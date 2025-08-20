Congreso

En disconformidad con LLA, diputados de Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Formosa armaron un nuevo bloque

El partido de Javier Milei pierde voluntades en una jornada legislativa que marca otro revés para el gobierno. Qué diputados se unieron y cómo se llama el bloque.

Lourdes Arrieta, Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Gerardo González.

 Por Sofía Pons

Este miércoles, el Congreso de la Nación vivió una jornada intensa que incomodó al Ejecutivo. Tras el rechazo al veto a la Emergencia en Discapacidad, un grupo de diputados pegó el portazo definitivo en La Libertad Avanza (LLA) y formó su propio bloque en la Cámara de Diputados.

"Coherencia" es el nombre del nuevo bloque que reúne a los legisladores descontentos con las decisiones de Javier Milei y su partido. Entre los que conformaron la unidad se encuentra la representante de Mendoza Lourdes Arrieta, quien ya había dejado LLA en agosto del año pasado, para inaugurar su espacio unipersonal: Bloque "Transformación".

Bloque-Coherencia-Marcela-Pagano-Lourdes-Arrieta-y-Carlos-DAlessandro
Los representantes de Mendoza, San Luis y Buenos Aires unen fuerzas en la Cámara de Diputados.

Los otros tres integrantes de Coherencia son: Carlos D'Alessandro (San Luis), Gerardo González (Formosa) y Marcela Pagano (Buenos Aires). Todos votaron en contra del veto a la Emergencia en Discapacidad.

De acuerdo a la nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, el titular del bloque será el representante puntano, la mendocina será la secretaria parlamentaria, mientras que el formoseño será el administrativo.

Cuáles son los dilemas que alejan a los diputados de LLA

Arrieta ya había dejado el partido libertario en 2024, en ese momento expresó que seguía siendo oficialista, "defendiendo valores judeo-cristianos y liberales". Sin embargo, desde entonces ha votado mayoritariamente en contrade los intereses del Gobierno. El contexto estaba dado para concretar su expulsión de LLA, pero se adelantó dado que sentía que no la respetaban y que la habían dejado sola, según declaró.

Sobre la conformación de Coherencia, expresó: "Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política. Agradecemos a todos el acompañamiento".

Por su parte, D'Alessandro mantenía un ida y vuelta con LLA por la conformación de listas de cara a las elecciones en San Luis. El domingo pasado el partido fue intervenido por la conducción nacional y Karina Milei, quien arma la estrategia de campaña en todo el país, lo acusó de llevar una "inconducta partidaria", tras rechazar los candidatos que había impuesto la hermana del Presidente para San Luis.

"No nos separamos de la libertad, porque la libertad es el eje que guía nuestra acción. Nos separamos de las incoherencias, de los pactos de casta y de las intervenciones que buscan domesticar un proyecto nacido para transformar", manifestó D'Alessandro vía X.

Pagano mantenía una seguidilla de conflictos y desacuerdos con Martín Menem. Si bien se suponía que fuera presidenta de la Comisión de Juicio Político, el presidente de la Cámara Baja nunca la reconoció como tal. Sin embargo, su principal combate es contra la libertaria Lilia Lemoine, quien con ha protagonizado duras peleas en el Congreso.

Carlos D'Alessandro, Marcela Pagano, Coherencia
D'Alessandro y Pagano en la jornada de este miércoles en el Congreso.

