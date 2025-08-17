Netflix apuesta fuerte con esta miniserie policial que podría superar a "Adolescencia"

streaming

La recordada producción inglesa se enfrenta a un estreno impactante de Netflix, con una trama centrada en un crimen oscuro y llena de momentos de tensión.

 Por Luis Calizaya

Los relatos criminales en Netflix suelen tener un lugar destacado dentro de los documentales, mientras que en la ficción aparecen con menos frecuencia. Sin embargo, cuando logran hacerlo, tienen repercusión. Así fue con "Adolescencia", la miniserie más aclamada de 2025, a la que ahora busca superar "No me conocen", una producción británica cargada de tensión, misterio y emociones frenéticas.

"No me conocen" tiene cuatro capítulos que te mantienen al borde del asiento.

Netflix: ¿de qué trata No me conocen?

Con solo cuatro episodios, la historia se centra en Hero, un joven londinense acusado de homicidio. Durante el juicio, cuando su abogado presenta pruebas en su contra, Hero toma una decisión inesperada: apartar la estrategia de defensa y contar él mismo su versión de los hechos. Así, expone cómo pasó de ser un vendedor de autos ejemplar a convertirse en el principal sospechoso de un crimen brutal, asegurando siempre su inocencia.

¿La historia está basada en hechos reales?

Desde su estreno, muchos espectadores se preguntan si la trama está inspirada en un caso policial verdadero. La respuesta es compleja, dado que "No me conocen" adapta la novela homónima escrita en 2017 por Imran Mahmood, abogado británico que plasmó en la obra experiencias personales vividas durante sus años de estudio y ejercicio en el sistema legal de su país.

En una entrevista con la BBC, Mahmood explicó: “Mientras lo escribía, pensé: ¿y si un acusado tuviera que dar su propio discurso? ¿Cómo sería diferente? ¿Cómo sonaría? ¿En qué se concentraría en comparación con lo que yo, como abogado, consideraba importante?”. También reveló que parte de la inspiración surgió de las sugerencias que un cliente le hizo antes de una declaración judicial.

Reparto de "No me conocen"

  • Samuel Adewun: Hero (héroe)
  • Sophie Wilde: Kyra
  • Bukky Bakray: Bless
  • Roger Nsengiyumva: Jamil
  • Tuwaine Barrett: Curt
  • Yetunde Oduwole: Adebi
  • Nicolás Khan: Sam
La miniserie deja grandes preguntas con su final.

Las series y películas con Samuel Adewun

  • Series

You Don’t Know Me

Miniserie de drama judicial (BBC One, 2021). Adewunmi interpreta a Hero, un joven acusado de asesinato que decide contar su propia versión de los hechos durante el juicio, sorprendiendo al tribunal con su singular relato.

Angela Black

Thriller psicológico (ITV, 2021). En esta serie, Adewunmi encarna a Ed Harrison / Theo Walters, un personaje envuelto en una oscura conspiración dentro de un matrimonio, en un relato cargado de suspenso y emociones fuertes.

Secret Invasion

Serie de superhéroes perteneciente al universo Marvel (Disney+, 2023). Adewunmi participa en un elenco estelar junto a figuras como Samuel L. Jackson y Olivia Colman, en una trama de infiltración alienígena y espionaje global.

  • Películas

The Last Tree (2019)

Drama de iniciación protagonizado por Adewunmi como Femi. La película explora la búsqueda de identidad de un joven británico-nigeriano entre dos culturas, y catapultó al actor con un premio al Most Promising Newcomer.

Born a King (2019)

Film histórico donde Adewunmi interpreta a Marzouq. La historia se centra en un joven príncipe saudí enviado a Inglaterra como embajador, con grandes desafíos diplomáticos y personales.

The Hatton Garden Job (2017)

Thriller criminal en el que Adewunmi tiene el rol de Isaac. Basada en un robo real ocurrido en Londres, narra el emocionante episodio del famoso asalto a la bóveda en Hatton Garden.

Tráiler de "No me conocen"

Embed - No me Conocen | Netflix | Tráiler Oficial Subtitulado

