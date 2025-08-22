Netflix estrena una película turca que promete emocionar hasta las lágrimas

En Netflix ya está disponible “Un hombre derrotado”, una película conmovedora que explora la fuerza de los lazos familiares y la esperanza en las segundas oportunidades. Con un tono dramático, la historia sigue a un protagonista que ha perdido la fe en la vida, hasta que su sobrina lo inspira a reencontrarse consigo mismo y abrirse a nuevas emociones.
Netflix
La nueva película de Netflix no supera los 100 minutos de duración.
Foto: web
Netflix: de qué trata “Un hombre derrotado”
Baran, un hombre que pasó mucho tiempo en prisión por un crimen que en realidad cometió su hermano, intenta reconstruir su vida. Sueña con abrir un taller mecánico, pero su camino se complica hasta que su sobrina, Lidya, lo ayuda a enfrentar su pasado, sanar heridas y descubrir que aún es posible creer en la bondad y en segundas oportunidades.
La película ofrece una visión íntima y emotiva sobre el abandono familiar, la redención y la importancia de los vínculos. La dirección de Çar Vila Lostuval combina sobriedad y sensibilidad, mientras que las actuaciones de Mert Ramazan Demir, conocido por "Amor a cualquier precio", y Ada Erma destacan por su realismo y profundidad.
En síntesis, “Un hombre derrotado” es una historia que refleja con precisión las emociones personales, la culpa heredada y la posibilidad de reconstruir cualquier relación.
Reparto de la película
Mert Ramazan Demir: Baran
Ada Erma: Lidya
Rahimcan Kapkap
Ercan Kesal
Burcu Cavrar
Edip Tepeli
Netflix (1)
Es una de las máximas apuestas que tiene Netflix hoy.
Foto: web
Más de Mert Ramazan Demir: series y películas
En series:
Mis Hermanos (Kardelerim) – 2021-2023
Cuatro hermanos quedan huérfanos tras la muerte de sus padres y deben enfrentar secretos familiares, injusticias y conflictos personales mientras intentan mantenerse unidos. Emre, interpretado por Mert Ramazan Demir, lucha con decisiones amorosas y conflictos familiares que complican su vida.
Juicio (Yarg) – 2021-2023
Thriller legal y policial centrado en un joven fiscal y una abogada que investigan un asesinato en Estambul. La serie muestra la tensión entre justicia y corrupción, y cómo los personajes deben decidir hasta dónde llegar por la verdad.
El Dique (Baraj) – 2020-2021
Drama romántico sobre una mujer que busca superar un pasado doloroso y recuperar su vida tras un accidente que cambió su destino. La historia mezcla relaciones amorosas complicadas con secretos familiares.
En películas:
Te Esperé Mucho (Seni Çok Bekledim) – 2020
Un drama romántico en el que dos jóvenes, separados por circunstancias de la vida, se reencuentran años después. La historia explora cómo el destino y las decisiones pasadas pueden cambiar la vida de las personas.
Así Somos (Biz Böyleyiz) – 2019
Comedia dramática sobre un grupo de amigos que atraviesan la juventud, el amor y la vida adulta, enfrentando retos familiares y personales. La película combina humor con emociones profundas.