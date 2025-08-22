La nueva aventura de Agustín Neglia llega a Amazon Prime Video con "Superguide"

Con múltiples experiencias personales vividas alrededor del mundo, el conductor y productor mendocino Agustín Neglia llega al streaming de Amazon Prime Video con " Superguide ", una serie de viajes que busca impactar y emocionar al público a través de seis episodios de media hora. Además, se trata de un hito histórico para la industria audiovisual de la provincia de Mendoza .

Reconocido por haber creado el programa televisivo " Modo Selfie ", este viajero experimentado recurrió a las grabaciones de aquel proyecto y construyó una versión más dinámica y atractiva , que promete ofrecer una guía completa de información y descubrimiento sobre destinos turísticos y gastronomía a nivel global.

En diálogo con Radio Aconcagua , en el programa En el Medio de Todo , Neglia compartió detalles sobre su reciente producción, aclarando que no se trata de “ una síntesis de Modo Selfie ”, sino de “una recopilación de los últimos cinco años , sobre todo de viajes. Lo que hicimos fue editar desde cero todos los crudos y armar una superguía ”.

Para explicar el nacimiento del nuevo proyecto, el mendocino afirmó que, tratándose de una producción que lo llevó a viajar por distintas partes del mundo, contaba con material audiovisual de sobra: “ Grabábamos mucho, teníamos mucho contenido . Para Modo Selfie usábamos algunas cosas y dijimos: ‘Pero si podemos hacer una superguía con todo lo que tenemos’”.

La serie recopila los mejores lugares del mundo, ya sea para comer o para viajar, siempre desde la mirada personal de un viajero que lo experimenta en primera persona: “Cada capítulo no es un destino, sino un eje temático”.

Guiado por la curiosidad y el aprendizaje de los secretos que aguardan en cada lugar, Neglia espera que la serie disponible en Prime Video sea, como su nombre lo indica, una superguía para los viajeros: “A mí me gusta volver siempre a los destinos que me impactaron y me enriquecieron espiritualmente. Trato de no seguir esa carrera de cuántos lugares conocés”, remarcó.

El crecimiento de un proyecto audiovisual con “buena gente”

Al recordar sus inicios en la televisión, Modo Selfie fue una de las grandes apuestas del conductor mendocino, imposible sin el apoyo del equipo adecuado: “Al principio éramos muchos antes de Modo Selfie y era un poco tedioso viajar con tanta gente. Después nació viajar con la menor cantidad de equipaje y de personas posibles por una cuestión de logística”.

“Cuando empezó todo esto, traté de rodearme de buena gente, que después profesionalmente fueran creciendo y aprendiendo lo que se nos cruzaba por el camino. Eso es clave”, recordó Neglia.

Aunque hoy vive en Buenos Aires por motivos laborales, Mendoza es la provincia que nunca olvida, incluso en sus viajes, donde suele evocarla con nostalgia, sobre todo por su naturaleza: “Encontrarme con álamos en distintas partes del mundo me hace acordar mucho a Mendoza. O una copa de vino, un viñedo… eso lo podés ver en Johannesburgo, Sudáfrica, o en Ciudad del Cabo”.

Unir emociones personales con la experiencia de viajar

Los recuerdos son una parte fundamental de la vida de Agustín, especialmente cuando se asocian a emociones. Además de la India, considera que en Kioto, Japón, vivió uno de los viajes más movilizantes: “Es un lugar que parece mágico. Te encontrás samuráis y geishas. Son súper respetuosos”.

Agustín Neglia (1) "Superguide" cuenta con seis capítulos de media hora. Foto: Amazon Prime Video

Sin embargo, también hubo experiencias difíciles, como en Jerusalén, marcada por la tensión religiosa que estalló con un atentado en octubre. Y la menos grata de todas fue en Rusia. “Estuvimos a punto de ir a grabar una vuelta a Chernobyl. (...) Turísticamente es atractivo, pero era demasiado tétrico. Lo esquivamos. Tratamos siempre de mostrar lugares más felices”.

Neglia tampoco deja de lado la posibilidad de unir su trabajo con su vida personal. Próximo a casarse el 4 de octubre, planea junto a su pareja y familiares una luna de miel en México, donde además de registrar un recuerdo especial al estilo maya, grabará un capítulo extra para la serie: “Siento que no cambia nada, sin duda. Por eso también tomamos esta decisión. De hecho, sigo con este ritmo de laburo. Tenemos una relación súper flexible, nómade”.

Lo que desea a futuro: conducir y sumar proyectos

Tras "Modo Selfie" y "Superguide", Neglia confesó que no se considera un “gran viajero ni un fanático de los viajes”, sino que emprendió estos proyectos para estar en la televisión y conducir: “Me di cuenta de que ese fue siempre mi gran sueño: ser conductor. No tuve la suerte de tener tantas propuestas. Me costó mucho que me abrieran la puerta”, contó.

Con la intención de ampliar su experiencia en otros canales, no pierde la esperanza de conducir algún reality show de gastronomía u otros más desafiantes, como una versión de Amazing Race, el reality de Discovery: “El plan va a ser ese, tratar de seguir haciendo contenidos copados, donde la gente sienta que le estás dando algo y no la estás menospreciando”.

“Hay muchas ideas. Tenemos ganas de retomar algunos proyectos viejos en Mendoza”, concluyó Neglia.

