Disney+ presenta "Amanda Knox: Una historia retorcida", la serie con un impactante caso real de injusticia

Basada en el trágico caso ocurrido en Perugia, Italia, la nueva serie de Disney+ aborda el asesinato de Meredith Cara Kercher y sus consecuencias,

 Por Luis Calizaya

Con historias sin fin y nuevos estrenos, Disney+ presenta una nueva serie que reconstruye con una visión ficcional el caso de Amanda Knox, una joven injustamente condenada por el asesinato de su compañera de cuarto en Italia. Acosada por la prensa y lejos de ser escuchada, Knox esperó casi cuatro años para ser absuelta de los cargos.

Amanda Knox (izquierda) y Meredith Kercher (derecha) eran compañeras de cuarto.

La serie de ocho episodios cuenta con la dirección de K.J. Steinberg y el guión de Sam Rubinek.

Disney+: de qué trata "Amanda Knox: una historia retorcida"

Amanda Knox, estudiante estadounidense en Italia, fue arrestada por la justicia de ese país por el asesinato de Meredith Susanna Cara Kercher, su compañera de cuarto. A pesar de que las pruebas apuntaban a su inocencia, Knox tuvo que luchar incansablemente para limpiar su imagen y demostrar que no estaba involucrada en el crimen.

La perturbadora historia real detrás de la serie

Meredith Kercher (1985-2007), estudiante británica de intercambio en la Universidad de Leeds, fue asesinada a los 21 años en Perugia, Italia. Su compañera de cuarto, Amanda Knox, y el novio de esta, Raffaele Sollecito, fueron inicialmente acusados del crimen, aunque las huellas dactilares en la escena del crimen pertenecían a Rudy Guede, quien finalmente fue condenado por agresión sexual y asesinato.

Knox y Sollecito pasaron casi cuatro años en prisión antes de ser absueltos en un juicio de segunda instancia. Tras múltiples apelaciones y juicios contradictorios, el Tribunal Supremo de Casación de Italia absolvió definitivamente a ambos en 2015, citando “duda razonable” y errores graves en la investigación. El caso recibió cobertura internacional y se convirtió en un ejemplo de fallos judiciales y mediáticos en casos criminales complejos.

Rudy Guede fue el autor del asesinato de Meredith Kercher.

Reparto de la serie

  • Grace Van Patten: Amanda Knox
  • Sharon Horgan: Edda Mellas
  • John Hoogenakker: Curt Knox
  • Francesco Acquaroli: Giuliano Mignini
  • Giuseppe De Domenico: Raffaele Sollecito
  • Roberta Mattei: Mónica Napoleoni

Más de Grace Van Patten: series y películas

  • En series:

1. “Stargirl” (2020-2022)

Grace interpreta a Cindy Burman, una joven estudiante de secundaria que se convierte en una compleja villana con conexiones al universo de los superhéroes de DC, enfrentando a la heroica Stargirl y su equipo.

2. “Boardwalk Empire” (2010-2014)

Van Patten tuvo un rol menor en esta serie de época sobre el crimen organizado en Atlantic City durante la Ley Seca, que mezcla política, mafias y corrupción.

3. “The Deuce” (2017-2019)

Aparece en esta serie que explora la industria del porno en Nueva York en los años 70 y 80, retratando la vida de quienes trabajan y viven en ese ambiente.

  • En películas:

1. “Tramps” (2016)

Grace interpreta a Paige en este romance urbano de Netflix sobre dos jóvenes que terminan envueltos en un misterio al transportar un paquete perdido por la ciudad de Nueva York.

2. “The Meyerowitz Stories” (2017)

Participa en esta comedia dramática de Noah Baumbach sobre una familia disfuncional de artistas, explorando relaciones familiares tensas y conflictos generacionales.

3. “Good Posture” (2019)

Interpreta a una joven que entabla una amistad con una mujer mayor y excéntrica, explorando crecimiento personal, independencia y la búsqueda de identidad a través de la vida cotidiana en Nueva York.

Tráiler de "Amanda Knox: una historia retorcida"

