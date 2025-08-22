Netflix estrena una película turca que promete emocionar hasta las lágrimas

En Netflix ya está disponible “ Un hombre derrotado ”, una película conmovedora que explora la fuerza de los lazos familiares y la esperanza en las segundas oportunidades . Con un tono dramático, la historia sigue a un protagonista que ha perdido la fe en la vida, hasta que su sobrina lo inspira a reencontrarse consigo mismo y abrirse a nuevas emociones.

Baran , un hombre que pasó mucho tiempo en prisión por un crimen que en realidad cometió su hermano, intenta reconstruir su vida . Sueña con abrir un taller mecánico , pero su camino se complica hasta que su sobrina , Lidya , lo ayuda a enfrentar su pasado, sanar heridas y descubrir que aún es posible creer en la bondad y en segundas oportunidades.

La nueva película de Netflix no supera los 100 minutos de duración.

La película ofrece una visión íntima y emotiva sobre el abandono familiar, la redención y la importancia de los vínculos . La dirección de Çar Vila Lostuval combina sobriedad y sensibilidad, mientras que las actuaciones de Mert Ramazan Demir , conocido por " Amor a cualquier precio ", y Ada Erma destacan por su realismo y profundidad.

En síntesis, “Un hombre derrotado” es una historia que refleja con precisión las emociones personales , la culpa heredada y la posibilidad de reconstruir cualquier relación.

Reparto de la película

Mert Ramazan Demir: Baran

Baran Ada Erma: Lidya

Lidya Rahimcan Kapkap

Ercan Kesal

Burcu Cavrar

Edip Tepeli

Más de Mert Ramazan Demir: series y películas

En series:

Mis Hermanos (Kardelerim) – 2021-2023

Cuatro hermanos quedan huérfanos tras la muerte de sus padres y deben enfrentar secretos familiares, injusticias y conflictos personales mientras intentan mantenerse unidos. Emre, interpretado por Mert Ramazan Demir, lucha con decisiones amorosas y conflictos familiares que complican su vida.

Juicio (Yarg) – 2021-2023

Thriller legal y policial centrado en un joven fiscal y una abogada que investigan un asesinato en Estambul. La serie muestra la tensión entre justicia y corrupción, y cómo los personajes deben decidir hasta dónde llegar por la verdad.

El Dique (Baraj) – 2020-2021

Drama romántico sobre una mujer que busca superar un pasado doloroso y recuperar su vida tras un accidente que cambió su destino. La historia mezcla relaciones amorosas complicadas con secretos familiares.

En películas:

Te Esperé Mucho (Seni Çok Bekledim) – 2020

Un drama romántico en el que dos jóvenes, separados por circunstancias de la vida, se reencuentran años después. La historia explora cómo el destino y las decisiones pasadas pueden cambiar la vida de las personas.

Así Somos (Biz Böyleyiz) – 2019

Comedia dramática sobre un grupo de amigos que atraviesan la juventud, el amor y la vida adulta, enfrentando retos familiares y personales. La película combina humor con emociones profundas.

Películas Caricaturescas: 2 (Karakomik Filmler: 2) – 2019

Antología de cortometrajes que mezcla comedia y drama. Cada historia aborda situaciones humanas cotidianas con un enfoque satírico, emocional y reflexivo sobre relaciones y sociedad moderna.

Tráiler de "Un hombre abandonado"