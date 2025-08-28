Lo nuevo y mejor de Netflix en septiembre: qué series y películas llegan a la plataforma

Netflix arranca septiembre con una agenda cargada de novedades. La plataforma de streaming amplía su catálogo con una variada selección de títulos, que van desde esperados regresos hasta producciones originales. Con propuestas para todos los gustos , la compañía busca mantener a los usuarios conectados a la pantalla durante todo el mes .

Este mes llega con una mezcla de nuevas series , películas y segundas temporadas muy esperadas . Entre los estrenos más destacados se encuentran la miniserie argentin a " Las Maldiciones " y el lanzamiento internacional de " El refugio atómico " con Joaquín Furriel . A ello se suman producciones internacionales que prometen convertirse en tendencia en otros países.

La miniserie regresa con su segunda temporada al Resort Pokémon, un lugar sereno donde estos exclusivos huéspedes pueden relajarse y divertirse. ¿A quién ayudará primero Haru, la nueva concierge?

Embed - Concierge Pokémon | Tráiler de los nuevos episodios | Netflix

5 de septiembre

Falso amor y venganza

Esta serie documental sigue a diversas víctimas de estafas románticas que intentan recuperar sus vidas con la ayuda de Cecilie Fjellhøy, protagonista de El timador de Tinder, y la investigadora privada Brianne Joseph.

8 de septiembre

La venganza de Analía (Temporada 2)

Con Guillermo León Mejía tras las rejas, Analía cree que ha llegado el momento de ser feliz junto a Pablo de la Torre. Sin embargo, Mejía resurge con un odio más grande y logra salir de la cárcel para volver a la política.

Para proteger a los suyos, Analía pondrá en riesgo su vida y se enfrentará a Paulina Peña, aliada de Mejía y asesina profesional. Ahora, deberá ser más astuta que nunca para impedir que Mejía cumpla su deseo de destruirla y adueñarse del país.

10 de septiembre

Las muertas

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, la serie ficciona el escalofriante caso de “Las Poquianchis”. Narra el ascenso y caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, convirtiéndose en las asesinas seriales más temidas del país.

Embed - Las muertas | Tráiler oficial | Netflix

Nombre artístico: Charlaslie Sheen

Después de siete años de sobriedad, Charlie Sheen habla con franqueza sobre su ascenso a la fama y su caída pública, acompañado por familiares y amigos que revelan historias inéditas sobre su estrellato, sus luchas y su redención.

11 de septiembre

Diario de una chica experta en desastres de amor

Amanda, de 31 años, y sus amigas exploran el mundo de las citas modernas en bares y aplicaciones mientras buscan el amor.

Beauty in Black

Dividida en dos partes con 16 episodios, la serie sigue a una stripper cuyo destino cambia al cruzarse con una familia adinerada que dirige un imperio de cosmética y un oscuro negocio de tráfico de personas.

Academia de villanos

Transportada por un misterioso televisor a una escuela para villanos, la subencargada de un restaurante descubre un nuevo propósito y la oportunidad de vengarse de sus enemigos.

Rey lobo

En su debut, esta serie animada de ocho episodios sigue a Drew Ferran, un joven que alcanza la mayoría de edad y descubre que es el último descendiente de una antigua estirpe de Hombres Lobo.

Embed - Wolf King | Official Trailer | Netflix

12 de septiembre

El otro París

Una mujer se une a un programa de citas creyendo que es en París, pero descubre que es en París, Texas. La película cómica cuenta con la participación de Miranda Cosgrove, conocida por iCarly.

Tú y todo lo demás

La historia sigue a Ryu Eun-jung, guionista de dramas, y Cheon Sang-yeon, directora de cine. Mejores amigas en la infancia, su amistad se rompió por un incidente, hasta que se reencuentran como adultas.

Las maldiciones

En el norte argentino, la hija del gobernador es secuestrada mientras se vota una ley crucial de explotación del litio. La trama revela secretos de hace 13 años, exponiendo la verdadera naturaleza del poder y las maldiciones familiares.

Embed - Las Maldiciones | Tráiler oficial | Netflix

La bella y Bester

Esta serie documental analiza la misteriosa relación entre la doctora Nandipha y Thabo Bester, involucrada en su fuga.

17 de septiembre

Matchroom: Los reyes del espectáculo deportivo

El documental narra cómo Barry Hearn y su hijo Eddie buscan llevar su promotora de boxeo al máximo nivel.

1670

En un pueblo medieval polaco del siglo XVII, un noble enfrenta conflictos familiares y pleitos con los campesinos mientras lucha por ser la figura más influyente de Polonia.

18 de septiembre

Black Rabbit

Cuando un dueño de restaurante de Nueva York permite que su turbulento hermano regrese a su vida, se abren peligros que amenazan con destruir todo lo que ha construido.

19 de septiembre

El refugio atómico

Con Joaquín Furriel, esta serie de ocho episodios muestra cómo multimillonarios se refugian en un búnker de lujo mientras la Tercera Guerra Mundial se desata. Allí, deben adaptarse a vivir en un universo subterráneo lleno de enigmas y enfrentarse a conflictos del pasado.

Embed - El Refugio Atómico | Anuncio del estreno | Netflix España

Y ella dijo quizás

Mavi, criada en Alemania, descubre su origen en una acaudalada familia turca, lo que pone a prueba su relación.

El hotel embrujado

Una madre soltera dirige un hotel embrujado junto al fantasma de su hermano fallecido, quien aún aporta ideas ingeniosas.

24 de septiembre

La huésped

La vida de una pareja que intenta salvar su matrimonio tras una infidelidad cambia con la aparición de una misteriosa mujer del pasado de ella.

25 de septiembre

Alice in Borderland 3

Un joven obsesionado con los videojuegos y sus amigos se ven atrapados en una Tokio alternativo donde deben competir en peligrosos juegos para sobrevivir.

Incontrolables

Una policía sospecha que la escuela local para adolescentes con problemas y su fundadora carismática no son lo que aparentan.

La casa Guinness

La serie sigue las secuelas de la muerte del magnate cervecero Sir Benjamin Guinness y cómo su testamento afecta a sus cuatro hijos y a Dublín.

26 de septiembre

Rut y Booz

Un relato moderno de la historia bíblica de amor. Una joven deja la música para cuidar de una anciana viuda y encuentra el amor de su vida.

French Lover

Abel Camara, estrella y ‘sex symbol’, atraviesa problemas personales, mientras Marion, una mujer sencilla y divorciada, lucha por salir adelante. Sus caminos se cruzan en una intensa montaña rusa de emociones.

Mantis

Una sociedad secreta de asesinos a sueldo se sumerge en el caos, dando paso a una nueva generación que desafía las viejas reglas.