Marvel llega a Disney+ con Thunderbolts*, la película que conecta con Avengers: Doomsday

En un estreno programado para el 27 de agosto, Disney+ sumó a su catálogo la nueva entrega de Marvel, Thunderbolts. Tras su paso por las salas de cine, donde recibió críticas mayormente positivas y cifras moderadas en taquilla, la película sigue a un grupo de antihéroes en una trama profunda sobre la redención y la soledad.
Thunderbolts* dura solo 126 min.
Disney+: de qué trata "Thunderbolts"
Yelena Belova, Bucky Barnes, el Guardián Rojo, Fantasma, Taskmaster y John Walker forman un grupo de héroes poco convencional que deberá unirse para enfrentarse a Valentina Allegra de Fontaine, tras caer en una de sus trampas. Mientras cumplen esta peligrosa misión, los personajes exploran los rincones más oscuros de su pasado y se enfrentan a un misterioso héroe creado bajo las sombras de Fontaine, con un poder descomunal.
Qué dijo la crítica y cómo conecta con "Avengers: Doomsday"
Aunque la película recaudó 382 millones de dólares y no se convirtió en uno de los grandes estrenos de Marvel, la crítica especializada valoró su enfoque distinto, con un toque más melancólico y humor ácido. Incluso, Rotten Tomatoes le otorgó un 93% de aprobación por parte del público.
El equilibrio entre acción y desarrollo de los personajes prepara el terreno para el cierre del Universo Cinematográfico de Marvel con Avengers: Doomsday, que llegará a los cines el 1° de mayo de 2026. La escena postcréditos no solo presentó a los nuevos vengadores, sino que también anticipó la llegada de una misteriosa nave desde el espacio con el número 4, marcando la conexión con la nueva entrega de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos.
Robert Downey Jr. interpreatará al villano Doom en Avengers: Doomsday.
Reparto de la película
Florence Pugh: Yelena Belova / Viuda Negra
Sebastian Stan: Bucky Barnes / Soldado del Invierno
Julia Louis-Dreyfus: Valentina Allegra de Fontaine
Lewis Pullman: Bob Reynolds / Sentry / El Vacío
David Harbour: Alexei Shostakov / Guardián Rojo
Wyatt Russell: John Walker / U.S. Agent
Hannah John-Kamen: Ava Starr / Fantasma
Olga Kurylenko: Antonia Dreykov / Taskmaster
