Streaming

Cuándo se estrena la segunda temporada de "En el barro" en Netflix: sinopsis y nuevos personajes

La serie argentina más esperada en Netflix tuvo un final vibrante y ya adelantó la fecha de estreno de su segunda parte.

 Por Luis Calizaya

El spin-off de "El marginal", creado por Sebastián Ortega, cerró con gran impacto su primera temporada en Netflix. Con un elenco femenino destacado -entre ellas la “Locomotora” Oliveras- y un clima carcelario de tensión constante, la serie se consolidó como una de las apuestas más fuertes de la plataforma. Ahora, prepara su segunda parte con más personajes y conflictos.

¿Cuándo llega la segunda temporada de En el barro a Netflix?

La primera entrega dejó varios interrogantes tras sus ocho episodios, y la expectativa creció aún más cuando se filtró una imagen de Eugenia “la China” Suárez en el rodaje, anticipando su incorporación al reparto.

Aunque Netflix todavía no anunció una fecha exacta, la segunda temporada está prevista para el verano de 2026. Ortega confirmó que las filmaciones ya finalizaron, pero los capítulos de la serie se encuentran en etapa de postproducción, por lo que el estreno oficial se anunciará en los próximos meses.

en el barro - serie (1)
La foto que subi&oacute; la China Su&aacute;rez a sus redes y anticip&oacute; su participaci&oacute;n "En el barro".

La foto que subió la China Suárez a sus redes y anticipó su participación "En el barro".

Trama y nuevos personajes

La segunda entrega seguirá con Gladys Guerra (Ana Garibaldi), golpeada tras la emboscada que la dejó expuesta en la cárcel de La Quebrada. En paralelo, personajes como La Zurda (Lorena Vega), Yael Rubial (Carolina Ramírez), Soledad Rodríguez (Camila Peralta) y el siempre influyente Antín (Gerardo Romano) tendrán un papel decisivo en el desarrollo de la historia.

Por otro lado, la China Suárez interpretará a Nicole, una prostituta de lujo que termina encerrada en un mundo hostil. Junto a ella llegarán Verónica Llinás, Victorio D’Alessandro y Charo López. En contraste, rostros que marcaron la primera temporada, como Valentina Zenere, Ana Rujas y Juana Molina, se despedirán. Por su parte, la ya difunta Locomotora Oliveras -como Rocky- asumirá un mayor protagonismo que nunca.

Lo que trae la temporada 2

Con un elenco renovado y un clima carcelario aún más áspero, la serie promete elevar el nivel de tensión y mantener la crudeza que heredó de El marginal. Las nuevas incorporaciones abrirán el juego a traiciones, pactos inesperados y conflictos de poder que pondrán a prueba la resistencia de “Las embarradas”.

Todo indica que esta segunda temporada no solo será más intensa y oscura, sino que también consolidará a En el barro como un spin-off que logró encontrar su propia voz dentro del universo de Netflix.

