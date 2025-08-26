Top diez mejores películas argentinas para ver en Netflix en 2025

Streaming

En diez títulos que reúnen lo mejor del cine nacional, Netflix ofrece películas que te harán revivir la nostalgia, el misterio y las risas.

 Por Luis Calizaya

El cine argentino tiene historias que atrapan, conmueven y divierten, y Netflix las tiene todas. Descubrí nuestra selección de las diez mejores películas nacionales para ver hoy mismo y sumergirte en tramas que van desde el misterio y el suspenso hasta la nostalgia y la comedia.

Las mejores películas argentinas para ver en Netflix

A pocos días de que termine agosto y con el invierno invitando a quedarse en casa, la mejor alternativa es armar maratones de series y películas en Netflix. El catálogo ofrece producciones con la marca "Hecho en Argentina", que incluyen tanto los éxitos más memorables de décadas pasadas como los estrenos más recientes.

Desde historias cargadas de misterio hasta comedias que celebran la idiosincrasia nacional, la plataforma cuenta con los títulos imprescindibles para quienes disfrutan del cine argentino y buscan opciones para combatir el aburrimiento.

A continuación, el ranking de las diez mejores películas de Argentina en Netflix:

  • El secreto de sus ojos

Ganadora del Oscar y con gran impacto internacional, esta película sigue a un investigador criminal retirado que, al escribir una novela sobre el asesinato sin resolver de una mujer recién casada, descubre que el pasado nunca se olvida.

el secreto de sus ojos, pablo rago, ricardo darin
El "Secreto de sus ojos" se llevó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010.

El "Secreto de sus ojos" se llevó el premio Oscar a Mejor Película Extranjera en 2010.

  • Nueve Reinas

Clásico del cine argentino moderno, valorado por su guion y dirección. La historia sigue a dos estafadores, uno veterano y otro joven, que planean un fraude con estampillas. A medida que las mentiras se acumulan, no queda claro quién engaña a quién.

  • Carancho

Reconocida por su intensidad dramática y las actuaciones de Ricardo Darín y Martina Gusmán, la trama gira en torno a un accidente de tránsito que une a una médica apasionada por salvar vidas y un abogado que busca clientes en las guardias hospitalarias.

  • La corazonada

Protagonizada por Luisana Lopilato, esta secuela de "Perdida" combina misterio y suspenso. La oficial Pipa investiga su primer caso de relevancia mientras sospecha que su jefe está involucrado en un homicidio.

  • Crímenes de familia

Drama familiar sólido que sigue a Alicia, madre de un joven acusado de violación e intento de homicidio. En su esfuerzo por protegerlo, emprende un viaje personal que transformará su vida.

  • Granizo

Con Guillermo Francella a la cabeza, esta comedia-catástrofe fue de las más comentadas en 2022. Un meteorólogo, tras fallar en sus predicciones, se refugia en la casa de su hija e inicia un viaje de autodescubrimiento.

granizo - Netflix
"Granizo" cuenta con la participación especial de Verónica Lozano y otras figuras televisivas del país.

"Granizo" cuenta con la participación especial de Verónica Lozano y otras figuras televisivas del país.

  • La ira de Dios

Thriller reciente con Diego Peretti como antagonista. La historia sigue a Luciana, quien, convencida de que un novelista causó las muertes de sus familiares, se une a un periodista para exponer la verdad.

  • Norma

Protagonizada y coescrita por Mercedes Morán, esta tragicomedia narra la historia de una mujer atrapada en la monotonía de su vida cotidiana, que emprende un viaje de autodescubrimiento que desafía todas las reglas.

  • El Suplente

Cine experimental que sigue a un profesor de letras, interpretado por Juan Minujín, que regresa a su antiguo barrio para enseñar. Allí deberá enfrentarse a su pasado, a su padre y a la realidad de su comunidad.

netflix película
"El suplente": una película llegó a principios del 2023 y fue un éxito en Netflix

"El suplente": una película llegó a principios del 2023 y fue un éxito en Netflix

  • Descansar en paz

Aunque con menor repercusión crítica, destaca por la actuación de Joaquín Furriel. La película sigue a Sergio, quien enfrenta problemas económicos y de salud. En un giro del destino, podría asegurar el futuro de su familia… a un alto costo.

