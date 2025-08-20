Leonardo Sbaraglia vuelve a Netflix, esta vez con un político riojano que no es Menem

Streaming

En un papel protagónico, Leonardo Sbaraglia da vida a un thriller impactante escrito por Claudia Piñeiro. Cuándo se estrena, en la nota.

 Por Luis Calizaya

Con varios estrenos previstos para lo que resta del año, Netflix anticipa una nueva miniserie argentina que promete cerrar 2025 con un thriller atrapante. “Las Maldiciones”, escrita por Claudia Piñeiro, marcará el regreso de Leonardo Sbaraglia en un rol protagónico como gobernador de La Rioja -no como "Menem" en Prime Video-, enfrentando numerosos conflictos y decisiones complejas.

"Las Maldiciones", la miniserie nacional más esperada de septiembre.

El tráiler, de menos de dos minutos, también reveló la participación de Alejandra Flechner, Gustavo Bassani, Mónica Antonópulos y Francesca Varela. La serie estará disponible a partir del viernes 12 de septiembre.

Netflix: de qué trata “Las Maldiciones”

La historia gira en torno al gobernador de La Rioja, que debe tomar decisiones clave sobre una ley que definirá el futuro económico de su provincia. Pero su vida da un giro inesperado cuando su hija es secuestrada, desatando una investigación que revela intrigas, secretos y personas dispuestas a desafiar al poder político, poniendo en riesgo todo lo que creía seguro.

La historia basada en la novela homónima de Claudia Piñeiro

Las Maldiciones” está basada en los escritos de Claudia Piñeiro, y creada por Daniel Burman, y se compone de tres episodios que combinan thriller político intenso, ambientados en los áridos paisajes del norte argentino. Pero también, la historia explora dilemas éticos, secretos familiares y las tensiones del poder político a través de Román Sabaté, un joven asistente de un carismático candidato, que enfrenta decisiones que ponen a prueba sus valores.

Producida por Oficina Burman y Cimarrón (The Mediapro Studio), la serie cuenta con dirección de Burman y Martín Hodara, y guion de Burman junto a Natacha Caravia, Hodara, Andrés Gelos y Pablo Gelós. Netflix destaca la fidelidad al espíritu de la novela, el cuidado visual de los paisajes locales y un reparto con figuras reconocidas del cine y la televisión argentina.

Tres episodios intensos que prometen un final atrapante.

Publicado en 2017, el libro de Piñeiro se adentra en la política argentina, mostrando corrupción, abuso de poder y la dificultad de mantener convicciones frente a la ambición, lo que promete ser una experiencia intensa y concentrada, donde cada capítulo desentraña traiciones, dilemas morales y el peso de las maldiciones familiares que atraviesan generaciones.

Más de Leonardo Sbaraglia: series y películas

  • En series:

1. Menem: La Serie (Prime Video)

Sbaraglia interpreta a Carlos Menem, explorando los años de su gobierno y los desafíos políticos y personales que marcaron su presidencia.

2. Tiempos Complicados

Serie dramática en la que un hombre debe enfrentar conflictos éticos y decisiones difíciles mientras navega la corrupción y el poder en su ciudad.

3. Cromo

Thriller psicológico en el que su personaje se ve envuelto en una investigación criminal compleja, mientras su vida personal y profesional se desmorona.

  • En películas:

1. Plata Quemada (2000)

Basada en hechos reales, Sbaraglia interpreta a uno de los ladrones que participan en un atraco sangriento en Uruguay, explorando la tensión entre la amistad y la traición.

2. Relatos Salvajes (2014)

Comedia negra compuesta por varios cortometrajes; Sbaraglia participa en “Bombita”, un relato sobre la venganza de un hombre común frente a la injusticia cotidiana.

3. Intacto (2001)

Thriller psicológico sobre la suerte y la supervivencia; Sbaraglia interpreta a un hombre que entra en un juego mortal donde se apuesta la vida, explorando el destino y la fatalidad.

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

