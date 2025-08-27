Marvel llega a Disney+ con Thunderbolts*, la película que conecta con Avengers: Doomsday Foto: web

En un estreno programado para el 27 de agosto , Disney+ sumó a su catálogo la nueva entrega de Marvel , Thunderbolts . Tras su paso por las salas de cine, donde recibió críticas mayormente positivas y cifras moderadas en taquilla, la película sigue a un grupo de antihéroes en una trama profunda sobre la redención y la soledad .

Yelena Belova, Bucky Barnes, el Guardián Rojo, Fantasma, Taskmaster y John Walker forman un grupo de héroes poco convencional que deberá unirse para enfrentarse a Valentina Allegra de Fontaine , tras caer en una de sus trampas. Mientras cumplen esta peligrosa misión, los personajes exploran los rincones más oscuros de su pasado y se enfrentan a un misterioso héroe creado bajo las sombras de Fontaine, con un poder descomunal.

Aunque la película recaudó 382 millones de dólares y no se convirtió en uno de los grandes estrenos de Marvel, la crítica especializada valoró su enfoque distinto, con un toque más melancólico y humor ácido . Incluso, Rotten Tomatoes le otorgó un 93% de aprobación por parte del público .

El equilibrio entre acción y desarrollo de los personajes prepara el terreno para el cierre del Universo Cinematográfico de Marvel con Avengers: Doomsday , que llegará a los cines el 1° de mayo de 202 6 . La escena postcréditos no solo presentó a los nuevos vengadores, sino que también anticipó la llegada de una misteriosa nave desde el espacio con el número 4, marcando la conexión con la nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.

disney+ (2) Robert Downey Jr. interpreatará al villano Doom en Avengers: Doomsday. Foto: web

Reparto de la película

Florence Pugh: Yelena Belova / Viuda Negra

Sebastian Stan: Bucky Barnes / Soldado del Invierno

Julia Louis-Dreyfus: Valentina Allegra de Fontaine

Lewis Pullman: Bob Reynolds / Sentry / El Vacío

David Harbour: Alexei Shostakov / Guardián Rojo

Wyatt Russell: John Walker / U.S. Agent

Hannah John-Kamen: Ava Starr / Fantasma

Olga Kurylenko: Antonia Dreykov / Taskmaster

Las mejores series y películas con Florence Pugh

Series:

"Daisy Jones & The Six" (2023 – Amazon Prime Video)

Una banda de rock de los años 70 alcanza la fama mientras sus miembros lidian con tensiones creativas, romances secretos y conflictos personales que amenazan con destruirlos desde dentro.

"Marcella" (2016 – Netflix)

Una detective británica investiga crímenes complejos mientras enfrenta traumas del pasado y problemas personales, en un thriller que mezcla misterio y giros psicológicos.

"The Little Drummer Girl" (2018 – BBC)

La historia sigue un conflicto internacional y operaciones de espionaje, explorando intriga, política y secretos peligrosos que ponen a prueba a todos los involucrados.

Películas:

"Midsommar" (2019)

Un viaje a un festival en Suecia se transforma en una pesadilla, mientras tradiciones antiguas y rituales perturbadores revelan secretos oscuros y ponen a prueba la cordura de los visitantes.

"Little Women" (2019)

La vida de cuatro hermanas que buscan cumplir sus sueños, enfrentar el amor y superar desafíos personales en el contexto de la sociedad estadounidense del siglo XIX.

"Oppenheimer" (2023)

La historia del desarrollo de la bomba atómica y sus implicaciones éticas, políticas y personales, mientras se muestra el impacto histórico y humano de la ciencia en tiempos de guerra.

Tráiler de "Thunderbolts*"