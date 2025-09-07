Netflix anunció un documental sobre la vida de Duki: cuándo se estrena

En un sorpresivo tráiler, Netflix y Duki anunciaron el próximo estreno de un documental que abordará la vida íntima del rapero argentino. Con archivos personales, relatos en primera persona y un tono cargado de emotividad, la producción buscará revelar quién es realmente Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga.

Qué se sabe hasta ahora de "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo" en Netflix El pasado viernes, como si se tratara de la previa a un combate, Netflix presentó un tráiler adelanto del documental que narrará en detalle la vida de Duki, el artista de 29 años que conquistó la música nacional gracias al trap y el rap.

Desde una mirada íntima, las primeras imágenes anticipan un relato audiovisual sobre los inicios del músico en Buenos Aires, su expansión global y la huella generacional que dejó. Previo a sus shows en los estadios de River Plate y en el Santiago Bernabéu de Madrid, familiares y amigos aportarán testimonios que mostrarán su faceta más humana.

el duki El documental contará con imágenes y videos de archivos reales del cantante. Foto: web Con la participación de referentes como Bizarrap y Nicki Nicole, el documental dirigido por Alejandro Hartmann recorrerá desde las batallas de rap en El Quinto Escalón hasta la actualidad, marcada tanto por su consagración como por los miedos y críticas hacia su obra dentro de la música urbana argentina.

Aunque ya se conoce el enfoque narrativo, la fecha de estreno sigue siendo un misterio. Todo indica que Netflix lo lanzará a fines de 2025 o, a más tardar, en los primeros meses de 2026. Tráiler de "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo" Embed - Rockstar: DUKI desde el fin del mundo | Próximamente | Netflix

