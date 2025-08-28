El documental de Netflix sobre el campesino chileno que ganó la lotería y no cobró el premio

¿Quién no ha soñado con ganar la lotería en tiempos difíciles? Eso le ocurrió a Javier Zapata , campesino chileno que aseguró ser el ganador del mayor pozo del Kino . Pero el destino jugó en su contra y nada pudo confirmarse . Su historia, entre ilusión y frustración, llegó a Netflix en el documental " Millonario ", que revive su increíble caso.

La película , de menos de 100 minutos , reconstruye un relato que fue mediático en su momento. Con Zapata como protagonista, la historia se narra desde una mirada humana y se enriquece con testimonios de familiares y vecinos . El estreno en la plataforma está previsto para el 28 de agosto .

Streaming Lo nuevo y mejor de Netflix en septiembre: qué series y películas llegan a la plataforma

La sinopsis oficial relata cómo un humilde campesino del sur de Chile se convierte en el supuesto ganador de la lotería más grande del país , el Kino . Su alegría se transforma en angustia al descubrir que el boleto ganador estaba en malas condiciones . Ante el riesgo de perder el premio, él, su familia y sus amigos se unen para luchar por lo que consideran suyo.

A Javier Zapata no le validan el premio por el mal estado del cartón que compró.

La historia, dirigida por los hermanos José y Felipe Isla , tomó notoriedad en Chile a finales de marzo de 2018 . Un premio de 2.400 millones de pesos chilenos (unos 2,5 millones de dólares actuales ) aún no tenía dueño, y los medios informaban que podría perderse en un mes si nadie lo reclamaba.

El 6 de abril apareció Zapata, un campesino de 40 años de Los Ángeles, al sur de Santiago, asegurando tener el cartón. El problema: estaba en pésimas condiciones porque había caído en su estufa a leña y luego fue tirado accidentalmente a la basura. El boleto quedó ilegible y no pudo validarse. Siete años después, aún no logra probar que era el verdadero ganador.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Kino (@kino_cl)

En 2022, el hombre presentó una demanda ante la justicia civil de Concepción, pero fue rechazada en julio de 2024. El tribunal resolvió que el cartón era ilegible, parcial y deteriorado, sin datos verificables como número de sorteo, código de seguridad o combinatoria. Actualmente, el caso sigue en la Corte de Apelaciones, mientras Kino insiste en que el boleto no cumple los requisitos para validarse.

Esa travesía, marcada por la esperanza y la angustia, se convirtió en "Millonario", documental de Netflix de los hermanos Isla. Allí se retrata la lucha judicial y personal de Zapata, quien sigue trabajando como campesino, aferrado a la ilusión de algún día cobrar el premio que pudo haber cambiado su vida.

Quiénes produjeron el documental

Directores: José Isla B., Felipe Isla B.

José Isla B., Felipe Isla B. Escritores: Susana Quiroz Saavedra, Loreto Caro-Valdés, Felipe Isla B., José Isla B.

Susana Quiroz Saavedra, Loreto Caro-Valdés, Felipe Isla B., José Isla B. Productores: Daniela Valenzuela Mengual, Ainara Aparici, José Isla B., Felipe Isla B.

Daniela Valenzuela Mengual, Ainara Aparici, José Isla B., Felipe Isla B. Productores ejecutivos: Daniela Valenzuela Mengual, Ainara Aparici

Daniela Valenzuela Mengual, Ainara Aparici Supervisión de post producción: Juan Pablo León Jamett

Juan Pablo León Jamett Director de Fotografía: Gonzalo Rayo

Tráiler de "Millonario"