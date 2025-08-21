Streaming

"Rehén" en Netflix despierta dudas: ¿la miniserie está basada en hechos reales?

El thriller político es una de las apuestas más recientes de Netflix, con una trama cargada de tensión y giros marcados por decisiones de doble moral.

 Por Luis Calizaya

En Netflix hay historias para todos los gustos, pero solo algunas logran destacar por su trama y tensión narrativa. Una de las apuestas más recientes es "Rehén", un thriller político intenso que se desarrolla en cinco episodios y pone al mando de dos naciones importantes a mujeres líderes enfrentando crisis extremas.

"Rehén" tiene un estreno está programado para este 21 de agosto.

Netflix: de qué trata "Rehén"

La miniserie sigue a dos líderes europeas que deben unir fuerzas frente a un conflicto internacional. Abigail Dalton, primera ministra británica, enfrenta la presión de su cargo mientras lidia con el secuestro inesperado de su esposo. Por su parte, Vivienne Toussaint, presidenta de Francia, enfrenta amenazas constantes y un chantaje político que pone en jaque la estabilidad de su país.

La miniserie, ¿está basada en hechos reales?

A pesar de su trama centrada en conflictos personales y políticos, "Rehén" es completamente ficción. Según su guionista, Matt Charman, la serie explora cómo podrían actuar dos figuras políticas ante situaciones extremas, combinando humanidad y responsabilidad política.

Con solo cinco episodios, el thriller ofrece un relato atrapante, con personajes complejos y decisiones al límite, resultando ideal para los fanáticos de las conspiraciones políticas, un terreno que desde "House of Cards" (2013) no se había explorado con tanta intensidad.

El reparto de la serie

  • Suranne Jones: Abigail Dalton/primera ministra británica.
  • Julie Delpy: Vivienne Toussaint/presidenta de la República francesa
  • Lucian Msamati: Kofi Adomako
  • Corey Mylchreest: Matheo Lewis
  • Ashley Thomas: Dr. Alex Anderson
  • Martin McCann: John Shagan
  • Isobel Akywudike: Sylvie Anderson
  • Hiftu Quasem: Ayesha
La miniserie tiene una de las tramas más complejas y atrapantes de Netflix.

Más de Suranne Jones: series y películas

  • Series:

Doctor Foster (2015-2017)

Una mujer descubre que su esposo le es infiel, lo que desencadena secretos, traiciones y decisiones de venganza que ponen en juego su vida personal y familiar.

Gentleman Jack (2019-2023)

La historia sigue a una terrateniente del siglo XIX que lucha por mantener su negocio y vivir su identidad sexual en una sociedad conservadora, enfrentando prejuicios y desafíos.

Scott & Bailey (2011-2016)

Dos detectives investigan crímenes complejos en Manchester mientras lidian con los retos de la vida profesional y personal en la policía.

  • Películas:

The Last Witness (2018)

Un joven descubre secretos del pasado que involucran asesinatos y misterios familiares, poniendo en riesgo la vida de quienes lo rodean.

Titanic: Blood and Steel (2012)

La miniserie narra la construcción del Titanic, mostrando tensiones laborales, sociales y los peligros que enfrentan quienes trabajan en el proyecto.

Absolution (2015)

Un adolescente se ve envuelto en un asesinato, revelando secretos y dilemas morales que afectan a su familia y su entorno.

Tráiler de "Rehén"

Embed - Rehén | Tráiler oficial | Netflix

