Todo sobre la película de "F1" con Brad Pitt: cuándo y cómo verla en streaming en Argentina

Por Luis Calizaya







El 2025 fue un año positivo para la Fórmula 1, especialmente en Argentina, gracias a la presencia de Franco Colapinto como piloto titular en Alpine. A esto se suma la esperada película de Joseph Kosinski, estrenada a mediados del año, en la que Brad Pitt se llevó una vez más los aplausos del público en los cines.

Aunque la trama es sencilla, la película cautivó a gran parte del público gracias a su experiencia cinematográfica. Kosinski no solo buscó impregnar el máximo realismo posible en cada escena -como lo hizo con "Top Gun: Maverick", sino que también contó con la colaboración de Hans Zimmer en la banda sonora, algo que elevó aún más la calidad de la producción.

Brad Pitt (1) Cuándo y dónde se estrena la película de "F1" en streaming Desde sus primeros avances, "F1" fue muy esperada. La historia presenta a Sonny Hayes (Brad Pitt), un piloto experimentado que recibe una propuesta inesperada de Rubens Cervantes (Javier Bardem) -ex compañero y dueño de la ficticia escudería APXGP- para formar equipo con el joven novato Joshua Pearce, en medio de una racha negativa que pone en riesgo la permanencia de la escudería en la máxima categoría.

Con un debut taquillero de 500 millones de dólares, la película generó comentarios positivos sobre el nivel de producción y la gran inversión en el detrás de cámaras, incluyendo la compleja tarea de transformar autos de F2 en modelos clásicos. Además, varios pilotos reales participaron interpretándose a sí mismos, mientras que otros, como Lewis Hamilton, se involucraron activamente en la producción.

Ahora, muchos fanáticos esperan su llegada al streaming. Aunque todavía es un rumor, el portal When To Stream afirmó que la película estará disponible a partir del 22 de agosto en Apple TV+, para que todos puedan disfrutarla nuevamente o verla por primera vez quienes no alcanzaron a hacerlo en cines. Brad Pitt (2) El presupuesto de la película superó los 300 millones de dólares. Foto: web Reparto de la película Brad Pitt: Sonny Hayes.

Peter Banning Kim Bodnia: Kaspar Smolinski Tráiler de "F1" Embed - F1 | Tráiler Oficial | Doblado