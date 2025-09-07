streaming

Netflix anunció un documental sobre la vida de Duki: cuándo se estrena

"Rockstar: DUKI desde el fin del mundo" es el título de la nueva producción de Netflix que ya largó las primeras imágenes sobre el rapero argentino y su vida íntima.

Netflix anunció un documental sobre la vida de Duki: cuándo se estrena

Netflix anunció un documental sobre la vida de Duki: cuándo se estrena

 Por Luis Calizaya

En un sorpresivo tráiler, Netflix y Duki anunciaron el próximo estreno de un documental que abordará la vida íntima del rapero argentino. Con archivos personales, relatos en primera persona y un tono cargado de emotividad, la producción buscará revelar quién es realmente Mauro Ezequiel Lombardo Quiroga.

Qué se sabe hasta ahora de "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo" en Netflix

El pasado viernes, como si se tratara de la previa a un combate, Netflix presentó un tráiler adelanto del documental que narrará en detalle la vida de Duki, el artista de 29 años que conquistó la música nacional gracias al trap y el rap.

Lee además
El verdadero caso de ciberacoso que dio origen al éxito de Netflix en Número desconocido video
streaming

El verdadero caso de ciberacoso que dio origen al éxito de Netflix en "Número desconocido"
Con Álvaro Morte, Netflix estrena Dos tumbas: una miniserie sobre la venganza y la justicia video
Streaming

Con Álvaro Morte, Netflix estrena "Dos tumbas": una miniserie sobre la venganza y la justicia

Desde una mirada íntima, las primeras imágenes anticipan un relato audiovisual sobre los inicios del músico en Buenos Aires, su expansión global y la huella generacional que dejó. Previo a sus shows en los estadios de River Plate y en el Santiago Bernabéu de Madrid, familiares y amigos aportarán testimonios que mostrarán su faceta más humana.

el duki
El documental contar&aacute; con im&aacute;genes y videos de archivos reales del cantante.

El documental contará con imágenes y videos de archivos reales del cantante.

Con la participación de referentes como Bizarrap y Nicki Nicole, el documental dirigido por Alejandro Hartmann recorrerá desde las batallas de rap en El Quinto Escalón hasta la actualidad, marcada tanto por su consagración como por los miedos y críticas hacia su obra dentro de la música urbana argentina.

Aunque ya se conoce el enfoque narrativo, la fecha de estreno sigue siendo un misterio. Todo indica que Netflix lo lanzará a fines de 2025 o, a más tardar, en los primeros meses de 2026.

Tráiler de "Rockstar: DUKI desde el fin del mundo"

Embed - Rockstar: DUKI desde el fin del mundo | Próximamente | Netflix

Temas
Seguí leyendo

Lo nuevo y mejor de Netflix en septiembre: qué series y películas llegan a la plataforma

El documental de Netflix sobre el campesino chileno que ganó la lotería y no cobró el premio

Qué ver en Disney+ en septiembre 2025: calendario completo de estrenos en series y películas

Dónde ver "El Mono", la película de terror de Stephen King que no está en Netflix ni en Max

Prime Video Argentina septiembre 2025: estrenos, series y películas que no te podés perder

"El Encargado" con Guillermo Francella: cuándo llega a Disney+ la cuarta temporada

LO QUE SE LEE AHORA
El verdadero caso de ciberacoso que dio origen al éxito de Netflix en Número desconocido video
streaming

El verdadero caso de ciberacoso que dio origen al éxito de Netflix en "Número desconocido"

Las Más Leídas

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén
Videos

Imágenes impactantes: se incendiaron cuatro galpones en la feria de Guaymallén

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza:  quiénes pueden ingresar.
Salud

Radiografía de los geriátricos públicos en Mendoza: quiénes pueden ingresar

Operativo en Lavalle termina con el secuestro de cocaína rumbo a San Juan
Intervino la Justicia Federal

Los emboscaron camino a San Juan y cayeron con varios kilos de cocaína

Incertidumbre por la serie de pasaportes impresos con fallas
Documentación con errores

Miles de pasaportes argentinos con fallas: cómo saber si tu documento está afectado y qué hacer

Al conductor del camión se le realizó dosaje de alcohol y dio negativo
Tragedia fatal

Una joven murió tras ser embestida por un camión al caerse de una moto en San Martín

Te Puede Interesar

El episodio ocurrió en el interior de una vivienda de Cuadro La Estación
Grave hecho

Agredió a su pareja embarazada, intentó matarse y fue detenido en Tunuyán

Por Sitio Andino Policiales
El resultado de la elección de este domingo en Buenos Aires es clave para el gobierno de Javier Milei. 
análisis

Elecciones 2025: por qué el resultado en provincia de Buenos Aires será clave para Mendoza

Por Cecilia Zabala
Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca.
Legislatura

Elecciones 2025: diputados y senadores que van a renovar banca en Mendoza

Por Florencia Martinez del Rio