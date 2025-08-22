entrevista

Lourdes Arrieta en Aconcagua Radio: cuánto ganan los diputados y senadores nacionales

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, explicó cómo es la dieta de los legisladores nacionales. Qué dijo del armado del nuevo bloque legislativo.

 Por Aconcagua Radio

La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta, habló sobre los sueldos de los diputados y senadores nacionales y cuestionó el desfasaje con la realidad que vive la mayoría de los argentinos. Cuánto cobra un legislador nacional.

En diálogo con el segmento La Lengua Suelta del programa Hermoso Caos, por Aconcagua Radio, la legisladora explicó que las dietas de los senadores superarán los 10 millones de pesos mensuales antes de fin de año.

Lourdes Arrieta, Carlos DAlessandro, Marcela Pagano, Gerardo González.
Congreso

En disconformidad con LLA, diputados de Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Formosa armaron un nuevo bloque
Diputados frenó el aumento a jubilados y la moratoria previsional video
Congreso nacional

Quedó firme el veto a las jubilaciones: cómo votaron los mendocinos y los dos que "se dieron vuelta"

La diputada nacional que recientemente formó el bloque "COHERENCIA" junto a otros ex La Libertad Avanza, como Marcela Pagano y Carlos D´Alessandro, calificó el tema como “repudiable desde el lado moral”, aunque reconoció que existe una explicación técnica vinculada al presupuesto del Congreso.

diputada lourdes arrieta
La diputada nacional por Mendoza, Lourdes Arrieta.

El presupuesto de Diputados y Senadores

El Senado y la Cámara de Diputados tienen un presupuesto ya otorgado. Los senadores tienen un presupuesto aproximado de 16 millones para gastarlo en asesores, por ejemplo. Es decir, pueden dar contratos a otros y tienen un margen para llevar adelante esos aumentos”, explicó.

Arrieta señaló que la diferencia entre ambas cámaras radica en la cantidad de integrantes y en la forma de administrar los recursos.

La disputa política y el uso de fondos

La legisladora también mencionó la disputa entre la vicepresidenta Victoria Villarruel y el presidente Javier Milei en torno a la administración de los fondos legislativos.

Hay un dinero que ellos prefieren usar antes que devolverlo al Tesoro. Menem (Martín, presidente de la Cámara de Diputados), por otro lado, ha decidido que todos los retornos de la Cámara de Diputados vayan al Tesoro. El tema es qué se está haciendo con la plata del Tesoro”.

De esta manera, Arrieta buscó explicar que los incrementos salariales de diputados y senadores se originan en disposiciones presupuestarias preexistentes, aunque advirtió que eso no exime el debate sobre su legitimidad moral frente a la situación económica que atraviesa el país.

Escuchá la entrevista completa a Lourdes Arrieta

