Qué ver en Disney+ en septiembre 2025: calendario completo de estrenos en series y películas

Con creatividad y variedad, Disney+ inicia septiembre con una renovada propuesta de contenidos para toda la familia. El servicio de streaming suma nuevas series y películas muy esperadas, ideales para disfrutar en maratón durante este mes. Desde "Los Mufas" con Daniel Hendler, hasta la nueva entrega de "Marvel Zombies".
A lo largo de septiembre, la plataforma del ratón presenta estrenos que combinan aventura, conocimiento, nostalgia y entretenimiento. Aunque el número de lanzamientos es limitado, cada título está pensado para distintas edades y promete no decepcionar.
Con cuatro temporadas, la serie sigue a tres desconocidos que crean un podcast para hablar de crímenes reales. Sin embargo, en el edificio donde todos viven surge una muerte que los llevará a investigar en primera persona.
12 de septiembre
Los Mufas: Suerte para la desgracia
Daniel Hendler interpreta a Roque, un periodista de fenómenos paranormales que se infiltra en el peligroso grupo “mufa” para realizar la investigación de su vida. Junto a Vicente (Diego Cremonesi) intentará resolver el fenómeno, aunque no sin consecuencias graves.
Embed - Los Mufas: Suerte para la desgracia | Tráiler oficial | Disney+
16 de septiembre
Futurama
En su temporada 13, la serie animada de Matt Groening regresa con nuevas aventuras de Philip J. Fry en la futurista ciudad de Nueva York, junto a sus amigos y compañeros de Planet Express, una peculiar compañía de mensajería intergaláctica.
17 de septiembre
Eléctrico Flor
Una banda de chicas, amigas desde la secundaria, busca abrirse camino en la música y alcanzar la fama, cueste lo que cueste.
19 de septiembre
LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia – Piezas del pasado
En cuatro episodios, la secuela de LEGO Star Wars: Reconstruye la Galaxia reúne a Sig, Jedi Bob, Yesi, Servo, Dev y otros personajes para enfrentar a Solitus, un poderoso enemigo liberado de la Prisión de la Fuerza.
Embed - #LEGO Star Wars: La reconstrucción de la galaxia - Piezas del pasado | Tráiler Oficial
24 de septiembre
Marvel Zombies
En solo cuatro episodios, el Universo Marvel se expande con historias alternativas. Una nueva generación de héroes deberá enfrentar un flagelo zombi que amenaza incluso a los más poderosos de la Tierra.
Películas que llegan a Disney+ en septiembre
3 de septiembre
Lilo y Stitch
La remake en acción real revive la historia de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo. A pesar de sus diferencias, ambos unirán fuerzas para sanar sus heridas internas.
13 de septiembre
Perdidos en la jungla
Por primera vez, los cuatro niños indígenas que sobrevivieron al accidente aéreo ocurrido en Colombia el 1 de mayo de 2023 revelan una extraordinaria historia de supervivencia. Tras pasar cuarenta días en la selva, cuentan en primera persona cómo lograron resistir.
Embed - Lost in the Jungle | Official Trailer | National Geographic Documentary Films
19 de septiembre
Match: la reina de las apps de citas
Inspirada en Whitney Wolfe Herd, fundadora y ex CEO de Bumble, narra cómo, tras graduarse, inició un camino en la industria tecnológica y creó una revolucionaria app de citas que la convirtió en una de las mujeres más millonarias del mundo.