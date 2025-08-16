Rodrigo Orellano sobre la expedición en el Himalaya: "Me sorprendió ver la curvatura del planeta en el horizonte"

El pasado 5 de agosto, nueve integrantes del Ejército Argentino hicieron cumbre en el Monte Kun , en el Himalaya , y entre ellos estaba Rodrigo Orellano , oriundo de San Carlos, provincia de Mendoza. En comunicación con Aconcagua Radio, el capitán, que se desempeña en el Batallón de Ingenieros de Montaña N°6 , en Neuquén, contó cómo vivió la expedición en la India.

"No me imaginaba tanta repercusión, pero se siente muy bien, uno se siente muy acompañado y la gente está en todo. Son impresionantes los saludos de la familia, conocidos y amigos. Así que la verdad es que es algo bastante lindo ", expresó Orellano.

El capitán contó que se anotó en la convocatoria nacional hace un año. "Comenzó como un intercambio con el Ejército de la India y ellos vinieron en enero pasado a hacer la ascensión al Cerro Aconcagua , los acompañamos y después fuimos para allá", explicó.

El capitán expresó que el Ejercito Argentino cuenta con muchos montañeses profesionales. "Fue un gran sacrificio, con una muy buena preparación individual y grupal. Pasamos por una selección con parámetros de acuerdo al currículum y luego una preparación netamente práctica y física como subir montañas de 4.000 metros sobre el nivel del mar y seguimos subiendo hasta hacer el Aconcagua ", contó.

Orellano detalló que primero viajaron a Frankfurt y después continuaron hasta llegar a Nueva Delhi. "Nos recibieron los mismo integrantes del Ejército indio que habían venido, así que ya nos conocíamos. Estuvimos cinco días aclimatándonos y desde ese momento la logística fue muy parecida a la del Cerro Aconcagua, solo que las mulas solo llegaron al campamento base. No se utilizaron helicópteros, llevamos todo nosotros", indicó.

El Monte Kun se encuentra en el Himalaya, a 7.077 metros sobre el nivel del mar. "El objetivo de la expedición era fomentar actividades entre el Ejército de la India y el nuestro. Este intercambio fue único, era la primera vez que se hacía. El Ejército Argentino nunca había alcanzado una cumbre en la cordillera del Himalaya y nos abre las puertas a nuevas actividades y desafíos", comentó.

El oriundo de San Carlos dijo que estas actividades sirven como motivación para estar constantemente preparado y activo para este tipo de oportunidades.

Algo que me sorprendió bastante cuando estábamos en la cumbre, fue que me senté un segundo, para descansar y apreciar el cielo, y alcancé a ver la curvatura del planeta en el horizonte. Me llamó mucho la atención, fue muy lindo

Orellano contó que a diferencia del Aconcagua, en el Monte Kun vio más vida silvestre. "Notamos que había más vida, flora y fauna. A más altura, veíamos más animales, como marmotas, y en nuestra cordillera no se llega a ver eso", indicó.

534092415_1218498983656043_308844486988443627_n Orellano con Javier Milei en la Casa Rosada.

Este miércoles el capitán fue recibido por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, y ahora viajará a Neuquén donde trabaja, a la espera de contar con unos días para visitar San Carlos nuevamente.