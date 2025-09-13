Gil Pereg podría tener un documental en Netflix: todo lo que se sabe hasta ahora

El 14 de enero de 2019 , Mendoza quedó conmocionada por la desaparición de dos ciudadanas israelíes , halladas muertas y enterradas en un terreno de Guaymallén por Nicolás Gil Pereg , hijo y sobrino de las víctimas. A seis años del crimen , que aún genera asombro, Netflix estaría preparando un documental estilo True Crime.

Aunque poco se sabe sobre el contenido y las imágenes que incluirá, el abogado defensor de Pereg , Maximiliano Legrand , confirmó que la productora de Sebastián Ortega estuvo a cargo de las filmaciones con autorización del acusado , antes de su muerte el 7 de julio de 2024 en el Hospital El Sauce .

“ En principio hay un documental que se viene filmando ”, afirmó Legrand a Sitio Andino. Además, anunció la publicación de su libro " La defensa del gato ", donde relatará desde una mirada jurídica, profesional y social los detalles del caso de las hermanas israelíes.

Por ahora, la llegada del documental a Netflix no está confirmada . La productora Underground Producciones debe terminar con el proceso de edición y luego negociar la comercialización . La N Roja aparece como principal candidata a quedarse con los derechos, aunque Amazon Prime Video u otra plataforma también podrían sumarse a la disputa.

Aún faltan definir aspectos clave, como la fecha de estreno o quiénes serán los beneficiarios económicos tras la muerte de Pereg. “Desde que falleció, creo que deberán tratarlo con los herederos. Están sus hermanos y padres”, señaló Legrand.

El abogado agregó que el documental se filmó con permiso del propio Pereg y que su relación con los herederos se interrumpió hace más de un año.

"La defensa del gato" llega a la Feria del Libro

Además del documental, Legrand presentará el 5 de octubre en la Feria del Libro de Mendoza su libro "La defensa del gato", una crónica sobre los desafíos que implicó el caso. Allí abordará las pericias, la declaración de inimputabilidad de Pereg -recordado por maullar en pleno juicio- y cómo la experiencia lo afectó a nivel personal y profesional. “Es un caso que para mí tuvo muchas cuestiones personales que me impactaron profundamente en lo laboral”, reconoció.