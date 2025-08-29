Con Álvaro Morte, Netflix estrena "Dos tumbas": una miniserie sobre la venganza y la justicia

Netflix sumó a “ Dos Tumbas ”, una miniserie española que explora la desesperación, la justicia y los secretos que nadie se atreve a revelar. Con actuaciones intensas y un guion que atrapa desde el primer capítulo, la producción protagonizada por Álvaro Morte -recordado por su papel de El Profesor en " La Casa de Papel "- ofrece una historia impactante.

Tras la desaparición de Verónica y Marta , dos amigas de 16 años después de una fiesta, Isabel , la abuela de una de ellas , inicia una investigación paralela. Ante el cierre del caso por falta de pruebas y sospechosos, la mujer se lanza a un camino de venganza y justicia personal , dispuesta a descubrir al responsable.

Streaming El documental de Netflix sobre el campesino chileno que ganó la lotería y no cobró el premio

Streaming Lo nuevo y mejor de Netflix en septiembre: qué series y películas llegan a la plataforma

Con intriga y misterio, “ Dos Tumbas ” destaca no solo por su historia, sino por el tono que adopta, inspirado en héroes anónimos que enfrentan la injusticia .

El reparto también incluye a Kiti Mánver y Hovik Keuchkerian , quienes interpretan a personajes en un ambiente que parece tranquilo, pero oculta los secretos de Frigiliana , una comunidad española famosa por sus casas blancas .

Aunque la miniserie genera expectativas sobre si está basada en hechos reales, sus creadores aclaran que no lo está. Solo incluye referencias a otras producciones, como "Mare of Easttown", por su ritmo pausado y la profundidad de sus personajes.

Quién es quién en la miniserie de Netflix

Kiti Mánver: Isabel

Isabel Álvaro Morte: Rafael

Rafael Hovik Keuchkerian: Antonio

Antonio Nadia Vilaplana

Joan Solé

Zoe Arnao

Nonna Cardoner: Lupe

Lupe Carlos Scholz: Beltrán

Beltrán Salva Reina

netflix (1) Kiti Mánver y Álvaro Morte trabajaron juntos en "La Casa de Papel". Foto: web

Otras series y películas con Kiti Mánver

En películas:

La flor de mi secreto (1995)

Dirigida por Pedro Almodóvar, esta película cuenta la historia de una escritora de novelas románticas que atraviesa una crisis personal y profesional. Kiti Mánver interpreta a Manuela, una amiga que ofrece apoyo en tiempos difíciles.

Cosas que dejé en La Habana (1997)

En este drama dirigido por Manuel Gutiérrez Aragón, Mánver da vida a Azucena, una mujer que, tras la muerte de su madre, se enfrenta a la difícil tarea de vender la casa familiar en La Habana mientras lidia con sus propios conflictos emocionales.

Te doy mis ojos (2003)

Esta película dirigida por Icíar Bollaín aborda la violencia doméstica desde una perspectiva realista y conmovedora. Kiti Mánver interpreta a Rosa, una mujer que, a través de su trabajo en una asociación, ayuda a otras mujeres a salir de situaciones de abuso.

En series:

La Casa de Papel (2017–2021)

En esta exitosa serie de Netflix, Kiti Mánver interpreta a Mariví, una de las integrantes del grupo de rehenes durante el atraco a la Real Casa de la Moneda y Timbre. Su personaje aporta momentos de tensión y humanidad al relato.

Cuéntame cómo pasó (2001–presente)

Esta longeva serie española sigue la vida de una familia durante la transición española. Mánver ha participado en varias temporadas, interpretando a diferentes personajes que enriquecen la trama con sus historias personales.

Express (2022)

En esta serie de Starzplay, Kiti Mánver interpreta a la Sra. Ortega, un personaje que se ve envuelto en una trama de secuestros exprés en Madrid. Su actuación aporta profundidad y complejidad a la narrativa.

Tráiler de "Dos tumbas"