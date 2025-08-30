Qué ver en Disney+ en septiembre 2025: calendario completo de estrenos en series y películas

Streaming

Descubrí en Disney+ los estrenos de septiembre, como la nueva serie de Daniel Hendler y el regreso de "Marvel Zombies".

 Por Luis Calizaya

Con creatividad y variedad, Disney+ inicia septiembre con una renovada propuesta de contenidos para toda la familia. El servicio de streaming suma nuevas series y películas muy esperadas, ideales para disfrutar en maratón durante este mes. Desde "Los Mufas" con Daniel Hendler, hasta la nueva entrega de "Marvel Zombies".

A lo largo de septiembre, la plataforma del ratón presenta estrenos que combinan aventura, conocimiento, nostalgia y entretenimiento. Aunque el número de lanzamientos es limitado, cada título está pensado para distintas edades y promete no decepcionar.

Series que llegan a Disney+ en septiembre

  • 9 de septiembre

Only Murders in the Building

Con cuatro temporadas, la serie sigue a tres desconocidos que crean un podcast para hablar de crímenes reales. Sin embargo, en el edificio donde todos viven surge una muerte que los llevará a investigar en primera persona.

  • 12 de septiembre

Los Mufas: Suerte para la desgracia

Daniel Hendler interpreta a Roque, un periodista de fenómenos paranormales que se infiltra en el peligroso grupo “mufa” para realizar la investigación de su vida. Junto a Vicente (Diego Cremonesi) intentará resolver el fenómeno, aunque no sin consecuencias graves.

  • 16 de septiembre

Futurama

En su temporada 13, la serie animada de Matt Groening regresa con nuevas aventuras de Philip J. Fry en la futurista ciudad de Nueva York, junto a sus amigos y compañeros de Planet Express, una peculiar compañía de mensajería intergaláctica.

  • 17 de septiembre

Eléctrico Flor

Una banda de chicas, amigas desde la secundaria, busca abrirse camino en la música y alcanzar la fama, cueste lo que cueste.

  • 19 de septiembre

LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia – Piezas del pasado

En cuatro episodios, la secuela de LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia reúne a Sig, Jedi Bob, Yesi, Servo, Dev y otros personajes para enfrentar a Solitus, un poderoso enemigo liberado de la Prisión de la Fuerza.

  • 24 de septiembre

Marvel Zombies

En solo cuatro episodios, el Universo Marvel se expande con historias alternativas. Una nueva generación de héroes deberá enfrentar un flagelo zombi que amenaza incluso a los más poderosos de la Tierra.

Películas que llegan a Disney+ en septiembre

  • 3 de septiembre

Lilo y Stitch

La remake en acción real revive la historia de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo. A pesar de sus diferencias, ambos unirán fuerzas para sanar sus heridas internas.

  • 13 de septiembre

Perdidos en la jungla

Por primera vez, los cuatro niños indígenas que sobrevivieron al accidente aéreo ocurrido en Colombia el 1 de mayo de 2023 revelan una extraordinaria historia de supervivencia. Tras pasar cuarenta días en la selva, cuentan en primera persona cómo lograron resistir.

  • 19 de septiembre

Match: la reina de las apps de citas

Inspirada en Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de Bumble, narra cómo, tras graduarse, inició un camino en la industria tecnológica y creó una revolucionaria app de citas que la convirtió en una de las mujeres más millonarias del mundo.

