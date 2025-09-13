Streaming

Fin de semana de series en Netflix: 5 opciones cortas que no te podes perder

Con historias variadas y fáciles de disfrutar en poco tiempo, estas son las mejores opciones para ver en Netflix, desde biopics hasta relatos conmovedores.

 Por Luis Calizaya

En un fin de semana, cuando el trabajo o el estudio queda en segundo plano, las plataformas de streaming ofrecen múltiples opciones para entretenerse y combatir el aburrimiento. En Netflix, por ejemplo, hay producciones para todos los gustos, con géneros y duraciones variadas. Sin embargo, la falta de tiempo hace que las series cortas resulten ideales para disfrutar de manera rápida y entretenida.

Las 10 mejores series cortas para ver en Netflix

Actualmente, las audiencias de streaming consideran muchos factores además de una buena trama, siendo la duración un punto clave. Las miniseries, que suelen tener entre dos y seis episodios, logran ofrecer historias completas con personajes memorables.

2025 no fue la excepción, y durante los fines de semana este tipo de propuestas es muy consumido, siendo Netflix líder en este segmento. Desde producciones imperdibles hasta títulos recordados, estas son algunas de las series perfectas para ver entre sábado y domingo:

Adolescencia (2025)

  • Desde su estreno a principios de este año, la miniserie inglesa de cuatro episodios atrapó al público con la historia de Jamie, un niño de 13 años acusado de asesinar a una compañera de su escuela. La trama, desarrollada en largos planos secuencia, aborda los efectos del suceso, desde el ciberacoso escolar hasta la dinámica familiar.
adolescencia, serie.jpg
"Adolescencia" fue nominada a 14 premios Emmys.

Bebé reno (2024)

  • Basada en hechos reales, la serie del comediante Richard Gadd narra un caso de acoso que comienza en un bar, cuando su amabilidad hacia Martha desencadena una obsesión peligrosa que lo vuelve paranoico.

Griselda (2024)

  • Protagonizada por Sofía Vergara, la serie retrata a la narcotraficante colombiana Griselda Blanco, precursora de Pablo Escobar. Ambientada en los años 70 y 80, sigue su vida desde su salida de Medellín hasta construir un infame imperio basado en drogas, asesinatos y traiciones.
griselda - netflix
Para Sof&iacute;a Vergara, fue un papel que la sac&oacute; de su "Zona de Confort".

La maldición de Hill House (2018)

  • En 10 episodios, la historia sigue a un grupo de hermanos que crecen en una casa considerada la más embrujada del país. Ya adultos, se reúnen ante una tragedia y enfrentan los oscuros recuerdos de su infancia.

Manhunt: Unabomber (2017)

  • Entre 1978 y 1995, el matemático y terrorista Theodore Kaczynski (Paul Bettany), conocido como "Unabomber", vive aislado mientras envía cartas bomba para protestar contra la modernización industrial. El agente del FBI Jim Fitzgerald (Sam Worthington) lidera una intensa investigación para atraparlo, enfrentando numerosos obstáculos.
Manhunt Unabomber
A pesar de los a&ntilde;os, a&uacute;n es la serie policial m&aacute;s recordada de Netflix.

