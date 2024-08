Arrieta se adelantó, dejó La Libertad Avanza y armó bloque propio: cómo se llama

View this post on Instagram

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#AHORA | Lourdes Arrieta abandonó el bloque de Diputados de La Libertad Avanza antes de que la expulsen y conformó su monobloque "FE" El nuevo espacio se llama "Fuerzas del cielo - Espacio Liberal""

No va más

No va más Antes de su expulsión nacional, echaron a Lourdes Arrieta de LLA Mendoza

Así anunció Lourdes Arrieta su salida de La Libertad Avanza

A sabiendas de que su expulsión sería inevitable, Arrieta se anticipó y envió el documento a la presidencia de la cámara, a fin de informar la formación del nuevo espacio legislativo, del cual será -por el momento- la única integrante. No se descarta que otras de las legisladoras que están en la mira de las autoridades del oficialismo, como Rocío Bonacci, se sumen al bloque.

comunicado Lourdes Arrieta nuevo bloque.jfif

En la nota, la mendocina solicitó los contratos que le corresponden como autoridad de bloque, una oficina propia, y la permanencia en las comisiones que integra (“no renunciaré a ninguna de las mismas”, aseguró).

Tras presentar el escrito, Arrieta brindó declaraciones mediáticas, en las cuales defendió su postura y cuestionó los hechos que devinieron en su salida, como la polémica visita a represores en el penal de Ezeiza, que ella denunció haber ido “engañada”.

Embed

“Un hecho tan delicado como este de los delitos de lesa humanidad y quieren encubrirlo, y yo no puedo formar parte de un bloque que está en contra de los intereses del Presidente ”, manifestó.

En ese sentido, ratificó: “Sigo apoyando las ideas de la libertad, seguiré apoyando a mi Presidente, pero no puedo estar en un espacio en donde no hay una consideración ni siquiera por su agenda”.

Yo no puedo formar parte de un bloque que está en contra de los intereses del Presidente Yo no puedo formar parte de un bloque que está en contra de los intereses del Presidente

En cuanto a los proyectos del oficialismo que ingresen a la Cámara baja, garantizó que los va a seguir respaldando, pero con visión crítica. “Claro que los voy a seguir apoyando, pero cuando tenga que ser crítica lo voy a ser, porque una cosa son los proyectos del Presidente y otros lo que no vayan con sus ideales ”, advirtió.

Confirmó además que será un monobloque, en el que estará sola, y que “nadie se comunicó” con ella, tampoco el presidente Javier Milei. “No puedo ser parte de un lugar en que no me respetan y no respetan la agenda del Presidente”, insistió.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/lulumicart/status/1828271420721246568&partner=&hide_thread=false PIDO QUE SE INVESTIGUE

Hasta no llegar al fondo de la verdad no paro. Solicito que la Justicia tenga a bien indagar si habría existido financiamiento de parte de los genocidas para afectar a la agenda del presidente (hilo). — Lourdes M Arrieta (@lulumicart) August 27, 2024

Los motivos de Lourdes Arrieta para dejar el bloque de La Libertad Avanza

En cuanto a los motivos de su salida, dijo que la “dejaron sola” y que no la respetan. “Primero se lavaron las manos con el tema de la visita y me pusieron a mí como carne de cañón; segundo que tendrían que investigar el diputado Beltrán Benedit que organizó la visita, a los diputados que fueron al penal, a la diputada María Emilia Orosco, a todos los diputados que estuvieron implicados en esta reunión, como la señora Lilia Lemoine, que nos cuenten qué es lo que pasó en esa reunión del 14 de marzo”.

“Fue una visita netamente institucional y acá todos se lavaron las manos, desde el presidente de la Cámara para abajo ”, ratificó. Arrieta también mencionó que presentó una ampliación del proyecto suyo para “que se organice una comisión investigadora que investigue al respecto y se tendrá en cuenta quiénes se tienen que echar y quiénes no”.

Casi al mismo tiempo en que salía del Congreso, sus ahora excompañeros informaron que había sido expulsada del bloque, que a partir de este momento está integrado por 37 diputados.