)

Sarcasmo, misterio y asesinatos: Merlina Addams investiga una serie de crímenes en la Academia Nunca Más mientras hace nuevos aliados y enemigos.

10. El marginal (Temporada 2)

La precuela muestra cómo Borges y Diosito derrocaron al Sapo, quien dominaba San Onofre en sus días más corruptos y violentos.