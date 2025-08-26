Streaming

Por qué todos hablan de Caerás en Netflix: ¿la versión mejorada de 365 días?

La película alemana es de lo más visto en su primer día en Netflix. Conocé al elenco y la sinopsis subida de tono, ambientada en Mallorca.

Foto: web
 Por Luis Calizaya

Netflix vuelve a encender la conversación con Caerás, una película alemana que combina romance, erotismo y drama en un escenario tan cautivador como Mallorca. Convertida rápidamente en una de las más vistas de la plataforma, esta historia promete atrapar a quienes disfrutaron de 365 días y buscan una propuesta similar, pero más intensa.

Caer&aacute;s dura 103 minutos y es de lo m&aacute;s visto en Netflix.

Netflix: de qué trata Caerás

"Lilli desconfía del prometido de su hermana, pero cuando un atractivo desconocido aparece en su vida, se deja llevar por las garras del deseo", adelanta la sinopsis oficial de Netflix.

Por qué ver Caerás y ¿habrá segunda parte?

Desde su estreno el 21 de agosto, la película erótica alcanzó un gran número de visualizaciones gracias a su trama subida de tono, presentada como la gran competencia de la trilogía polaca 365 días. Aunque muchos la catalogaron como una cinta de baja calidad, propone una doble trama que atrapó la atención de los usuarios: por un lado, un hombre con intenciones misteriosas; por el otro, un romance apasionado marcado por secretos oscuros.

Otro de los puntos que potenciaron su éxito en Netflix es el reparto encabezado por Svenja Jung (Lilli) y Theo Trebs (Tom), acompañado de los paisajes salvajes de Mallorca y sus costas, que se convirtieron en el escenario perfecto para una historia cargada de tensión y estafas románticas.

Si bien la cinta concluye con un final feliz -en el que Lilli y un Tom redimido logran rescatar a Valeria del secuestro de Manu, quien buscaba quedarse con la propiedad de las hermanas-, el desenlace dejó abierta la expectativa de una posible secuela que retome el romance de los protagonistas. Lo cierto es que, hasta el momento, Netflix no confirmó nada, aunque las posibilidades de una segunda entrega siguen sobre la mesa.

Su descenlace abre la posibilidad perfecta de una secuela.

Quién es quién en la película

  • Svenja Jung: Lilli Funke
  • Theo Trebs: Tom Sommer
  • Tijan Marei: Valeria
  • Lucía Barrado: Girasol
  • Thomas Kretschmann: Nick Ulterwalt
  • Victor Meutelet: Manu
  • Antje Traue: Bea

Más de Svenja Jung: sus mejores películas y series

  • Películas:

1. Fucking Berlin (2016)

Interpretando a Sonia, una estudiante de matemáticas que afronta dificultades económicas, Jung protagoniza esta adaptación de la autobiografía de Sonia Rossi. Sonia recurre a la prostitución mientras intenta mientras equilibra sus estudios, sus amistades y el peso del doble juego, hasta que su entorno empieza a descubrirla.

2. Der süße Brei (2018)

En esta película familiar basada en el cuento de los Hermanos Grimm, Jung interpreta a Jola, una niña que busca un caldero mágico que cocina por sí solo. A medida que reúne las piezas del brebaje, debe elegir entre rescatar a su hermana (convertida en pájaro) o poseer el objeto encantado para ella.

3. Der Pfau ("The Peacock") (2023)

Jung forma parte del elenco que narra cómo un grupo de banqueros viaja a una propiedad rural en Escocia para un seminario de trabajo en equipo. Allí enfrentan sospechas mutuas, extrañas desapariciones de animales y extraños rituales que desatan el caos entre ellos.

  • Series:

1. Holiday Secrets (Zeit der Geheimnisse) – Netflix (2019)

Svenja Jung interpreta a Vivi en este drama familiar navideño. Tres generaciones se reúnen y viejos secretos emergen durante las festividades, poniendo a prueba los lazos entre madre e hijas y revelando tensiones inesperadas.

2. Dark – Temporada 3 (Netflix, 2020)

En la exitosa serie alemana de ciencia ficción y suspenso, Jung aparece como Sonja Tannhaus. Aunque es un papel breve, forma parte de la compleja red de personajes atrapados en misterios temporales y paradojas familiares que caracterizan la trama.

3. Spy/Master (HBO Max, 2022)

Svenja Jung da vida a Ingrid en esta serie basada en hechos reales sobre agencias de inteligencia durante la Guerra Fría (CIA, KGB, Stasi). Su personaje se desenvuelve en una intriga donde los secretos y la lealtad se debaten al límite.

Tráiler de "Caerás"

Embed - Fall for Me | Official Trailer | Netflix

