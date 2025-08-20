En disconformidad con LLA, diputados de Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Formosa armaron un nuevo bloque

Este miércoles, el Congreso de la Nación vivió una jornada intensa que incomodó al Ejecutivo . Tras el rechazo al veto a la Emergencia en Discapacidad , un grupo de diputados pegó el portazo definitivo en La Libertad Avanza (LLA) y formó su propio bloque en la Cámara de Diputados .

"Coherencia" es el nombre del nuevo bloque que reúne a los legisladores descontentos con las decisiones de Javier Milei y su partido. Entre los que conformaron la unidad se encuentra la representante de Mendoza Lourdes Arrieta , quien ya había dejado LLA en agosto del año pasado , para inaugurar su espacio unipersonal: Bloque "Transformación" .

Congreso nacional Diputados rechazó el veto de Milei a la emergencia en discapacidad: qué dijeron y cómo votaron los mendocinos

Congreso nacional Quedó firme el veto a las jubilaciones: cómo votaron los mendocinos y los dos que "se dieron vuelta"

Los otros tres integrantes de Coherencia son: Carlos D'Alessandro (San Luis), Gerardo González (Formosa) y Marcela Pagano (Buenos Aires) . Todos votaron en contra del veto a la Emergencia en Discapacidad .

De acuerdo a la nota enviada al presidente de la Cámara Baja, Martín Menem , el titular del bloque será el representante puntano, la mendocina será la secretaria parlamentaria, mientras que el formoseño será el administrativo.

Cuáles son los dilemas que alejan a los diputados de LLA

Arrieta ya había dejado el partido libertario en 2024, en ese momento expresó que seguía siendo oficialista, "defendiendo valores judeo-cristianos y liberales". Sin embargo, desde entonces ha votado mayoritariamente en contrade los intereses del Gobierno. El contexto estaba dado para concretar su expulsión de LLA, pero se adelantó dado que sentía que no la respetaban y que la habían dejado sola, según declaró.

Sobre la conformación de Coherencia, expresó: "Este espacio comienza a funcionar a partir de hoy, con el compromiso de trabajar unidos, con responsabilidad, manteniendo la coherencia y recuperando el valor de la palabra como pilar fundamental de la política. Agradecemos a todos el acompañamiento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/1958267455412838767&partner=&hide_thread=false Comunicado de prensa



Buenas tardes. Informamos la conformación de un nuevo bloque legislativo en el Congreso de la Nación, integrado por los diputados Marcela Pagano, Carlos D'Alessandro, Gerardo González y Lourdes Arrieta, que llevará el nombre “COHERENCIA”.



Este espacio… pic.twitter.com/Jsy4N54hJp — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 20, 2025

Por su parte, D'Alessandro mantenía un ida y vuelta con LLA por la conformación de listas de cara a las elecciones en San Luis. El domingo pasado el partido fue intervenido por la conducción nacional y Karina Milei, quien arma la estrategia de campaña en todo el país, lo acusó de llevar una "inconducta partidaria", tras rechazar los candidatos que había impuesto la hermana del Presidente para San Luis.

"No nos separamos de la libertad, porque la libertad es el eje que guía nuestra acción. Nos separamos de las incoherencias, de los pactos de casta y de las intervenciones que buscan domesticar un proyecto nacido para transformar", manifestó D'Alessandro vía X.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_cdalessandro/status/1958298581929955458&partner=&hide_thread=false Acabamos de romper el bloque de La Libertad Avanza en Diputados .

Hoy nace un nuevo bloque: COHERENCIA.



No nos separamos de la libertad, porque la libertad es el eje que guía nuestra acción. Nos separamos de las incoherencias, de los pactos de casta y de las intervenciones que… — Carlos D'Alessandro (@_cdalessandro) August 20, 2025

Pagano mantenía una seguidilla de conflictos y desacuerdos con Martín Menem. Si bien se suponía que fuera presidenta de la Comisión de Juicio Político, el presidente de la Cámara Baja nunca la reconoció como tal. Sin embargo, su principal combate es contra la libertaria Lilia Lemoine, quien con ha protagonizado duras peleas en el Congreso.