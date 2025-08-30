Qué ver en Disney+ en septiembre 2025: calendario completo de estrenos en series y películas

Con creatividad y variedad, Disney+ inicia septiembre con una renovada propuesta de contenidos para toda la familia . El servicio de streaming suma nuevas series y películas muy esperadas, ideales para disfrutar en maratón durante este mes . Desde " Los Mufas " con Daniel Hendler , hasta la nueva entrega de " Marvel Zombies ".

A lo largo de septiembre , la plataforma del ratón presenta estrenos que combinan aventura, conocimiento, nostalgia y entretenimiento . Aunque el número de lanzamientos es limitado, cada título está pensado para distintas edades y promete no decepcionar.

Streaming Marvel llega a Disney+ con Thunderbolts*, la película que conecta con Avengers: Doomsday

Streaming "El Encargado" con Guillermo Francella: cuándo llega a Disney+ la cuarta temporada

Con cuatro temporadas, la serie sigue a tres desconocidos que crean un podcast para hablar de crímenes reales. Sin embargo, en el edificio donde todos viven surge una muerte que los llevará a investigar en primera persona.

12 de septiembre

Los Mufas: Suerte para la desgracia

Daniel Hendler interpreta a Roque, un periodista de fenómenos paranormales que se infiltra en el peligroso grupo “mufa” para realizar la investigación de su vida. Junto a Vicente (Diego Cremonesi) intentará resolver el fenómeno, aunque no sin consecuencias graves.

Embed - Los Mufas: Suerte para la desgracia | Tráiler oficial | Disney+

16 de septiembre

Futurama

En su temporada 13, la serie animada de Matt Groening regresa con nuevas aventuras de Philip J. Fry en la futurista ciudad de Nueva York, junto a sus amigos y compañeros de Planet Express, una peculiar compañía de mensajería intergaláctica.

17 de septiembre

Eléctrico Flor

Una banda de chicas, amigas desde la secundaria, busca abrirse camino en la música y alcanzar la fama, cueste lo que cueste.

19 de septiembre

LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia – Piezas del pasado

En cuatro episodios, la secuela de LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia reúne a Sig, Jedi Bob, Yesi, Servo, Dev y otros personajes para enfrentar a Solitus, un poderoso enemigo liberado de la Prisión de la Fuerza.

Embed - #LEGO Star Wars: La reconstrucción de la galaxia - Piezas del pasado | Tráiler Oficial

24 de septiembre

Marvel Zombies

En solo cuatro episodios, el Universo Marvel se expande con historias alternativas. Una nueva generación de héroes deberá enfrentar un flagelo zombi que amenaza incluso a los más poderosos de la Tierra.

Películas que llegan a Disney+ en septiembre

3 de septiembre

Lilo y Stitch

La remake en acción real revive la historia de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo. A pesar de sus diferencias, ambos unirán fuerzas para sanar sus heridas internas.

13 de septiembre

Perdidos en la jungla

Por primera vez, los cuatro niños indígenas que sobrevivieron al accidente aéreo ocurrido en Colombia el 1 de mayo de 2023 revelan una extraordinaria historia de supervivencia. Tras pasar cuarenta días en la selva, cuentan en primera persona cómo lograron resistir.

Embed - Lost in the Jungle | Official Trailer | National Geographic Documentary Films

19 de septiembre

Match: la reina de las apps de citas

Inspirada en Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de Bumble, narra cómo, tras graduarse, inició un camino en la industria tecnológica y creó una revolucionaria app de citas que la convirtió en una de las mujeres más millonarias del mundo.