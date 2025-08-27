Cine de terror: las películas que harán temblar a los espectadores en septiembre de 2025

El miedo no descansa, y este septiembre de 2025 las salas de cine en Argentina se llenan de gritos, suspenso y escalofríos. Con títulos que combinan clásicos renovados y propuestas originales, el género del terror promete una experiencia única para los fanáticos que disfrutan del horror en su máxima expresión .

Para no perder la oportunidad de vivir una experiencia aterradora en la pantalla grande, cuatro películas se suman a las carteleras del país con estrenos programados cada jueves .

Boletín Oficial El Gobierno de Javier Milei destinará fondos para promover el cine argentino en festivales internacionales

A sus 42 años De qué murió la actriz española Verónica Echegui

Con el regreso de Vera Farmiga (Lorraine Warren) y Patrick Wilson ( Ed Warren ), los reconocidos investigadores paranormales enfrentan un nuevo caso basado en hechos reales. La historia se centra en las hijas de un matrimonio que aseguran ver siluetas demoníacas bajo sus camas.

Embed - El Conjuro 4: Últimos Ritos | Tráiler Oficial | Doblado

Fiel a su estilo, esta entrega del universo The Conjuring combina sustos, tensión y escenas frenéticas, explorando nuevamente los límites aterradores entre nuestro mundo y el más allá.

11 de septiembre:

TOGETHER: Juntos hasta la muerte

Producida por Diamond Films, esta cinta australiana de 102 minutos sigue a una pareja que busca resolver sus problemas de relación en una casa de campo. Sin embargo, una fuerza sobrenatural oculta en una cueva cambia sus planes: al beber agua del lugar, comienzan a sufrir una transformación física y emocional que los une de manera literal.

Embed - TOGETHER JUNTOS HASTA LA MUERTE Tráiler Español Latino (2025) Subtitulado

El filme mezcla terror y drama íntimo, reflejando problemáticas de pareja como la codependencia mientras genera incomodidad en el espectador.

18 septiembre:

Noise: sonidos del más allá (posible estreno)

Desde Corea del Sur, este thriller de terror cuenta la historia de una mujer con discapacidad auditiva que aún carga con el recuerdo de la desaparición de su hermana. Su vida cambia cuando empieza a escuchar sonidos vinculados tanto a ella como a una entidad demoníaca malévola. Las pistas la conducirán a un oscuro secreto y al origen de esa misteriosa presencia.

Embed - NOISE: Ruidos del mas alla - Trailer Oficial (Subtitulado)

25 de septiembre:

Camina o muere

Basada en la novela homónima de Stephen King, la historia transcurre en un futuro distópico donde cien adolescentes participan en “La larga marcha”, un evento en el que deben caminar sin descanso ni detenerse, ya que hacerlo significa la muerte. Solo uno podrá sobrevivir.

Embed - CAMINA O MUERE Trailer Español Latino (2025) Stephen King

Con dirección de Francis Lawrence (Soy leyenda, Los juegos del hambre, Constantine), este esperado estreno promete una experiencia intensa y memorable.