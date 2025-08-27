Netflix estrena "Katrina: Contra viento y marea", la miniserie que revela el poder devastador de un huracán

Netflix presenta " Katrina: Contra viento y marea ", la miniserie documental que pone el foco en las historias humanas detrás del huracán Katrina. Con relatos directos de sobrevivientes y testimonios impactantes , la serie muestra cómo la tragedia de 2005 cambió para siempre la vida de miles de personas en el sur de Estados Unidos .

Desde una mirada íntima y conmovedora, la producción combina datos históricos con emociones reales en tres episodios que reconstruyen el antes y el después del huracán, que tocó tierra el 29 de agosto y dejó un saldo trágico de más de mil víctimas .

El documental sigue a los habitantes de Nueva Orleans, que relatan en primera persona cómo enfrentaron el huracán Katrina, con ráfagas de viento superiores a 200 km/h que arrasaron con barrios enteros. Los testimonios destacan la resiliencia de la población y el esfuerzo por reconstruir sus vidas tras la catástrofe.

Además, la serie enfatiza la importancia de la preparación y la prevención ante desastres naturales, cada vez más intensos debido al cambio climático.

Cómo fue el paso del huracán Katrina en 2005

Katrina se convirtió en uno de los huracanes más mortíferos y costosos de la historia de Estados Unidos, con pérdidas estimadas inicialmente en 125.000 millones de dólares. Al menos 1.392 personas fallecieron según la actualización del Centro Nacional de Huracanes en 2023.

El huracán se formó el 23 de agosto de 2005 sobre las Bahamas y cruzó el sur de Florida como categoría 1, causando inundaciones y muertes. Posteriormente se fortaleció en el golfo de México hasta categoría 5 y tocó tierra nuevamente como categoría 3 el 29 de agosto en Luisiana. La ciudad más afectada fue Nueva Orleans, donde el fallo de los diques inundó el 80 % de la ciudad y zonas cercanas durante semanas.

Los daños más graves se registraron en la costa de Misisipi, con barcos y casinos flotantes arrastrados tierra adentro, destruyendo edificios y dejando olas que penetraron hasta 19 km desde la costa. El colapso de los diques es considerado uno de los mayores desastres de ingeniería civil en EE.UU., lo que derivó en demandas contra el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, aunque la inmunidad federal impidió responsabilidades económicas.

netflix (2) Nueva Orleans quedó bajo el agua ante la falla del 80 % de los diques. Foto: web

La gestión de emergencia fue fuertemente cuestionada: la FEMA y autoridades locales enfrentaron críticas que derivaron en renuncias, mientras que la Guardia Costera y el Servicio Meteorológico Nacional fueron elogiados por sus alertas tempranas y precisas previsiones, que permitieron evacuar parcialmente a la población.

Quiénes están a cargo de la producción

Creador: Alisa Payne

Alisa Payne Dirección: Geeta Gandbhir, Samantha M. Knowles, Spike Lee

Tráiler de "Katrina: Contra viento y marea"